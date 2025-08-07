Две трети российских авиакомпаний используют искусственный интеллект

Две трети топ-менеджеров российских авиакомпаний заявили о применении ИИ в бизнес-процессах своих компаний. Такие данные следуют из исследования «Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиационных ИT-технологий в России», в котором приняло участие 40 топ-менеджеров из авиационных вендоров, онлайн-трэвел агентств и авиакомпаний, обслуживающих более 90% пассажирского потока в России. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Наиболее активно ИИ применяется в обслуживании клиентов (33%), маркетинге и продажах (19%) и планировании (16%): чат-боты, персонализированные предложения и прогнозирование спроса дают быстрый эффект и легко масштабируются.

«Искусственный интеллект в гражданской авиации больше не воспринимается как модный хайп или эксперимент. Он уверенно входит в операционную практику и становится реальным инструментом повышения эффективности», — сказал генеральный директор ORS Александр Сизинцев.

В планах авиакомпаний рост использования ИИ в управлении рисками, ресурсами и флотом, что свидетельствует о смещении акцента в сторону бэк-офиса и оптимизации бизнес-процессов. При этом управление рисками, финансовое управление, аудит и контроль пока остаются неохваченными направлениями.

Исследование проведено российским разработчиком авиационных ИT-решений ORS и основано на результатах анонимного анкетирования более 40 топ-менеджеров российских авиаперевозчиков, OTA и авиационных вендоров. Полученные данные могут использоваться как «третье мнение» при построении ИТ-стратегий и принятии решений по цифровому развитию авиакомпаний.