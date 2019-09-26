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Oracle Fusion ERP



26.09.2019 Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP

трансформации в организации, принимающие решения на основе данных и аналитики. Oracle Analytics for Fusion ERP предоставляет пользователям, ответственным за принятие решений в различных линиях

01.10.2013 «Борлас» предлагает типовое решение «Управление талантами Fusion SaaS: быстрый старт»

нальные возможности «Управление талантами Fusion SAAS: быстрый старт c Борлас HCM» включают в себя: Oracle Fusion Goal Management — управление целями взаимоувязано с управлением деятельностью,

26.11.2012 Банк ING развивает HR-практики с помощью Oracle Fusion Human Capital Management

ds, поставщик финансовых услуг, выбрал бизнес-приложения нового поколения для управления персоналом Oracle Fusion Human Capital Management (HCM). Решение о внедрении Oracle Fusion HCM бы
04.10.2012 Oracle выпускает Oracle Fusion Tap для iPad

Корпорация Oracle объявила о выпуске приложения Oracle Fusion Tap, которое разработано для iPad и существенно повышает эффективность мобильных специалистов. Oracle Fusion Tap выделяется среди облачных корпоративных приложений и сервис
04.09.2012 UBS выбрал облачное решение Oracle Fusion HCM

Швейцарский банк UBS выбрал бизнес-приложение Oracle Fusion Human Capital Management (HCM), работающее в среде облачных вычислений, чтобы обеспечить функции по управлению персоналом необходимыми инструментами и данными. По информации Oracl
28.08.2012 Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse

e Pack for Eclipse 12c. Новая версия включает новые инструменты проектирования для Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) — основанной на стандартах стратегической среды разработки для Oracle Fusion Applications и Oracle Fusion Middleware, а также усовершенствования для разработки защищенных веб-сервисов. По информации Oracle, впервые в этой версии реализована поддержк
05.06.2012 Интеграция Oracle RightNow CX Cloud Service с Oracle Fusion CRM поможет наладить многоканальное взаимодействие с клиентами

Корпорация Oracle сообщила об интеграции решения Oracle RightNow CX Cloud Service с бизнес-приложениями нового поколения для управления качеством продаж Oracle Fusion Sales. По мнению Oracle, интеграция поможет компаниям обеспечивать устойчивый рост бизнеса за счет действенного многоканального взаимодействия с клиентами, позволяющего увеличиват
04.04.2012 Oracle представила новое поколение Oracle Fusion Applications

Представительство Oracle СНГ представило новое поколение бизнес-приложений семейства Oracle Fusion Applications. Сегодня бизнес-приложения используют все преимущества интегрированного программно-аппаратного стека Oracle. Полный спектр решений и полная свобода выбора для заказчи
28.10.2011 Oracle предлагает новые облачные HCM-сервисы по подписке

Корпорация Oracle анонсировала на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско бизнес-приложения для управления персоналом Oracle Fusion HCM и профессиональным развитием сотрудников Oracle Fusion Talent Management, которые поставляются в общедоступной среде облачных вычислений. Являясь частью набора интегрир
07.10.2011 Oracle анонсирует набор интегрированных облачных сервисов Oracle Public Cloud

Корпорация Oracle анонсировала Oracle Public Cloud — набор интегрированных сервисов, которые предоставляют клиентам доступ по подписке к приложениям Oracle Fusion Applications, связующему программному обеспечению Oracle Fusion Middleware и СУБД Oracle. Управление, хостинг и поддержка сервисов осуществляется в полном объеме корпорацие
25.09.2009 Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g

Корпорация Oracle представила в России новое поколение семейства Oracle Fusion Middleware 11g, объединяющее передовые программные продукты связующего слоя. По данным Oracle, на разработку платформы ушло 7350 человеко-лет, автоматическое тестирование платформ
09.07.2009 Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g

Корпорация Oracle, в рамках мирового анонса Oracle Fusion Middleware 11g, объявила о начале продаж первых компонент семейства Oracle Identity Management 11g. Среди новых решений — Oracle Platform Security Services, Oracle Internet Direct
07.07.2009 Вышел Oracle WebLogic Suite 11g

