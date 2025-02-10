Автомобильный промышленный кластер Ассоциация организаций машиностроения
Ассоциация организаций машиностроения «Автомобильный промышленный кластер» учреждена в 2018 году. Кластер объединяет ООО «УАЗ» и его поставщиков, ВУЗы и инфраструктурные организации Ульяновской области, является участником информационного взаимодействия, организованного при поддержке Администрации Ульяновской области, между региональными ФРП и Центрами компетенций. Автокластер включен в отраслевые и федеральные объединения и оказывает меры поддержки для развития промышленного потенциала региона, материальных технологий и информационной сферы. На 2025 год в состав входит четыре производителя колесной техники, два десятка производителей комплектующих, пять инфраструктурных и образовательных организаций с годовым объемом производства около 90 млрд.руб.
|10.02.2025
|«Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области 1
Автомобильный промышленный кластер и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.