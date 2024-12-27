ПТМ - Платформа Третье мнение

Компания «ПТМ» занимается разработкой программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта для здравоохранения. Среди ее продуктов — сервис специализированной видеоаналитики для медицинских учреждений, в том числе широкая линейка сервисов для отделений лучевой диагностики, объединенных на платформе.