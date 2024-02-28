Российский энергетический гигант отказывается от SAP, чтобы исключить санкционное давление

«Россети» откажутся от софта SAP, чтобы исключить риск санкционного давления. На исполнение проекта выделено два года и 371 млн руб.

Уход от SAP продолжается

Как выяснил CNews, «Россети» откажутся от программного продукта SAP, на базе которого осуществляется «автоматизированное управление технологическими присоединениями». Компании необходимо организовать этот процесс на базе российского программного обеспечения (ПО), которое включено в реестр Минцифры России.

За выполнение этой задачи «Россети Московский Регион» предлагают 371 млн руб. Срок выполнения контракта составляет два года.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 21 февраля 2024 г. Участники могут подать заявки до 11 марта 2024 г. Размещение закупки осуществило ПАО «Россети Московский Регион». 19 марта 2024 г. будет определен победитель торгов.

Главными целями проекта является выполнение директив Правительства России от 14.04.2021 №3438п-П13 и 23.04.2021 №3853п-П7 и приказа Минкомсвязи России от 01.04.2015 №96 «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения».

Директива Правительства России от 14.04.2021 №3438п-П13 отвечает за разработку и утверждение стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минцифры России и их согласование с отраслевым федеральным органом исполнительной власти и Минцифры.

Помимо выполнения нормативно-правовых актов российских властей, «Россети» устанавливают в качестве целей минимизацию временных затрат и человеческих ресурсов на поддержку системы, снижение эксплуатационных расходов на ее поддержку, и удешевление за счет перехода на отечественное ПО.

На момент выхода материала CNews ожидает ответа от «Россетей».

Замена другой системы «Россетей»

Летом 2023 г. «Россети» объявили схожий тендер по проектированию модернизации системы управления производственными активами (СУПА), который аналогично работал на базе ПО от SAP. CNews сообщал об этом тендере в августе 2023 г.

Представитель компании пояснил, что нынешний тендер является другим проектом компании и не связан с прошлогодним тендером.

СУПА предназначена для автоматизации, оптимизации и унификации бизнес-процессов по управлению производственными активами госкорпорации.

На сайте госзакупок указано, что победителем тендера стала компания «Эдит Про», но они отказались комментировать этот вопрос.

На этот тендер было выделено 403 млн руб., но в отличии от тендера исполнителю был предоставлен всего один год, а не два. В техзадании указано, что 31 августа 2024 г. должен быть выполнен заключительный этап работ, а именно, спроектировано необходимое решение.

Переход «Россетей» на отечественное ПО

За вторую половину 2023 г. «Россети» потратили более 4 млрд руб. на импортозамещение иностранного софта. Помимо проектирования СУПА, инфраструктурный оператор закупал российские ОС, системы управления базами данных в сентябре 2023 г., а также офисное ПО в октябре 2023 г.

Госкорпорация пытается отказаться от зарубежного ПО из-за указа Президента России Владимира Путина от 30.03.2022 №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России».

В соответствии с ним, с 1 января 2025 г. запрещается использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры.