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Grid Computing GRID-технологии Грид-вычисления Грид-технологии Распределённые вычисления

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.11.2016 «Инфосистемы Джет» открыли центр компетенций по Grid-технологиям

Компания «Инфосистемы Джет» открыла в России центр компетенций по Grid-технологиям. Основные направления развития центра — создание законченных решений для хра
07.06.2010 Минкомсвязи создает всероссийскую Grid-систему

Минкомсвязи заказывает исследования для создания в 2010 – 2012 гг. российской научной Grid-сети. Такой лот (№4) есть в открытом конкурсе, помимо лота на научно-исследовательские р
09.04.2008 НГТУ необходим монтаж оборудования суперкомпьютерной Grid-системы

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) объявил открытый аукцион № 54а-08 на приобретение и монтаж второй очереди оборудования суперкомпьютерной Grid-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП (инновационной образовательной программы). Исполнитель проекта сможет заработать до 17 055 тыс. руб., при этом д
26.09.2007 Суперкомпьютеры: новая программа для отечественных вузов

ИФ-ГРИД», а также знания и опыт ведущих специалистов двух стран в области параллельных вычислений и GRID-технологий. Информационная и технологическая поддержка исполнителей программы «СКИФ-ГРИД
26.05.2006 Перспективы развития Grid-инфраструктур обсудят в Дубне

титута ядерных исследований состоится вторая международная конференция «Распределенные вычисления и Grid-технологии в науке и образовании». Grid — это проект создания вычислительной систем
26.05.2006 GRID-технологии объединили вычислительные центры РАН

ия интегрального информационного пространства, взаимодействии с разнородными базами и банками данных, развитии программно-технологических основ распределенных вычислений с использованием веб-, ГИС- и ГРИД-технологий и обеспечивает пользователям прямое участие в моделировании разных вариантов постановки и решения задач. В итоге сделан важнейший шаг на пути развития единого информационного пр
26.05.2006 Перспективы развития Grid-инфраструктур обсудят в Дубне

титута ядерных исследований состоится вторая международная конференция «Распределенные вычисления и Grid-технологии в науке и образовании». Grid — это проект создания вычислительной систем
26.05.2006 GRID-технологии объединили вычислительные центры РАН

ия интегрального информационного пространства, взаимодействии с разнородными базами и банками данных, развитии программно-технологических основ распределенных вычислений с использованием веб-, ГИС- и ГРИД-технологий и обеспечивает пользователям прямое участие в моделировании разных вариантов постановки и решения задач. В итоге сделан важнейший шаг на пути развития единого информационного пр
08.11.2005 Grid-технологии все шире распространяются по всему миру

дставила результаты последнего исследования Oracle Grid Index, призванного оценить уровень освоения Grid-технологий компаниями в различных регионах мира. Глобальный индекс Oracle Grid Index выр
25.04.2005 Kraftway и Oracle стягивают силы на рынок grid

морандум о взаимопонимании, самым перспективным направлением которого обе стороны видят продвижение grid-технологий. Объявив создание инфраструктурных решений для корпоративного рынка приоритет
20.04.2005 Северная Америка лидирует в исследовании Oracle Grid Index

прошлогоднем пробном исследовательском проекте в странах Европы, определяя отношение организаций к Grid-технологиям и уровень их освоения во всем мире, а также тенденции развития ситуации в Ев
25.09.2003 IBM начал глобальные проекты по GRID-вычислениям

с, является поставщиком интеграционного программного обеспечения уровня предприятия, основанного на Grid-технологии. Компания United Devices, расположенная в Остине, штат Техас, поставляет защи
07.06.2002 Sun выпустит корпоративное ПО для управления grid-системами

вободных процессоров для срочных индивидуальных проектов. Sun Grid Engine уже сейчас управляет 5000 grid-систем, и это количество увеличивается на 70 каждую неделю (темп роста увеличился на 20%
07.06.2002 Platform Computing: перспективы grid-систем

BASF, Pfizer, Deutche Bank, Canon, Kodak, Boeing, Rolls Royce. Platform Computing работает на рынке grid-систем уже 10 лет, и имеет годовые доходы в $46 млн., имеющие тенденцию к устойчивому ро

