Oracle Fusion ERP
|26.09.2019
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Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP
трансформации в организации, принимающие решения на основе данных и аналитики. Oracle Analytics for Fusion ERP предоставляет пользователям, ответственным за принятие решений в различных линиях
|01.10.2013
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«Борлас» предлагает типовое решение «Управление талантами Fusion SaaS: быстрый старт»
нальные возможности «Управление талантами Fusion SAAS: быстрый старт c Борлас HCM» включают в себя: Oracle Fusion Goal Management — управление целями взаимоувязано с управлением деятельностью,
|26.11.2012
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Банк ING развивает HR-практики с помощью Oracle Fusion Human Capital Management
ds, поставщик финансовых услуг, выбрал бизнес-приложения нового поколения для управления персоналом Oracle Fusion Human Capital Management (HCM). Решение о внедрении Oracle Fusion HCM бы
|04.10.2012
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Oracle выпускает Oracle Fusion Tap для iPad
Корпорация Oracle объявила о выпуске приложения Oracle Fusion Tap, которое разработано для iPad и существенно повышает эффективность мобильных специалистов. Oracle Fusion Tap выделяется среди облачных корпоративных приложений и сервис
|04.09.2012
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UBS выбрал облачное решение Oracle Fusion HCM
Швейцарский банк UBS выбрал бизнес-приложение Oracle Fusion Human Capital Management (HCM), работающее в среде облачных вычислений, чтобы обеспечить функции по управлению персоналом необходимыми инструментами и данными. По информации Oracl
|28.08.2012
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Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse
e Pack for Eclipse 12c. Новая версия включает новые инструменты проектирования для Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) — основанной на стандартах стратегической среды разработки для Oracle Fusion Applications и Oracle Fusion Middleware, а также усовершенствования для разработки защищенных веб-сервисов. По информации Oracle, впервые в этой версии реализована поддержк
|05.06.2012
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Интеграция Oracle RightNow CX Cloud Service с Oracle Fusion CRM поможет наладить многоканальное взаимодействие с клиентами
Корпорация Oracle сообщила об интеграции решения Oracle RightNow CX Cloud Service с бизнес-приложениями нового поколения для управления качеством продаж Oracle Fusion Sales. По мнению Oracle, интеграция поможет компаниям обеспечивать устойчивый рост бизнеса за счет действенного многоканального взаимодействия с клиентами, позволяющего увеличиват
|04.04.2012
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Oracle представила новое поколение Oracle Fusion Applications
Представительство Oracle СНГ представило новое поколение бизнес-приложений семейства Oracle Fusion Applications. Сегодня бизнес-приложения используют все преимущества интегрированного программно-аппаратного стека Oracle. Полный спектр решений и полная свобода выбора для заказчи
|28.10.2011
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Oracle предлагает новые облачные HCM-сервисы по подписке
Корпорация Oracle анонсировала на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско бизнес-приложения для управления персоналом Oracle Fusion HCM и профессиональным развитием сотрудников Oracle Fusion Talent Management, которые поставляются в общедоступной среде облачных вычислений. Являясь частью набора интегрир
|07.10.2011
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Oracle анонсирует набор интегрированных облачных сервисов Oracle Public Cloud
Корпорация Oracle анонсировала Oracle Public Cloud — набор интегрированных сервисов, которые предоставляют клиентам доступ по подписке к приложениям Oracle Fusion Applications, связующему программному обеспечению Oracle Fusion Middleware и СУБД Oracle. Управление, хостинг и поддержка сервисов осуществляется в полном объеме корпорацие
|25.09.2009
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Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g
Корпорация Oracle представила в России новое поколение семейства Oracle Fusion Middleware 11g, объединяющее передовые программные продукты связующего слоя. По данным Oracle, на разработку платформы ушло 7350 человеко-лет, автоматическое тестирование платформ
|09.07.2009
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Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g
Корпорация Oracle, в рамках мирового анонса Oracle Fusion Middleware 11g, объявила о начале продаж первых компонент семейства Oracle Identity Management 11g. Среди новых решений — Oracle Platform Security Services, Oracle Internet Direct
|07.07.2009
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Вышел Oracle WebLogic Suite 11g
