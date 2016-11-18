Получите все материалы CNews по ключевому слову
Grid Computing GRID-технологии Грид-вычисления Грид-технологии Распределённые вычисления
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.11.2016
|
«Инфосистемы Джет» открыли центр компетенций по Grid-технологиям
Компания «Инфосистемы Джет» открыла в России центр компетенций по Grid-технологиям. Основные направления развития центра — создание законченных решений для хра
|07.06.2010
|
Минкомсвязи создает всероссийскую Grid-систему
Минкомсвязи заказывает исследования для создания в 2010 – 2012 гг. российской научной Grid-сети. Такой лот (№4) есть в открытом конкурсе, помимо лота на научно-исследовательские р
|09.04.2008
|
НГТУ необходим монтаж оборудования суперкомпьютерной Grid-системы
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) объявил открытый аукцион № 54а-08 на приобретение и монтаж второй очереди оборудования суперкомпьютерной Grid-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП (инновационной образовательной программы). Исполнитель проекта сможет заработать до 17 055 тыс. руб., при этом д
|26.09.2007
|
Суперкомпьютеры: новая программа для отечественных вузов
ИФ-ГРИД», а также знания и опыт ведущих специалистов двух стран в области параллельных вычислений и GRID-технологий. Информационная и технологическая поддержка исполнителей программы «СКИФ-ГРИД
|26.05.2006
|
Перспективы развития Grid-инфраструктур обсудят в Дубне
титута ядерных исследований состоится вторая международная конференция «Распределенные вычисления и Grid-технологии в науке и образовании». Grid — это проект создания вычислительной систем
|26.05.2006
|
GRID-технологии объединили вычислительные центры РАН
ия интегрального информационного пространства, взаимодействии с разнородными базами и банками данных, развитии программно-технологических основ распределенных вычислений с использованием веб-, ГИС- и ГРИД-технологий и обеспечивает пользователям прямое участие в моделировании разных вариантов постановки и решения задач. В итоге сделан важнейший шаг на пути развития единого информационного пр
|26.05.2006
|
Перспективы развития Grid-инфраструктур обсудят в Дубне
титута ядерных исследований состоится вторая международная конференция «Распределенные вычисления и Grid-технологии в науке и образовании». Grid — это проект создания вычислительной систем
|26.05.2006
|
GRID-технологии объединили вычислительные центры РАН
ия интегрального информационного пространства, взаимодействии с разнородными базами и банками данных, развитии программно-технологических основ распределенных вычислений с использованием веб-, ГИС- и ГРИД-технологий и обеспечивает пользователям прямое участие в моделировании разных вариантов постановки и решения задач. В итоге сделан важнейший шаг на пути развития единого информационного пр
|08.11.2005
|
Grid-технологии все шире распространяются по всему миру
дставила результаты последнего исследования Oracle Grid Index, призванного оценить уровень освоения Grid-технологий компаниями в различных регионах мира. Глобальный индекс Oracle Grid Index выр
|25.04.2005
|
Kraftway и Oracle стягивают силы на рынок grid
морандум о взаимопонимании, самым перспективным направлением которого обе стороны видят продвижение grid-технологий. Объявив создание инфраструктурных решений для корпоративного рынка приоритет
|20.04.2005
|
Северная Америка лидирует в исследовании Oracle Grid Index
прошлогоднем пробном исследовательском проекте в странах Европы, определяя отношение организаций к Grid-технологиям и уровень их освоения во всем мире, а также тенденции развития ситуации в Ев
|25.09.2003
|
IBM начал глобальные проекты по GRID-вычислениям
с, является поставщиком интеграционного программного обеспечения уровня предприятия, основанного на Grid-технологии. Компания United Devices, расположенная в Остине, штат Техас, поставляет защи
|07.06.2002
|
Sun выпустит корпоративное ПО для управления grid-системами
вободных процессоров для срочных индивидуальных проектов. Sun Grid Engine уже сейчас управляет 5000 grid-систем, и это количество увеличивается на 70 каждую неделю (темп роста увеличился на 20%
|07.06.2002
|
Platform Computing: перспективы grid-систем
BASF, Pfizer, Deutche Bank, Canon, Kodak, Boeing, Rolls Royce. Platform Computing работает на рынке grid-систем уже 10 лет, и имеет годовые доходы в $46 млн., имеющие тенденцию к устойчивому ро
Grid Computing и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.