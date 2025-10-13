Разделы

Разработчик медицинских ИИ-систем выпустил «ИИ-косметолога» «Диана» для помощи людям с проблемной кожей

Разработчик цифровых систем для поддержки врачебной диагностики и мониторинга состояния пациентов объявил о создании ИИ-косметолога «Диана» (проект SKINDI), которые прежде всего ориентирован на помощь пациентам с проблемной кожей. За несколько минут программа определяет тип и состояние кожи по фотографии и анкете, которую заполняет пользователь, выявляет главные особенности и трудности и формирует персональные рекомендации ухода на основе научных данных и анамнеза. Об этом CNews сообщили представители компании «Платформа Третье Мнение».

Воспользоваться консультацией умного косметолога смогут люди с проблемной кожей и все остальные пользователи, поскольку помимо решения конкретных дерматологических задач ИИ может применяться для подбора базового ухода.

В течение ближайших месяцев «Диана» работает в режиме ограниченного доступа, а затем будет открыт для широкой аудитории.

ИИ-ассистент «Диана» обучена анализировать различные дефекты и особенности кожи лица: акне, воспаления и покраснения, пигментацию, морщины, расширенные поры, рубцы и др. На основе этих данных формируется отчет, в котором указывается локализация проблемных зон и прописываются пошаговые рекомендации по уходу.

Сервис не ограничивается простым списком средств, а объясняет, почему именно эти рекомендации предложены и на какой срок рассчитан курс. Он также облегчает подбор косметического ухода по различным критериям — от состава до образа жизни пользователя.

В случаях серьезных нарушений ИИ направляет пациента к врачу-дерматологу.

Разработчики из «Платформа Третье Мнение» считают, что интерес к подобным решениям могут проявить как пользователи, так и профессиональное сообщество: косметологи, клиники или фармацевтические сети. Для этих целей в сервисе будет создан отдельный раздел, который в том числе будет учитывать запрос специалистов на дополнительное мнение ИИ и на образовательный контент.

