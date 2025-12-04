«Это сущий лабиринт». SAP запутала клиентов новой системой лицензирования, пользователи в бешенстве

SAP внедрила новую систему лицензирования, которая на деле оказалась слишком сложной для понимания. На компанию обрушился поток негативных отзывов ее клиентов – пока только из Великобритании и Германии, но, возможно, подключение других стран – лишь вопрос времени. Попутно SAP возродила древний бренд Business Suite, чтобы вернуть пользователей, которые несли ей деньги в начале века.

Сложно, очень сложно

Британские клиенты SAP стали массово жаловаться на новую систему лицензирования. Издание The Register сравнивает ее с лабиринтом, и пользователи с этим согласны – по их мнению, новая схема лицензирования продукции SAP избыточно сложна.

SAP – это немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков систем управления предприятием (ERP). Она широко известна и в России, но популярность ее сервисов в стране в далеком прошлом – SAP поддержала санкции и бросила своих клиентов, вынудив их массово переходить на суверенные решения.

По словам председателя Группы пользователей SAP в Великобритании и Ирландии (UK and Ireland SAP User Group, UKISUG) Конора Риордана (Conor Riordan), путаница с возрождением бренда Business Suite в составе нового облака SAP также создает трудности при подготовке бизнес-кейсов, необходимых для миграции с устаревших локальных ERP в облака SAP.

© rafapress / Фотобанк Фотодженика Своими новшествами SAP не привлекает пользователей, а, наоборот, отпугивает их

Business Suite – это старый бренд SAP, который она использовала в начале XXI века, но позже отказалась от него. Теперь же она его вернула – как сообщал CNews, это было сделано для привлечения внимания старых клиентов, для которых сочетания слов business и suite – не пустой звук.

Нужно упрощать

В ходе опроса участников UKISUG выяснилось, что только 27% из них в принципе знают о новом сервисе SAP Business Suite, представленном в феврале 2025 г. с обещанием «по-настоящему модульного, компонуемого» ("truly modular, composable) набора бизнес-приложений. SAP обещала включить в него системы ERP, HR, CRM, а также инструменты управления цепочками поставок и расходами.

Во время презентации Business Suite SAP заявила, что приложения в пакете будут использовать одну и ту же модель данных и пользовательский опыт после многих лет интеграции разрозненного программного обеспечения. Она напирала именно на консолидацию.

61% участников UKISUG на вопрос о том, что именно им не понятно в условиях возрожденного комплекса Business Suite, они ответили – система лицензирования. Также он пожаловались, что новая схема ценообразования SAP очень далека от прозрачности.

Германия подтверждает

В Европе с 1997 г. существует некоммерческая организация Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) («Немецкая группа пользователей SAP»). Она представляет интересы пользователей SAP сразу в трех странах – Австрии, Германии и Швейцарии.

Участники этой группы тоже недовольны отсутствием прозрачности ценообразования и условий лицензирования SAP. CNews писал, что в начале осени 2025 г. прямым текстом указали SAP на эти проблемы.

SAP заявила в ответ, что у нее все прозрачно и понятно, но пользователей такой ответ совершенно не удовлетворил. К примеру, управляющий директор немецкой консалтинговой компании SAP Crossload Йенс Гляйхманн (Jens Gleichmann) сказал The Register, что пользователи с трудом понимают, как нововведения, введенные SAP, упростят лицензирование. «Все становится не проще, а сложнее. Во время презентации SAP было много юмора и смеха, потому что представитель SAP говорил, что все упрощается, а каждый слайд был настолько сложным, что глаза зрителей становились все больше и больше», – сказал он.

Старое лучше нового

Первоначальная версия пакета Business Suite была запущена в 2006 г. Она включает в себя устаревшее ERP-приложение ECC6. В сентябре 2025 г. группа DSAG заявила, что перезагрузка бренда вызовет трудности с лицензированием моделей.

Риордан сказал The Register, что существует пользователи плохо понимают разницу между новым Business Suite и S/4HANA – самым современным предложением SAP в области ERP.

Внедряя изменения и оживляя старые бренды, SAP стремится нарастить продажи своих новых продуктов, но в итоге получает прямо противоположный результат. Как сообщал CNews, многие бизнес-клиенты SAP остаются на устаревшей ERP-платформе ECC и изо всех сил пытаются понять, зачем им в принципе переходить на S/4HANA, ведь это потребует от них полной трансформации бизнеса, пишет The Register.

По данным аналитической компании Gartner, к концу 2025 г. лишь около 39% клиентов системы ECC по всему миру, коих насчитывается в общей сложности 35 тыс. приобрели лицензию на систему S/4HANA. И это при том факте, что последняя была запущена более 10 лет назад, в 2015 г.

Основная поддержка ЕСС завершится в 2027 г., а расширенная – в 2030 г. Но пользователей этой системы явно не смущает этот факт – они пока верны ей, в том числе и из-за сложной системы лицензирования новых сервисов SAP.