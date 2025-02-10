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Автомобильный промышленный кластер Ассоциация организаций машиностроения


Ассоциация организаций машиностроения «Автомобильный промышленный кластер» учреждена в 2018 году. Кластер объединяет ООО «УАЗ» и его поставщиков, ВУЗы и инфраструктурные организации Ульяновской области, является участником информационного взаимодействия, организованного при поддержке Администрации Ульяновской области, между региональными ФРП и Центрами компетенций. Автокластер включен в отраслевые и федеральные объединения и оказывает меры поддержки для развития промышленного потенциала региона, материальных технологий и информационной сферы. На 2025 год в состав входит четыре производителя колесной техники, два десятка производителей комплектующих, пять инфраструктурных и образовательных организаций с годовым объемом производства около 90 млрд.руб.


10.02.2025 «Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Автомобильный промышленный кластер и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 65 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 402 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9792 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2134 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19481 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1709 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 1
Top Systems T-Flex PLM 18 1
Седов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144929 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5135 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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