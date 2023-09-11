Крупнейший инфраструктурный оператор России мигрирует на отечественный Linux и СУБД PostgreSPL

«Дочка» оператора электрических сетей в России «Россети» — «Россети Ленэнерго» закупает ПАКи, а также отечественные СУБД и ОС. Госзаказчик готов заплатить за это почти 700 млн рублей.

ПАКИ на российских ОС и СУБД

Как выяснил CNews, «Россети Ленэнерго» закупает программно-аппаратные комплексы (ПАК) и переводит их на отечественную систему управления базами данных (СУБД) и ОС. На эти цели компания выделила 690 млн руб.

Согласно техническому заданию, в рамках одной закупки «Россети» хотят приобрести 25 ПАК, восемь коммутаторов, более 900 лицензий ОС (разных типов, некоторые должны иметь лицензию ФСТЭК), 196 лицензий СУБД, а также сертификаты на техподдержку ПО.

Тендер на закупку был размещен 8 сентября 2023 г. Заявки на конкурс принимаются до 25 сентября, а итоги будут подведены 13 октября.

Требования к ПАК И ПО

Сервер должен иметь два установленных процессора, каждый из которых должен иметь не менее 24 ядер при базовой частоте не ниже 2,8 ГГц, с объемом кэш-памяти не менее 36 МБ. Все типы ОС должны состоять в реестре ПО Минцифры и поддерживать CУБД PostgreSQL, отмечается в техзадании. Некоторые из типов операционок должно работать на компьютерах с архитектурой i586 и x86-64, а также поддерживать AMDZen 3, Intel Rocket Lake и Alder Lake, а также графики Intel Gen 12/Xe.

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СУБД в свою очередь СУБД должна поддерживать ОС «Альт», РОСА, «РЕД ОС», ОС «Эльбрус», Astra Linux, Alter OS 7.5, Alma Linux 9, Debian, Ubuntu. А также система должна поддерживать такие аппаратные платформы как х86-64; ARM («Байкал»), IBM POWER /Open POWER (Yadro) и «Эльбрус-8С/4С». И, безусловно, включена в реестр ПО Минцифры.

В требованиях к сертификатам на техподдержку СУБД указано, что в рамках контракта должны быть предоставлены новые версии СУБД Postgres Pro без дополнительных лицензионных платежей. Это указывает на то, что «Россети Ленэнерго» нацелились на закупку именно Postgres Pro.

Импортозамещение в «Россетях»

В стране эпоха импортозамещения и все госзаказчики планомерно переходят на российское ПО и «Россети» не исключение. Например, в начале августа 2023 г. CNews писал о тендере электросетевого холдинга на перевод одной из своих информсистем с SAP на отечественное ПО. На проектирование импортозамещенной системы (без внедрения) отведен год и выделено свыше 400 млн руб.

А в начале сентября CNews писал о другой закупке «Россетей» 6,5 бессрочных лицензий ОС «Альт». На эти цели компания выделила 53 млн руб. Вероятно, «Россети» отказывается от ОС Windows, так как ранее компания потратила несколько миллиардов на закупку ПО американской корпорации.