Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Херсонцев Алексей
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Публикаций - 48, упоминаний - 61
Херсонцев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 21
|TmaxSoft 44 6
|ОТР 135 4
|SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
|АйТи 753 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
|VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 3
|Ланит ГК 1160 2
|Oracle Corporation 3363 2
|Digital Design - Диджитал Дизайн 375 2
|IBM 3557 2
|Dialog - Диалог 33 2
|Samsung Electronics 5730 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|SAP SE 3220 1
|inDriver 10 1
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
|TrueConf - ТруКонф 252 1
|VideoMost - ВидеоМост 191 1
|Инфокомпас 14 1
|HDS - Hitachi Data Systems 291 1
|Brocade Communications Systems 143 1
|Консист Бизнес Групп 58 1
|ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
|Directum - Директум 647 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Строкович Антон 45 13
|Авербах Владимир 121 12
|Евраев Михаил 222 12
|Четвернин Алексей 651 11
|Скляр Алексей 49 11
|Лысенко Эдуард 209 10
|Дюбанов Анатолий 86 9
|Салбиев Алан 30 9
|Козырев Алексей 270 9
|Шадаев Максут 384 8
|Петрушин Андрей 64 8
|Власов Сергей 76 8
|Мельников Руслан 13 7
|Рыбчинский Михаил 14 7
|Гуральников Сергей 161 7
|Бойко Елена 151 6
|Меджитов Тимур 56 6
|Абызов Михаил 64 6
|Никуличев Андрей 43 6
|Федулов Владислав 58 5
|Холодняков Юрий 15 5
|Данилин Дмитрий 12 5
|Прокошев Андрей 30 5
|Елистратов Николай 90 5
|Казарин Станислав 100 5
|Нечепоренко Юрий 25 5
|Клементьев Андрей 18 5
|Оголь Елена 24 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Громов Иван 96 5
|Кузьмин Павел 14 5
|Матвеева Татьяна 83 5
|Нестеренко Татьяна 36 5
|Звягина Наталья 64 5
|Стрельцов Андрей 53 5
|Фомичев Олег 107 5
|Лопаткин Герман 102 5
|Ермолаев Артем 340 5
|Катамадзе Анна 72 5
|Кулешов Алексей 27 4
|CNews Analytics 1991 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ПГУ - Пензенский государственный университет 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768220, в очереди разбора - 671904.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768220, в очереди разбора - 671904.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru