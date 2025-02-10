Ассоциация организаций машиностроения «Автомобильный промышленный кластер» учреждена в 2018 году. Кластер объединяет ООО «УАЗ» и его поставщиков, ВУЗы и инфраструктурные организации Ульяновской области, является участником информационного взаимодействия, организованного при поддержке Администрации Ульяновской области, между региональными ФРП и Центрами компетенций. Автокластер включен в отраслевые и федеральные объединения и оказывает меры поддержки для развития промышленного потенциала региона, материальных технологий и информационной сферы. На 2025 год в состав входит четыре производителя колесной техники, два десятка производителей комплектующих, пять инфраструктурных и образовательных организаций с годовым объемом производства около 90 млрд.руб.