Корпорация Oracle анонсировала выпуск комплекса Oracle WebLogic Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового поколения Oracle Fusion Middleware 11g и включающего высокопроизводительный сервер приложений Oracle WebLogic Server, а также Oracle Coherence, Oracle JRockit, Oracle JDeveloper и Oracle Enterprise Manag
01.07.2009 Большой релиз: Вышла Oracle Fusion Middleware 11g

Корпорация Oracle сегодня (1 июля) официально представила Oracle Fusion Middleware 11g . Это единая платформа ПО промежуточного слоя (иначе говоря, программ-посредников), позволяющих интегрировать разнородные приложения на базе открытых стандартов Jav
07.11.2008 Oracle интегрировал продукты BEA в Oracle Fusion Middleware

Представительство Oracle в СНГ объявило об успешной интеграции Oracle и BEA в России и СНГ и представило стратегию развития связующего программного обеспечения, основанную на синергии продуктов BEA и Oracle Fusion Middleware и защите инвестиций клиентов обеих компаний. Отметим, что программное обеспечение связующего слоя входит в тройку основополагающих бизнесов Oracle. В исследования и раз
18.09.2008 Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3

Корпорация Oracle, реализуя свою стратегию развития семейства Oracle Fusion Middleware и планы по интеграции продуктов BEA, выпустила сервер приложений Oracle WebLogic Server 10g R3. Oracle WebLogic Server 10g R3 является одним из первых продуктов, в кото
16.11.2007 Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками

Корпорация Oracle представила новую версию продукта Oracle Fusion Governance, Risk and Compliance (GRC) Intelligence. Представленное решение пред
15.11.2007 Oracle демонстрирует функциональность Oracle Fusion Middleware 11g

Корпорация Oracle сегодня представила планируемую функциональность своей платформы приложений следующего поколения - Oracle Fusion Middleware 11g. В ней средства сервис-ориентированной архитектуры (SOA), Grid-технологии и новая функциональность Enterprise 2.0 объединены в единую модульную защищенную платформу
27.10.2006 Oracle начала поставки Oracle SOA Suite 10g Release 3

начале поставок Oracle SOA Suite 10g Release 3 и представила информацию о средствах управления и методологических принципах этого программного пакета. Oracle SOA Suite 10g Release 3, входящее состав Oracle Fusion Middleware (семейство основанных на стандартах связующих программных продуктов, позволяющее внедрять SOA и управлять ими в гетерогенных вычислительных средах), позволяет облегчить
21.09.2006 Россия: Oracle пересмотрел партнерскую политику

в год, реализованных в выбранной области. Согласно новой программе, в 2007 финансовом году партнеры корпорации могут получить статус Центра компетенции Oracle по шести технологическим направлениям: «Oracle Fusion Middleware: Integration», «Oracle Fusion Middleware: Information Security», «Oracle Fusion Middleware: Business Intelligence and Data Warehousing», «Oracle Fusion
22.06.2006 Oracle представила новое BI-решение

екущий и прогностический анализ, обеспечивая интеграцию и управление данными. По словам разработчиков, этот комплекс, вместе с другими программными компонентами Oracle Applications, Oracle Database и Oracle Fusion Middleware, формирует общекорпоративную платформу для бизнес-анализа, которую можно интегрировать в существующие операционные среды предприятия. Комплекс Oracle Business Intellige
31.08.2005 Владимир Алексеев назначен руководителем направления Oracle Fusion Middleware

Сегодня представительство «Oracle СНГ» объявило о назначении Владимира Алексеева руководителем направления связующего программного обеспечения (Oracle Fusion Middleware). Рынок связующего ПО в России был объявлен ключевым приоритетом 2006 финансового года Oracle в СНГ. В круг задач руководителя направления связующего ПО входит взаимоде