Корпорация Oracle анонсировала выпуск комплекса Oracle WebLogic Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового поколения Oracle Fusion Middleware 11g и включающего высокопроизводительный сервер приложений Oracle WebLogic Server, а также Oracle Coherence, Oracle JRockit, Oracle JDeveloper и Oracle Enterprise Manag
|01.07.2009
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Большой релиз: Вышла Oracle Fusion Middleware 11g
Корпорация Oracle сегодня (1 июля) официально представила Oracle Fusion Middleware 11g . Это единая платформа ПО промежуточного слоя (иначе говоря, программ-посредников), позволяющих интегрировать разнородные приложения на базе открытых стандартов Jav
|07.11.2008
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Oracle интегрировал продукты BEA в Oracle Fusion Middleware
Представительство Oracle в СНГ объявило об успешной интеграции Oracle и BEA в России и СНГ и представило стратегию развития связующего программного обеспечения, основанную на синергии продуктов BEA и Oracle Fusion Middleware и защите инвестиций клиентов обеих компаний. Отметим, что программное обеспечение связующего слоя входит в тройку основополагающих бизнесов Oracle. В исследования и раз
|18.09.2008
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Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3
Корпорация Oracle, реализуя свою стратегию развития семейства Oracle Fusion Middleware и планы по интеграции продуктов BEA, выпустила сервер приложений Oracle WebLogic Server 10g R3. Oracle WebLogic Server 10g R3 является одним из первых продуктов, в кото
|16.11.2007
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Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками
Корпорация Oracle представила новую версию продукта Oracle Fusion Governance, Risk and Compliance (GRC) Intelligence. Представленное решение пред
|15.11.2007
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Oracle демонстрирует функциональность Oracle Fusion Middleware 11g
Корпорация Oracle сегодня представила планируемую функциональность своей платформы приложений следующего поколения - Oracle Fusion Middleware 11g. В ней средства сервис-ориентированной архитектуры (SOA), Grid-технологии и новая функциональность Enterprise 2.0 объединены в единую модульную защищенную платформу
|27.10.2006
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Oracle начала поставки Oracle SOA Suite 10g Release 3
начале поставок Oracle SOA Suite 10g Release 3 и представила информацию о средствах управления и методологических принципах этого программного пакета. Oracle SOA Suite 10g Release 3, входящее состав Oracle Fusion Middleware (семейство основанных на стандартах связующих программных продуктов, позволяющее внедрять SOA и управлять ими в гетерогенных вычислительных средах), позволяет облегчить
|21.09.2006
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Россия: Oracle пересмотрел партнерскую политику
в год, реализованных в выбранной области. Согласно новой программе, в 2007 финансовом году партнеры корпорации могут получить статус Центра компетенции Oracle по шести технологическим направлениям: «Oracle Fusion Middleware: Integration», «Oracle Fusion Middleware: Information Security», «Oracle Fusion Middleware: Business Intelligence and Data Warehousing», «Oracle Fusion
|22.06.2006
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Oracle представила новое BI-решение
екущий и прогностический анализ, обеспечивая интеграцию и управление данными. По словам разработчиков, этот комплекс, вместе с другими программными компонентами Oracle Applications, Oracle Database и Oracle Fusion Middleware, формирует общекорпоративную платформу для бизнес-анализа, которую можно интегрировать в существующие операционные среды предприятия. Комплекс Oracle Business Intellige
|31.08.2005
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Владимир Алексеев назначен руководителем направления Oracle Fusion Middleware
Сегодня представительство «Oracle СНГ» объявило о назначении Владимира Алексеева руководителем направления связующего программного обеспечения (Oracle Fusion Middleware). Рынок связующего ПО в России был объявлен ключевым приоритетом 2006 финансового года Oracle в СНГ. В круг задач руководителя направления связующего ПО входит взаимоде
Oracle Fusion ERP и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
|WS-Federation - Web Services Federation 4 1
|Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
|The Register - The Register Hardware 1571 2
|Vnunet 224 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
|The Guardian - Британская газета 364 1
|IDC - International Data Corporation 4911 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 2
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 28 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
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