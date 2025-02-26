Переезд с SAP на Oracle чуть не обанкротил миллионный город. Чиновники понятия не имели, что покупают

Внедрение Oracle Fusion в Бирмингеме

Чиновники городского совета Бирмингема, ответственные за проект по миграции с ERP компании SAP на систему того же класса на базе Oracle Fusion в инфраструктуру органов местного самоуправления, не имели четкого представления о свойствах приобретаемого продукта, а его подразделение по цифровизации было некомпетентно в оценке результатов работы подрядчика, который выполнял адаптацию системы под нужды ведомства, пишет The Register со ссылкой на результаты независимого аудита.

В результате власти Бирмингема, второго по величине города Великобритании, в котором проживает более 2 млн человек (по данным за 2021 г.), с апреля 2022 г. – именно тогда было завершен впоследствии признанный провальным проект по внедрению Oracle Fusion – до сих пор не имеют возможности управлять городскими финансами в соответствии с законодательством и намерен доработать программное решение.

По информации The Register, городские власти задумали перейти на ее ERP-систему еще в 2018 г., отказавшись от программного обеспечения немецкой компании SAP. Совокупный бюджет проекта с момента его старта в 2019 г. разросся с 19 млн фунтов стерлингов ($24 млн) до 108 млн ($138 млн), без учета затрат на внедрение системы в местных образовательных учреждениях.

Подлежит переделыванию

Согласно выводам компании Grant Thornton, выступившей независимы аудитором в рамках проекта, должностные лица городского совета в целом и сотрудники Управления по цифровым технологиям и клиентскому сервису (Digital and Customer Services directorate; DCSD), входящего в его структуру, не обладали достаточно глубоким представлением об особенностях внедрения выбранного ими продукта Oracle.

Как отмечает The Register, работы по разработке функциональности будущего решения и управление проектом внедрения Fusion было отдано на откуп сторонней организации – системному интегратору Evosys, партнеру корпорации Oracle. Нехватка знаний в соответствующей области, в которой аудиторы уличили DCSD, не позволила его представителям выступить в роли «умного клиента» и выступить с компетентной критикой в адрес интегратора.

«Провал проекта по внедрению ERP-системы оказал фундаментальное влияние на возможности управления финансами и детальность совета. По нашему мнению, совет не выполнил свою обязанность по обеспечению максимальной отдачи и не принял надлежащих мер для обеспечения экономии, эффективности и результативности использования ресурсов в рамках этого проекта», – говорится в отчете.

Представитель городского совета заявил, что орган местного управления «примет во внимание» выводы Grant Thornton, а также подчеркнул, что ведомство достигло значительных успехов в повторном внедрении Oracle Fusion и нормализации финансового положения города.

Некомпетентность или коррумпированность?

В сентябре 2023 г., как писал CNews, Бирмингем столкнулся с внушительным дефицитом городского бюджета – около 87 млн фунтов стерлингов – и фактически оказался банкротом. Однако колоссальные расходы на проект по миграции на Oracle Fusion, обернувшийся катастрофой, были не единственным его источником. Определенный вклад в сложившуюся ситуацию внесли многочисленные выплаты компенсаций по делам о нарушениях правил равной оплаты труда.

По сообщению The Register, на момент запуска ERP-системы на базе Oracle Fusion в эксплуатацию городской совет Бирмингема все еще не сумел добиться устранения всех ее существенных недостатков. Система была признана не удовлетворяющей критериям безопасности и соответствия законодательству, а ее внедрение, в сущности, парализовало деятельность совета по управлению финансами и составлению отчетности об операциях.

В Grant Thornton оценили шансы на то, что у города появится полностью функциональная ИТ-система хотя бы к 2026 г., как невысокие. Именно на 2026 г. намечено завершение работ по повторному внедрению и запуску ERP после ее доработки.

В апреле 2024 г. The Register писал, что в системе учета городского совета Бирмингема, как выяснилось в результате проверки, отсутствует аудиторский след по финансовым операциям, совершенным чиновниками с апреля 2022 г., по август-сентябрь 2023 г. Таким образом, представляется невозможным установить факт незаконных финансовых манипуляций в процессе выполнения проекта по внедрению облачной ERP-системы Oracle.

Годовой бюджет Бирмингема составляет около 3,2 млрд фунтов стерлингов. Распределением его средств занимается городской совет.