Публикаций - 60, упоминаний - 80

Oracle Fusion ERP и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6712 56
SAP SE 5287 7
Microsoft Corporation 24678 7
Oracle Siebel Systems 507 7
IBM - International Business Machines Corp 9449 6
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 5
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 3
Oracle - BEA Systems 161 3
Amazon Inc - Amazon.com 3015 2
Ovum 99 2
ФОРС - Центр разработки 638 2
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 793 1
AT&T Inc 1681 1
Yandex - Яндекс 7436 1
Код Безопасности 623 1
WorkDay 23 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Lenovo Group 2297 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Intel Corporation 12223 1
Apple Inc 12154 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 1
HP Inc. 5694 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Lexmark Int 294 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Diasoft - Диасофт 885 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 2
РЖД - Российские железные дороги 1914 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 37 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
GFG - Lamoda - Купишуз 166 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Новард УК - Novard 72 1
Наука НПО 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1528 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 53 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 28
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 184 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 16
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 538 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2790 12
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 678 12
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1914 11
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Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 9
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 6
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2855 6
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7150 5
Сервер приложений - Application server 337 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 4
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 307 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 553 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 677 4
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Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 197 4
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 27
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 35 14
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 12
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Oracle Java - язык программирования 3095 12
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 12
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 10
Oracle PeopleSoft 418 10
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 144 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 9
Oracle JDeveloper 35 9
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 55 9
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 8
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 97 8
Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 8
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 7
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 6
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 6
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 6
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 6
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 6
Oracle Coherence 19 6
Oracle NetSuite 35 5
Oracle NetSuite ERP 5 5
Linux OS 10028 5
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 5
Oracle Applications 88 4
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 4
Oracle AS - Oracle Application Server 94 4
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 39 4
Oracle Public Cloud 13 4
Oracle - BEA Systems - Oracle JRockit JVM - Oracle JRockit Java Virtual Machine 13 4
Oracle Social Network - Oracle Social Cloud - Oracle Social Sites Cloud Service - Oracle SRM - Oracle Social Relationship Management - Oracle Social Marketing - Oracle Social Engagement & Monitoring Cloud Service - Oracle Social Intelligence Services 24 4
Apple iPad 3867 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 65 3
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 78 3
Microsoft Windows 15733 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 13
Catz Safra - Катц Сафра 41 8
Hurd Mark - Херд Марк 95 7
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 4
Leone Chris - Леоне Крис 6 4
Кулешов Алексей 29 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 2
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 2
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 5 1
Акопов Андрей 4 1
Кузьмин Павел 17 1
Толпышкин Михаил 5 1
Голованов Леонид 5 1
Херсонцев Алексей 93 1
Патешман Александр 2 1
Кривошеев Евгений 12 1
Слышкин Василий 129 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Новодворский Алексей 109 1
Анасенко Ирина 10 1
Карпов Дмитрий 11 1
Булов Владимир 2 1
Буянов Владислав 2 1
Банников Кирилл 1 1
Ожогин Денис 1 1
Хохлов Михаил 7 1
Кругляков Роман 44 1
Горная Марина 10 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Михайлов Алексей 75 1
Аншина Марина 78 1
Ковалев Виктор 40 1
Ермилов Сергей 5 1
Борн Александр 6 1
Лосев Сергей 46 1
Седов Артем 6 1
Зеленков Юрий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 3
Европа 21811 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 3
Япония 13310 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Великобритания - Бирмингем 96 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 2
Оман Султанат 113 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1041 1
Южная Корея - Республика 6666 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Сингапур - Республика 1856 1
Индия - Bharat 5472 1
Америка - Американский регион 2165 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 1
Канада 4895 1
Израиль 2738 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Саудовская Аравия - Королевство 589 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
США - Калифорния 4631 1
Япония - Токио 995 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Чили - Республика 470 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 380 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 112 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
США - Торонто 269 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Австралия - Сидней 274 1
Япония - Осака 141 1
Канада - Монреаль 70 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2849 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6189 8
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 389 8
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7882 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1378 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2500 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6998 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 298 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5817 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2767 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1899 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 797 2
The Register - The Register Hardware 1571 2
Vnunet 224 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
The Guardian - Британская газета 364 1
IDC - International Data Corporation 4911 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 28 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 1
Oracle OpenWorld 65 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2024 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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