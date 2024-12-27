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ПТМ Платформа Третье мнение

ПТМ - Платформа Третье мнение

Компания «ПТМ» занимается разработкой программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта для здравоохранения. Среди ее продуктов — сервис специализированной видеоаналитики для медицинских учреждений, в том числе широкая линейка сервисов для отделений лучевой диагностики, объединенных на платформе.


27.12.2024 В российских реанимациях будут внедрять цифровой комплекс с интеллектуальным видеонаблюдением 1
05.11.2024 Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении 1
23.07.2024 Альянс в сфере ИИ запускает бенчмарки для оценки ML-моделей в медицине 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 2
25.03.2024 Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
26.01.2023 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения 2
01.07.2022 Европейский медицинский центр внедряет сервис мониторинга на базе AI компании «Третье мнение» 1
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
15.09.2021 «Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении 1
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
19.03.2021 Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли 1
17.12.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений 1
06.05.2019 Сбербанк и 500 Startups начали американский этап совместного акселератора 1
22.06.2018 В «Сколково» спрогнозировали бурный рост проектов в области цифровой медицины 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
14.06.2018 Пять разработок резидентов «Сколково» протестируют в больницах Новгородской области 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 1
23.04.2018 Консилиум с роботом: как ИИ помогает ставить диагнозы 1
27.09.2017 Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют 2

Публикаций - 20, упоминаний - 23

ПТМ и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Ростелеком 9701 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
Cisco Systems 5114 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Zebra Medical 2 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ТелеМед 14 1
Game Insight 37 1
Biocad - Биокад 78 1
Рексофт - Reksoft 419 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 9 1
Dell EMC 5027 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МегаФон 8805 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
Zendesk 36 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
Расчетные решения АО 24 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 12 1
Санаториум 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МЦИТЗ АНО - Московский центр инновационных технологий в здравоохранении - Medtech Moscow - Технопарк медтех 6 1
Google DeepMind 46 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Сайберия 4 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ренессанс Страхование 160 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Stada 25 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Bayer AG - Байер 83 1
Альфа-Банк 1769 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Abbott Laboratories 11 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Airbnb 90 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
ivy - Айви банк 2 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
РК-Аудит 2 1
Некстстеп 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Газпром нефть 618 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Genotek - Генотек 14 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 225 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Linux OS 9937 1
1С:Медицина 42 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 67 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
МИК - Московский акселератор 36 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Сбер - SberX Экосистема 19 1
YORSO - B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов 3 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 16 1
Мещерякова Анна 8 6
Федоров Алексей 116 2
Соловьев Владимир 106 1
Дроздов Игорь 45 1
Раменский Демьян 17 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Захаров Алексей 47 1
Гайдуков Алексей 23 1
Никитин Андрей 45 1
Али Максим 10 1
Глушков Иван 9 1
Погонин Алексей 5 1
Андрейчук Юрий 6 1
Краснов Андрей 3 1
Петренко Николай 6 1
Шишканов Дмитрий 4 1
Клименко Сергей 3 1
Миронович Филипп 11 1
Солнцева Екатерина 58 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Ковнир Евгений 75 1
Путин Владимир 3171 1
Калугин Сергей 168 1
Сидорюк Алексей 11 1
Басов Алексей 115 1
Бырдин Алексей 29 1
Щеголев Игорь 698 1
Нуралиев Борис 289 1
Шадаев Максут 1008 1
Чаркин Евгений 296 1
Володин Вячеслав 83 1
Каплунов Павел 46 1
Пилипчук Александр 12 1
Парабучев Алексей 12 1
Мацанюк Игорь 22 1
Петров Сергей 60 1
Клименко Герман 49 1
Камалов Руслан 1 1
Авербах Владимир 126 1
Габриелян Владимир 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старая Русса - Старорусский район 7 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
США - Калифорния 4625 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Европа 21767 1
Израиль 2730 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 16
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 3 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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