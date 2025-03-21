Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки

Бизнес не спешит с переходом на S/4HANA

Большинство пользователей стремительно устаревающей SAP ECC (ERP Central Component), системы управления ресурсами (ERP) предприятия разработки немецкой SAP SE, до сих пор не приобрели лицензии на S/4HANA.

Как отмечает издание The Register, это свидетельствует о том, что перейти на ERP-систему нового поколения, наследницу ECC, до прекращения ее поддержки со стороны SAP, скорее всего, не успеют. Этап основной поддержки SAP ECC 6.0, последней версии этой системы, по плану завершается в 2027 г.

По данным Gartner, 61% действующих клиентов SAP так и не решился начать продолжительную и сложную процедуру миграции на S/4HANA. Бизнес-приложения SAP пользуются многие из крупнейших компаний мира, в частности, из Европы. К примеру, клиентами SAP являются автоконцерн Volkswagen Group, конгломерат Siemens и авиастроительная компания Airbus.

В России SAP ERP применяла компания «Россети Московский Регион», но в мае 2025 г. решила начать поиск альтернативы. Переезд с SAP ERP на Oracle Fusion в 2018 г. начали муниципальные органы Бирмингема в Великобритании, но это мероприятие обернулось провалом и едва не привело город к банкротству.



© rafapress / Фотобанк Фотодженика Пользователи SAP ECC не торопятся с миграцией на актуальную SAP S/4HANA

ECC пришла на смену предыдущему поколению ERP-платформы SAP R/3 в 2004 г. В свою очередь, S/4HANA, оптимизированная для работы с высокопроизводительной in-memory-СУБД HANA, появилась на рынке в 2015 г. В отличие от предшественницы, S/4HANA может работать не только на инфраструктуре клиента, но также в облаке или в гибридной среде.

Тенденция, которая вряд ли изменится

Согласно исследованию Gartner, по состоянию на конец IV квартала 2024 г., около 39% компаний – пользователей ECC приобрели лицензию или оформили подписку, а также начали переход на S/4HANA, которую SAP предлагает с 2015 г. В совокупности же у SAP по всему миру примерно 35 тыс. клиентов.

До завершения первой фазы жизненного цикла SAP ECC остается немногим меньше двух лет, однако представителям крупного бизнеса оставшегося времени на внедрение и ввод в эксплуатацию может не хватит, отмечает The Register. На это требуется как минимум два года.

Во II квартале 2024 г. доля обладателей лицензии на S/4HANA из числа в общей массе действующих пользователей ECC составляла 37%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 34%. Таким образом, количество решившихся на миграцию на S/4HANA растет стабильными, но, мягко говоря, скромными темпами. Причем аналитики Gartner не видят никаких предпосылок к слому этого тренда.

«Gartner не заметила заявлений, которые бы определенно изменили тенденцию. Прошло почти 10 лет с момента выхода первой официальной версии S/4HANA. Сначала речь шла о системе баз данных в памяти, которая делает все намного быстрее и упрощает построение отчетов и т. д. В 2020 г. разразилась пандемия, все боялись разрушения цепочек поставок и говорили о необходимости более современной системы, которая была бы способна помочь пережить пандемию», – заявил Кристиан Хестерманн (Christian Hestermann), старший директор и аналитик по бизнес-приложениям в Gartner, в разговоре с The Register.

Несмотря на запуск SAP в 2021 г. программы RISE, в рамках которой пользователям ECC предлагалась помощь с переносом существующих ERP-систем на ее базе в облако с переходом на S/4HANA с оплатой по подписочной модели, немецкому вендору так и не удалось добиться резкого роста числа клиентов с лицензиями на ERP-платформу нового поколения.

По словам Хестерманна, проводимая SAP с сентября 2023 г. кампания по убеждению клиентов в том, что их бизнесу не выжить без искусственного интеллекта в лице ассистента Joule, также не принесла ощутимых результатов.

Поймать клиента на крючок с помощью расширенной поддержки

Впрочем, возможно, у SAP все-таки имеется один козырь в рукаве. Помимо основной, бесплатной поддержки ECC, срок которой истекает в 2027 г., корпорация готова предложить расширенную сроком до 2030 г. Кроме того, немецкий вендор в январе 2025 г. запустил новый сервис – SAP ERP, Private Edition. В рамках этой услуги поддержка устаревшей ECC будет продлена до 2033 г. при условии, что решивший ей воспользоваться клиент согласится на миграцию c on-premise ECC в облако S/4HANA и переход на подписочную модель.

В Gartner считают, что SAP предоставит более подробную информацию о ERP, Private Edition во второй половине 2025 г.

Следует отметить и положительные моменты в том, что касается текущего состояния бизнеса SAP. Среди тех клиентов, кто все же решился на миграцию с ECC на S/4HANA, осуществляют ее в рамках программы RISE – на эту услугу приходится 58% всех продаж SAP. Во II квартале 2024 г. этот показатель находился на уровне 41%. Перешедшие на облачную S/4HANA с помощью RISE клиенты, по собственным оценкам SAP, приносят примерно в 2,25 раза больше дохода, чем до этого при использовании ECC в собственной инфраструктуре.

Некоторые клиенты жалуются на давление со стороны SAP, говорит Хестерманн. Компания якобы отказывается согласовывать другие варианты миграции, кроме RISE.