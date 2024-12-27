ПТМ Платформа Третье мнение
Компания «ПТМ» занимается разработкой программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта для здравоохранения. Среди ее продуктов — сервис специализированной видеоаналитики для медицинских учреждений, в том числе широкая линейка сервисов для отделений лучевой диагностики, объединенных на платформе.
ПТМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мещерякова Анна 8 6
|Федоров Алексей 116 2
|Соловьев Владимир 106 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Раменский Демьян 17 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Захаров Алексей 47 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Никитин Андрей 45 1
|Али Максим 10 1
|Глушков Иван 9 1
|Погонин Алексей 5 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Краснов Андрей 3 1
|Петренко Николай 6 1
|Шишканов Дмитрий 4 1
|Клименко Сергей 3 1
|Миронович Филипп 11 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Путин Владимир 3171 1
|Калугин Сергей 168 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Басов Алексей 115 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Каплунов Павел 46 1
|Пилипчук Александр 12 1
|Парабучев Алексей 12 1
|Мацанюк Игорь 22 1
|Петров Сергей 60 1
|Клименко Герман 49 1
|Камалов Руслан 1 1
|Авербах Владимир 126 1
|Габриелян Владимир 28 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.