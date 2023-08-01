От SAP отказывается один из важнейших инфраструктурных операторов России

Один из главных операторов КИИ в России переводит свою информсистему управления производственными активами с SAP на отечественное ПО. На проектирование импортозамещенной системы (без внедрения) отведен год и выделено свыше 400 млн руб.

Отказ от SAP

Как выяснил CNews, государственный электросетевой холдинг «Россети» переводит свою систему управления производственными активами (СУПА) с софта немецкой компании SAP на отечественное ПО. В настоящий момент компания ищет подрядчика на проектирование импортонезависимой информсистемы, выделив на это 403 млн руб.

СУПА предназначена для автоматизации, оптимизации и унификации бизнес-процессов по управлению производственными активами «Россетей».

Напомним, SAP принял решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок в первых числах марта 2022 г. после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля того же года.



Вышеупомянутая сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере, который был объявлен «Россетями» 7 июля 2023 г. в формате конкурса в электронной форме. Прием заявок продлится до 2 августа. Подведение итогов намечено на 21 августа.

Будущему подрядчику предстоит обследовать действующую систему, выбрать конфигурацию замещающего решения, спроектировать ее и сформировать ТЗ для будущего внедрения новой СУПА. Данный фронт работ рассчита на срок до 31 августа 2024 г.

Имена каких-либо российских софтверных вендоров с рекомендациями в пользу их продуктов в тендерном техзадании не приводятся.

Из документа можно заключить, что проект был запущен в целях исполнения директивы Правительства от 6 декабря 2018 г. №10068п-П13, поручения Президента от 30 ноября 2021 г. №ПР-2253 п.1б и указа Президента от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России».

Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) совокупность информационных систем и телекоммуникационных сетей, критически важных для работы ключевых сфер жизнедеятельности государства и общества: здравоохранения, промышленности, связи, транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства.

Некоторые подробности проекта

На первом этапе проекта подрядчику нужно будет осуществить описание целевых бизнес-процессов управления производственными активами «Россетей» (ЦБП) и «анализ покрытия функций текущей автоматизации ЦБП».

Далее ему потребуется разработать методику анализа и сравнения систем-аналогов (с описанием преимуществ и недостатков используемых платформ, ОС, СУБД, среды виртуализации). Должны быть оценены системы, внедренные в крупных компаниях России в рамках программы по импортозамещению систем управления производственными активами.

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Методика должна включать порядок выбора систем-аналогов с учетом максимально производительной конфигурации ИКТ-элементов инфраструктуры.

При последующем проектировании импортозамещенной СУПА должна будет учитываться перспектива развития инфраструктуры с преимущественным использованием отечественного оборудования и ПО, а также сохранено и по возможности увеличено быстродействие работы функций/алгоритмов обработки данных, расчетов, времени построения отчетов.

«Проектирование СУПА должно проводиться с учетом того, что доступ пользователей к системе может осуществляться как через высокоскоростные локальные каналы связи с рабочих станций, так и с использованием средств терминального доступа, — говорится в ТЗ. — Проектирование технической инфраструктуры для импортозамещенной СУПА должно производиться исходя из необходимых показателей производительности, объемов обрабатываемой информации, показателей надежности и доступности».

Масштабы бизнеса «Россетей»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 78 регионов России. Она управляет 2,45 млн км линий электропередачи. Сотни тысяч ее подстанций обладают суммарной трансформаторной мощностью более 826 тыс. МВА.

В 2021 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы превышает 230 тыс. человек.

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Имущественный комплекс «Россетей» включает 43 дочерних и зависимых общества, в том числе распределительных сетевых компаний. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.