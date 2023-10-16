Крупный инфраструктурный оператор отдаст 3,6 миллиарда за замену сотен тысяч ОС Windows, MS Office и Exchange

«Россети» готовы потратить 3,6 млрд руб. на закупку отечественного ПО. Госзаказчику требуется более 600 тыс. бессрочных лицензий на ОС, офисный пакет и почту. Это одна из крупнейших закупок российского софта. Закупка осуществляется для нужд всех компаний группы «Россети» на замену продуктов Microsoft (MS Office, Exchange и других).

Крупнейшая закупка ПО

Как выяснил CNews, «Россети цифра» закупает 600 тыс. лицензий российских операционных систем, почты и офисного ПО. На эти цели компания выделила колоссальные 3,6 млрд руб.

Госзаказчику требуется 150 тыс. бессрочных лицензий на отечественную операционную систему, 150 тыс. лицензий офиса и 300 тыс. — российской почтовой системы.

Как рассказал CNews представитель «Россетей», такое количество отечественных решений закупается на все компании группы. По его словам, отказывается госзаказчик от продуктов Microsoft (ОС, офиса, почты и др.). В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества. Общая численность персонала составляет порядка 230 тыс. человек, отмечается на официальном сайте «Россетей».

Это одна из крупнейших закупок отечественного ПО за последние годы. Для сравнения масштаба: обычно закупки ПО свыше 1 млрд руб. приходятся на ФНС (при этом такие тендеры вмещали в себя не только ПО, но и оборудование или его техподдержку). Также более 1 млрд руб. госзаказчики тратят на модернизацию своих информсистем (Казначейство, ПФР и др.), но не на отдельные крупные закупки ПО.

Требования к ПО

Согласно порталу госзакупок, тендер был размещен 13 октября 2023 г. Заявки принимаются до 20 октября.

Согласно техзаданию, ОС должна функционировать на компьютерах со стандартной с архитектурой x86_64 (процессор Intel или AMD) и должна быть основана на ПО с открытым исходным кодом. Операционная система должна иметь возможность интеграции в домен Samba, FreeIPA или Active Directory. На системе должна быть реализована возможность установки антивирусного ПО Kaspersky Endpoint Security для Linux или эквивалента, следует из техзадания.

Среди требований к офисному пакету присутствуют возможность развертывания на российских ОС (Alt и Astra Linux, «Ред ОС» и Rosa Linux). В состав решения должны входить редакторы текста, таблиц и презентаций. Среди требований к почте — поддержка российских ОС, работа на процессоре x86_64 с тактовой частотой 2,0 ГГц.

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ поддержка ит-отрасли

Как пояснила CNews GR-директор «Серчинформ» Ольга Минаева, госкомпании переходят на отечественные технологии в соответствии с указом Президента России Владимира Путина №166 от 30 марта 2022 г., в котором установлены жесткие сроки для перехода субъектов КИИ на отечественные технологии.

«В такие сроки перевести всех сотрудников может быть сложно: требуется интеграция ОС с другим прикладным ПО, необходимо дополнительно обучить сотрудников работать в рамках нового технологического стека, а также важно помнить об обеспечении информационной безопасности и интеграции с защитными решениями», — отметила она.

В результате проект такой закупки может получить еще несколько закупок-спутников для обеспечения полноценного функционала, соответствующего трендам технологического суверенитета, считает Минаева.



Импортозамещение «Россетей»

«Россети» стабильно с лета 2023 г. публикуют тендеры на импортозамещение тех или иных решений. Например, в начале августа 2023 г. CNews писал о тендере электросетевого холдинга на перевод одной из своих информсистем с SAP на отечественное ПО. В сентябре компания публиковала тендер на закупку ПАКов, а также отечественных СУБД и ОС. Госзаказчик готов был заплатить за это почти 700 млн руб.

«Россети» приобретают ПО «в целях обеспечения индикаторов эффективности перехода на использование отечественного ПО», которые были установлены для госкорпораций в августе 2022 г., а также в целях исполнения указа Президента России Владимира Путина о мерах безопасности и независимости российской критической информационной инфраструктуры.