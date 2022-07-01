Европейский медицинский центр внедряет сервис мониторинга на базе AI компании «Третье мнение»

Европейский медицинский центр (EMC) в стационаре Клиники спортивной травматологии и ортопедии в Орловском переулке завершил тестирование сервиса «AI-Мониторинг» для предотвращения рисков падения пациентов. Об этом CNews сообщили представители EMC.

Сервис «Третье мнение» на базе технологии компьютерного зрения интерпретирует полученные данные с датчиков регистрации движений и направляет текстовые сообщения и «слепки» событий на медицинский пульт и переносные устройства медперсонала.

ЕМС активно развивает цифровую экосистему с 2019 г., и в рамках соответствия стандартам JCI выбрал для пилотного внедрения именно сервис от «Третье мнение» за продуктивность и эффективность по сравнению с зарубежными аналогами. Сервис способен прогнозировать вероятность падения пациента, а также предиктивно анализировать десятки событий, за счет чего не формирует ложных оповещений.

По результатам тестирования ЕМС рассматривает поэтапное внедрение и переход к коммерческой эксплуатации сервиса в рамках всего коечного фонда в стационаре, включая стационар флагманского госпиталя.

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В рамках полноценной коммерческой эксплуатации количество имплементированных устройств может увеличиться в 10 раз по сравнению с периодом тестирования. Потенциальная сумма контракта не разглашается, но по «каталожной стоимости» ЕМС может инвестировать в проект несколько миллионов рублей.

Директор по цифровой трансформации ЕМС Егор Сафрыгин: «За время пилотного внедрения не было зафиксировано ни одного падения пациента, а скорость реакции медсестер на тревожные события сократилась до нескольких секунд. Благодаря видеофиксации, клиника сняла вопросы к действиям медперсонала в ряде спорных ситуаций. Главным вызовом, с которой компании пришлось столкнуться в ходе пилота, стало требование к соблюдению особого уровня приватности пациентов. Для этого разработчик использовал размытие изображений (блурирование) и автоматическое закрытие объективов систем мониторинга (специально разработанная для ЕМС “шторка”). Компания продолжает заботиться о высоком уровне приватности своих пациентов и защите персональных данных. Вся информация сервиса обрабатывается на установленных в EMC серверах и не передается в облако или сторонние сервисы».