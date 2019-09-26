Oracle Fusion ERP

Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP трансформации в организации, принимающие решения на основе данных и аналитики. Oracle Analytics for Fusion ERP предоставляет пользователям, ответственным за принятие решений в различных линиях

«Борлас» предлагает типовое решение «Управление талантами Fusion SaaS: быстрый старт» нальные возможности «Управление талантами Fusion SAAS: быстрый старт c Борлас HCM» включают в себя: Oracle Fusion Goal Management — управление целями взаимоувязано с управлением деятельностью,

Банк ING развивает HR-практики с помощью Oracle Fusion Human Capital Management ds, поставщик финансовых услуг, выбрал бизнес-приложения нового поколения для управления персоналом Oracle Fusion Human Capital Management (HCM). Решение о внедрении Oracle Fusion HCM бы

Oracle выпускает Oracle Fusion Tap для iPad Корпорация Oracle объявила о выпуске приложения Oracle Fusion Tap, которое разработано для iPad и существенно повышает эффективность мобильных специалистов. Oracle Fusion Tap выделяется среди облачных корпоративных приложений и сервис

UBS выбрал облачное решение Oracle Fusion HCM Швейцарский банк UBS выбрал бизнес-приложение Oracle Fusion Human Capital Management (HCM), работающее в среде облачных вычислений, чтобы обеспечить функции по управлению персоналом необходимыми инструментами и данными. По информации Oracl

Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse e Pack for Eclipse 12c. Новая версия включает новые инструменты проектирования для Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) — основанной на стандартах стратегической среды разработки для Oracle Fusion Applications и Oracle Fusion Middleware, а также усовершенствования для разработки защищенных веб-сервисов. По информации Oracle, впервые в этой версии реализована поддержк

Интеграция Oracle RightNow CX Cloud Service с Oracle Fusion CRM поможет наладить многоканальное взаимодействие с клиентами Корпорация Oracle сообщила об интеграции решения Oracle RightNow CX Cloud Service с бизнес-приложениями нового поколения для управления качеством продаж Oracle Fusion Sales. По мнению Oracle, интеграция поможет компаниям обеспечивать устойчивый рост бизнеса за счет действенного многоканального взаимодействия с клиентами, позволяющего увеличиват

Oracle представила новое поколение Oracle Fusion Applications Представительство Oracle СНГ представило новое поколение бизнес-приложений семейства Oracle Fusion Applications. Сегодня бизнес-приложения используют все преимущества интегрированного программно-аппаратного стека Oracle. Полный спектр решений и полная свобода выбора для заказчи

Oracle предлагает новые облачные HCM-сервисы по подписке Корпорация Oracle анонсировала на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско бизнес-приложения для управления персоналом Oracle Fusion HCM и профессиональным развитием сотрудников Oracle Fusion Talent Management, которые поставляются в общедоступной среде облачных вычислений. Являясь частью набора интегрир

Oracle анонсирует набор интегрированных облачных сервисов Oracle Public Cloud Корпорация Oracle анонсировала Oracle Public Cloud — набор интегрированных сервисов, которые предоставляют клиентам доступ по подписке к приложениям Oracle Fusion Applications, связующему программному обеспечению Oracle Fusion Middleware и СУБД Oracle. Управление, хостинг и поддержка сервисов осуществляется в полном объеме корпорацие

Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g Корпорация Oracle представила в России новое поколение семейства Oracle Fusion Middleware 11g, объединяющее передовые программные продукты связующего слоя. По данным Oracle, на разработку платформы ушло 7350 человеко-лет, автоматическое тестирование платформ

Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g Корпорация Oracle, в рамках мирового анонса Oracle Fusion Middleware 11g, объявила о начале продаж первых компонент семейства Oracle Identity Management 11g. Среди новых решений — Oracle Platform Security Services, Oracle Internet Direct

Вышел Oracle WebLogic Suite 11g Корпорация Oracle анонсировала выпуск комплекса Oracle WebLogic Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового поколения Oracle Fusion Middleware 11g и включающего высокопроизводительный сервер приложений Oracle WebLogic Server, а также Oracle Coherence, Oracle JRockit, Oracle JDeveloper и Oracle Enterprise Manag

Большой релиз: Вышла Oracle Fusion Middleware 11g Корпорация Oracle сегодня (1 июля) официально представила Oracle Fusion Middleware 11g . Это единая платформа ПО промежуточного слоя (иначе говоря, программ-посредников), позволяющих интегрировать разнородные приложения на базе открытых стандартов Jav

Oracle интегрировал продукты BEA в Oracle Fusion Middleware Представительство Oracle в СНГ объявило об успешной интеграции Oracle и BEA в России и СНГ и представило стратегию развития связующего программного обеспечения, основанную на синергии продуктов BEA и Oracle Fusion Middleware и защите инвестиций клиентов обеих компаний. Отметим, что программное обеспечение связующего слоя входит в тройку основополагающих бизнесов Oracle. В исследования и раз

Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3 Корпорация Oracle, реализуя свою стратегию развития семейства Oracle Fusion Middleware и планы по интеграции продуктов BEA, выпустила сервер приложений Oracle WebLogic Server 10g R3. Oracle WebLogic Server 10g R3 является одним из первых продуктов, в кото

Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками Корпорация Oracle представила новую версию продукта Oracle Fusion Governance, Risk and Compliance (GRC) Intelligence. Представленное решение пред

Oracle демонстрирует функциональность Oracle Fusion Middleware 11g Корпорация Oracle сегодня представила планируемую функциональность своей платформы приложений следующего поколения - Oracle Fusion Middleware 11g. В ней средства сервис-ориентированной архитектуры (SOA), Grid-технологии и новая функциональность Enterprise 2.0 объединены в единую модульную защищенную платформу

Oracle начала поставки Oracle SOA Suite 10g Release 3 начале поставок Oracle SOA Suite 10g Release 3 и представила информацию о средствах управления и методологических принципах этого программного пакета. Oracle SOA Suite 10g Release 3, входящее состав Oracle Fusion Middleware (семейство основанных на стандартах связующих программных продуктов, позволяющее внедрять SOA и управлять ими в гетерогенных вычислительных средах), позволяет облегчить

Россия: Oracle пересмотрел партнерскую политику в год, реализованных в выбранной области. Согласно новой программе, в 2007 финансовом году партнеры корпорации могут получить статус Центра компетенции Oracle по шести технологическим направлениям: «Oracle Fusion Middleware: Integration», «Oracle Fusion Middleware: Information Security», «Oracle Fusion Middleware: Business Intelligence and Data Warehousing», «Oracle Fusion

Oracle представила новое BI-решение екущий и прогностический анализ, обеспечивая интеграцию и управление данными. По словам разработчиков, этот комплекс, вместе с другими программными компонентами Oracle Applications, Oracle Database и Oracle Fusion Middleware, формирует общекорпоративную платформу для бизнес-анализа, которую можно интегрировать в существующие операционные среды предприятия. Комплекс Oracle Business Intellige