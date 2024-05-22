Российский энергетический гигант отказывается от SAP в своей системе бухучета«Россети Московский Регион» проводят миграцию системы управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности с немецкого ПО для планирования ресурсов предприятия SAP ERP на российское ПО. Начальная стоимость работ составляет 400 млн руб.
Уход от SAP
Как выяснил CNews, «Россети Московский Регион» проводят миграцию своей систему управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности с ушедшей из России немецкой SAP ERP (ПО для планирования ресурсов предприятия) на новое программное обеспечение из Реестра российского ПО.
Главными целями работ стали: исключение рисков санкционного давления, экономия на приобретении лицензий, повышение качественного уровня автоматизации процессов бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями законодательства РФ, увеличение количества автоматизированных учетных функций и реализация дополнительных элементов интеграции между информационными системами.
Тендер был опубликован на сайте госзакупок 17 апреля 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 31 мая, а итоги будут подведены 3 июля того же года. Начальная стоимость работ составляет 400 млн руб.
Технологический стек
Как таковой технологический стек системы в техническом задании не раскрывается, но, судя по нему, большую часть работ подрядчику необходимо будет выполнить на языке «1С» для совместимости с другими системами «Россетей», реализованных на основе платформы «1С Предприятие».
Важным требованием, указанным в техническом задании, является отсутствие зависимостей новой системы от импортного программного обеспечения либо его библиотек, в том числе программных решений SAP, Java, Microsoft, iOS и Android.
Требования к созданию системы
В рамках проекта подрядчик должен реализовать следующие процессы подсистем: учет активов (внеоборотных, нематериальных, финансовых вложений), учет взаиморасчетов (денежных средств и денежных эквивалентов, безналичных расчетов, внутрихозяйственных расчетов, учет кредитов и займов), учет основной деятельности (доходов и расходов по основной деятельности, учет себестоимости, доходов будущих периодов и прочих доходов и расходов) и учет налогов и финрезультата (налога на добавленную стоимость, налоговый учет по налогу на прибыль).
Все процессы подсистем должны быть выполнены в соответствии с планом счетов, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. Для организации синтетического и аналитического учета в бухгалтерском и налоговом учете будет использоваться план счетов, предоставленный в программном продукте «1С». Необходимые изменения будут учтены и уточнены в процессе реализации на этапе проектирования.
Система в целом должна выполнять следующие требования. Первое — масштабируемость. Система должна быть способна к развертыванию разработанных функций на различные филиалы путем настройки организационной структуры и внесения необходимых изменений, не затрагивающих системные архитектуру и данные. Второе требование касается стандартизации потоков ввода-вывода данных. Входные данные должны быть в стандартизованных форматах (xml, csv, txt). Выходные данные могут быть в стандартных форматах «1С» и офисных приложений из реестра отечественного программного обеспечения.
Программные средства, разрабатываемые для системы, должны соответствовать стандартам операционных систем, ориентированных на управление через графический интерфейс. Это включает работу с клавиатурой, отображение информации на экране, вызов справочной информации, организацию пользовательского интерфейса и другие аспекты. Чтобы избежать избыточности в проектировании функций системы, общие процедуры должны быть реализованы один раз и использоваться несколькими процессами.
Проектирование функций должно быть логичным и непротиворечивым, а результаты их выполнения должны быть единообразными и однозначно интерпретируемыми для пользователя. Система должна быть защищена от нестандартного использования функций или некорректного ввода данных, с уточнением контролей на этапе концептуального проектирования.
Уход с SAP продолжается
Для «Россетей» данный тендер уже не первый опыт перехода с SAP на отечественное ПО. Так, в феврале 2024 г. CNews писал о миграции другой системы «Россетей». А летом 2023 г. «Россети» провели аналогичный тендер на разработку проекта модернизации системы управления производственными активами (СУПА), который также функционировал на основе программного обеспечения от SAP. Информацию о данном тендере CNews опубликовал в августе 2023 г.
В целом, во второй половине 2023 г. «Россети» потратили свыше 4 млрд руб. на замену иностранного программного обеспечения на отечественное. Помимо разработки проекта модернизации системы управления производственными активами (СУПА), компания закупила российские операционные системы и системы управления базами данных в сентябре 2023 г., а также офисное программное обеспечение в октябре того же года.
Эти действия «Россетей» связаны с указом Президента России Владимира Путина от 30.03.2022 №166, который направлен на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России. Госкорпорация стремится отказаться от использования иностранного программного обеспечения в соответствии с этим указом.