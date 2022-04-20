Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки

Государственная Дума на заседании в среду, 20 апреля 2022 г., приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки и создает новые возможности для развития бизнеса. Инициатива разработана Минэкономразвития РФ в рамках дорожной карты «Трансформации делового климата» в сфере интеллектуальной собственности.

Как пояснил на заседании статс-секретарь – замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, в текущих условиях развитие сферы интеллектуальной собственности, собственных технологий и брендов, а также использование возможностей, которые предоставляют такие активы, приобретает особую актуальность. «Руководствуемся указанием Президента – обеспечиваем максимальную экономическую свободу для людей, занимающихся бизнесом», – отметил он.

Сейчас право владеть товарными знаками есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего на конец 2021 г. действовало 760 тыс. товарных знаков, а в 1 квартале Роспатент зарегистрировал еще почти 15 тыс. Рост подачи заявок к I кварталу прошлого года составил 6%.

«Мы видим, что товарные знаки пользуются стабильным спросом у предпринимателей, но граждане, не являющиеся ИП, его регистрировать не могут. Чтобы упростить ведение предпринимательской деятельности, разрешаем всем физическим лицам регистрацию товарных знаков», – отметил Алексей Херсонцев.

«Мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды. Решение важно в первую очередь для самозанятых – появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. Его также смогут использовать люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам», – сказал он.

Кроме того, мера позволит уравнять в правах россиян и иностранных граждан. Россия является участницей Мадридского соглашения, согласно которому регистрировать товарные знаки могут как юридические, так и физические лица. Учитывая это, отказать в рассмотрении заявки иностранному гражданину у Роспатента оснований нет. После вступления в силу данных поправок в законодательство, соответствующие возможности появятся и у российских граждан.

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Законопроект также предусматривает положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности.

На сегодня есть два нематериальных актива, по которым банки видят дополнительные риски – компьютерные программы и базы данных. По ним у кредитных организаций нет возможности проверить, выдавался уже заем другим банком или нет. Законопроект исправляет эту ситуацию.

Сейчас, если программа или база данных зарегистрирована Роспатентом (регистрация происходит по желанию правообладателя), банк может обратиться к ведомству и получить от государства подтверждение, что объект существует, а потенциальный клиент – его правообладатель. Инициативой Минэкономразвития предлагается создать «вторую ступень» гарантий для банков – сделать обязательной регистрацию залога прав на такие объекты. При этом речь идет только о зарегистрированных Роспатентом программах и базах данных. В отношении программ, которые правообладатель не регистрировал, регистрация залога требоваться не будет.