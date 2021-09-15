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Херсонцев Алексей


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
01.03.2021 Минцифры России запустило реестр обязательных требований к бизнесу в рамках госконтроля 1
07.09.2020 «Красивые» номера для автомобилей будут продаваться с аукциона на «Госуслугах» 1
27.08.2020 Россиянам будут оказывать госуслуги помимо их воли 1
23.03.2016 Услуги МФЦ доступны для 98,6% жителей Калужской области 1
25.02.2016 В 2015 г. число созданных заявок в АИС МФЦ Калужской области увеличилось в десятки раз 1
30.11.2015 Разработаны перечни наборов открытых данных, которые рекомендуется публиковать госорганам 2
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 3
16.10.2015 Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео 1
13.10.2015 Минэк предлагает вернуться к вопросу коммерческого использования данных из СМЭВ 6
08.10.2015 Минкомсвязи готово запустить проект для граждан, на год задержанный МВД 1
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 1
01.10.2015 Минкомсвязи: Все аукционы должны проходить по единой процедуре в электронной форме. Видео 1
25.09.2015 Государственные ИКТ-проекты будут реализованы в срок 1
22.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
16.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.04.2015 CNews FORUM 2015: Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие года 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
24.12.2014 Готовы ли регионы к новым требованиям по оказанию электронных госуслуг? ВИДЕО 1
11.12.2014 Подведены итоги обследования качества предоставления электронных услуг федеральных органов власти 1
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО 1
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 1
04.12.2014 Московская область решила развивать ИТ с помощью государственно-частного партнерства 1
03.12.2014 Минэк: ИТ могут снизить огромные издержки бизнеса на отчетность 4
28.11.2014 Казначейство готовит замену сайту госзакупок 1
25.11.2014 IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1

Публикаций - 48, упоминаний - 61

Херсонцев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 21
TmaxSoft 44 6
ОТР 135 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
АйТи 753 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 3
Ланит ГК 1160 2
Oracle Corporation 3363 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 2
IBM 3557 2
Dialog - Диалог 33 2
Samsung Electronics 5730 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
SAP SE 3220 1
inDriver 10 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Инфокомпас 14 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
Brocade Communications Systems 143 1
Консист Бизнес Групп 58 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
Directum - Директум 647 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
Почта России ПАО 1579 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Роснефть НК 367 1
Газпром нефть 382 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
ЕС-лизинг 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 19
Федеральное казначейство России 766 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 12
Счётная палата РФ 461 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 10
Правительство РФ 2208 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 5
Правительство Чувашской Республики 15 4
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Правительство Москвы 653 3
Росимущество - Управления информационных технологий 11 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
DevOps - Development и Operations 297 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Kubernetes 307 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
Linux OS 4276 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Microsoft Windows 8 1228 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Oracle Fusion ERP 16 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Apple iOS 5742 1
SberCloud ML Space 13 1
Dialog Enterprise - мессенджер 5 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
IBM Watson 105 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Apple macOS 934 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Esri ArcGIS 108 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Directum - DirectumRX 62 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Строкович Антон 45 13
Авербах Владимир 121 12
Евраев Михаил 222 12
Четвернин Алексей 651 11
Скляр Алексей 49 11
Лысенко Эдуард 209 10
Дюбанов Анатолий 86 9
Салбиев Алан 30 9
Козырев Алексей 270 9
Шадаев Максут 384 8
Петрушин Андрей 64 8
Власов Сергей 76 8
Мельников Руслан 13 7
Рыбчинский Михаил 14 7
Гуральников Сергей 161 7
Бойко Елена 151 6
Меджитов Тимур 56 6
Абызов Михаил 64 6
Никуличев Андрей 43 6
Федулов Владислав 58 5
Холодняков Юрий 15 5
Данилин Дмитрий 12 5
Прокошев Андрей 30 5
Елистратов Николай 90 5
Казарин Станислав 100 5
Нечепоренко Юрий 25 5
Клементьев Андрей 18 5
Оголь Елена 24 5
Кесельбренер Леонид 49 5
Громов Иван 96 5
Кузьмин Павел 14 5
Матвеева Татьяна 83 5
Нестеренко Татьяна 36 5
Звягина Наталья 64 5
Стрельцов Андрей 53 5
Фомичев Олег 107 5
Лопаткин Герман 102 5
Ермолаев Артем 340 5
Катамадзе Анна 72 5
Кулешов Алексей 27 4
Россия - Российская федерация - РФ 57680 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 10
Россия - Новосибирская область 819 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 9
Россия - Вологодская область 320 7
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 7
Россия - Ростовская область 864 5
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 5
Россия - Владимирская область 369 5
Россия - Самарская область 566 4
Россия - Калужская область 575 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Калуга 299 2
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - Тюменская область 589 2
Россия - Ульяновская область 354 2
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - Омск 632 1
Украина 3398 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Омская область 385 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - Тульская область 754 1
Испания - Мадрид 63 1
Россия - Красноярский край 668 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 9
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 7
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
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