Публикаций - 125, упоминаний - 200

Grid Computing и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 31
Oracle Corporation 7074 28
Intel Corporation 12811 14
Microsoft Corporation 25775 12
HP Inc. 5883 9
Broadcom - VMware 2610 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Т-Платформы - T-Platforms 412 7
Dell EMC 5180 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
SAS Institute 1082 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 5
Citrix Systems 868 4
Fujitsu 2105 4
Yahoo! 3726 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
SAP SE 5601 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Google LLC 12690 3
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Avaki 2 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Nutanix 114 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
HPE SGI - Silicon Graphics 390 2
Крок - Croc 1964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 2
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
ВЕТБ КБ - Восточно-Европейский Трастовый Банк 3 1
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Альфа-Банк 1979 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Boeing 1031 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ак Барс Банк 283 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Союзное государство России и Белоруссии 56 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Администрация Курской области 28 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 7
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 276 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Linux OS 11533 18
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 13
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 9
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 9
Microsoft Windows 16882 8
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 8
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 7
Oracle Grid Computing - Oracle Grid Infrastructure - Oracle Grid Control 23 6
Oracle Fusion ERP 68 6
IBM - WCG - World Community Grid - Мировая общественная сеть 14 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 5
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 5
Oracle AS - Oracle Application Server 94 5
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework - Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Intel Itanium 649 4
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 4
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 17 4
Oracle JDeveloper 44 4
Oracle Coherence - Oracle Tangosol Coherence Data Grid 20 4
EDG - EU DataGrid - European DataGrid 5 3
Oracle WebCenter Suite 39 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Apache Hadoop 470 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 3
Oracle Active Data Guard 26 3
Oracle PeopleSoft 426 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 3
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 3
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 3
МегаФон - Синтерра ЦОД - Центр обработки данных 10 3
Oracle ECM - Oracle Enterprise Content Management Suite 24 2
Oracle Event Processing - Oracle Event Hub Cloud - Oracle Event-Driven Architecture Suite 7 2
IBM DB2 396 2
Медведев Дмитрий 1665 7
Абрамов Сергей 76 6
Путин Владимир 3454 4
Щеголев Игорь 699 4
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 3
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 3
Опанасенко Всеволод 139 2
Осипов Александр 96 2
Слизень Виталий 244 2
Кириенко Сергей 149 2
Савин Геннадий 13 2
Щербаков Борис 47 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Корнильев Кирилл 65 2
Anni Pavel - Анни Павел 13 2
Hawking Stephen - Хоукинг Стэфан 2 2
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 2
Волгин Алексей 4 2
Darbyshire Mark - Дарбишир Марк 1 1
Bloom Gary - Блум Гэри 6 1
Berksan Cagdas - Берксан Чагдаш 2 1
Кипчатова Мария 1 1
Мир-Гасимова Ульвия 1 1
Мурашов Максим 2 1
Knox Neil - Нокс Нейл 2 1
Norris Lesley - Норрис Лесли 2 1
Olofson Carl - Олофсон Карл 8 1
Рейман Леонид 1065 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Никифоров Николай 1138 1
Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Соколовский Александр 40 1
Кириенко Владимир 148 1
Симаков Олег 113 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
Яковлев Александр 24 1
Захаров Павел 60 1
Массух Илья 239 1
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 26
Европа 24964 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 6
Япония 13807 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Канада 5082 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Европа Западная 1496 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Суссекс - Сассекс 15 2
Индия - Bharat 5870 2
Америка - Американский регион 2206 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
США - Калифорния 4829 2
США - Нью-Джерси 307 2
Нидерланды 3746 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
Физика - Physics - область естествознания 2940 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Образование в России 2893 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 4
Английский язык 7030 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Forbes - Форбс 1002 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Vnunet 224 2
Silicon.com 364 2
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
National Geographic 95 1
Silicon 494 1
Открытые системы ИД 176 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
IDC - International Data Corporation 4975 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Gartner - Гартнер 3658 8
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Quocirca 12 1
РАН - Российская академия наук 2122 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 9
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 6
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 5
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 3
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 3
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 3
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 2
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 2
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Oracle TechForum 25 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Ignite 44 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
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