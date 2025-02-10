Седов Александр
|10.02.2025
|«Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области 1
|26.01.2023
|В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения 1
Седов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Автомобильный промышленный кластер - Ассоциация организаций машиностроения 1 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
|Top Systems T-Flex PLM 18 1
|К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 784 1
|Мещерякова Анна 8 1
|Лашин Ренат 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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