Российский энергетический гигант отказывается от SAP в своей системе бухучета

Уход от SAP

Как выяснил CNews, «Россети Московский Регион» проводят миграцию своей систему управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности с ушедшей из России немецкой SAP ERP (ПО для планирования ресурсов предприятия) на новое программное обеспечение из Реестра российского ПО.

Главными целями работ стали: исключение рисков санкционного давления, экономия на приобретении лицензий, повышение качественного уровня автоматизации процессов бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями законодательства РФ, увеличение количества автоматизированных учетных функций и реализация дополнительных элементов интеграции между информационными системами.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 17 апреля 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 31 мая, а итоги будут подведены 3 июля того же года. Начальная стоимость работ составляет 400 млн руб.

Технологический стек

Как таковой технологический стек системы в техническом задании не раскрывается, но, судя по нему, большую часть работ подрядчику необходимо будет выполнить на языке «1С» для совместимости с другими системами «Россетей», реализованных на основе платформы «1С Предприятие».

Важным требованием, указанным в техническом задании, является отсутствие зависимостей новой системы от импортного программного обеспечения либо его библиотек, в том числе программных решений SAP, Java, Microsoft, iOS и Android.

Требования к созданию системы

В рамках проекта подрядчик должен реализовать следующие процессы подсистем: учет активов (внеоборотных, нематериальных, финансовых вложений), учет взаиморасчетов (денежных средств и денежных эквивалентов, безналичных расчетов, внутрихозяйственных расчетов, учет кредитов и займов), учет основной деятельности (доходов и расходов по основной деятельности, учет себестоимости, доходов будущих периодов и прочих доходов и расходов) и учет налогов и финрезультата (налога на добавленную стоимость, налоговый учет по налогу на прибыль).

Все процессы подсистем должны быть выполнены в соответствии с планом счетов, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. Для организации синтетического и аналитического учета в бухгалтерском и налоговом учете будет использоваться план счетов, предоставленный в программном продукте «1С». Необходимые изменения будут учтены и уточнены в процессе реализации на этапе проектирования.

Система в целом должна выполнять следующие требования. Первое — масштабируемость. Система должна быть способна к развертыванию разработанных функций на различные филиалы путем настройки организационной структуры и внесения необходимых изменений, не затрагивающих системные архитектуру и данные. Второе требование касается стандартизации потоков ввода-вывода данных. Входные данные должны быть в стандартизованных форматах (xml, csv, txt). Выходные данные могут быть в стандартных форматах «1С» и офисных приложений из реестра отечественного программного обеспечения.

Программные средства, разрабатываемые для системы, должны соответствовать стандартам операционных систем, ориентированных на управление через графический интерфейс. Это включает работу с клавиатурой, отображение информации на экране, вызов справочной информации, организацию пользовательского интерфейса и другие аспекты. Чтобы избежать избыточности в проектировании функций системы, общие процедуры должны быть реализованы один раз и использоваться несколькими процессами.

Проектирование функций должно быть логичным и непротиворечивым, а результаты их выполнения должны быть единообразными и однозначно интерпретируемыми для пользователя. Система должна быть защищена от нестандартного использования функций или некорректного ввода данных, с уточнением контролей на этапе концептуального проектирования.

Уход с SAP продолжается

Для «Россетей» данный тендер уже не первый опыт перехода с SAP на отечественное ПО. Так, в феврале 2024 г. CNews писал о миграции другой системы «Россетей». А летом 2023 г. «Россети» провели аналогичный тендер на разработку проекта модернизации системы управления производственными активами (СУПА), который также функционировал на основе программного обеспечения от SAP. Информацию о данном тендере CNews опубликовал в августе 2023 г.

В целом, во второй половине 2023 г. «Россети» потратили свыше 4 млрд руб. на замену иностранного программного обеспечения на отечественное. Помимо разработки проекта модернизации системы управления производственными активами (СУПА), компания закупила российские операционные системы и системы управления базами данных в сентябре 2023 г., а также офисное программное обеспечение в октябре того же года.

Эти действия «Россетей» связаны с указом Президента России Владимира Путина от 30.03.2022 №166, который направлен на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России. Госкорпорация стремится отказаться от использования иностранного программного обеспечения в соответствии с этим указом.