Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

В 2024 г. завершается главный отраслевой национальный проект «Цифровая экономика». Дальнейшее развитие ИТ-отрасли будет во многом определять новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его главная цель — более широкое использование данных и дальнейшая цифровая трансформация государственных структур.

Предполагается, что на ее достижение будет направлено около 1,6 трлн руб., в том числе около 1 трлн руб. из государственного бюджета.

В списке приоритетов — поднять темпы роста инвестиций в отечественные ИТ-технологии до уровня как минимум вдвое выше роста ВВП, внедрение современных платформенных решений и сервисов, повышение доступности для граждан качественных современных телекоммуникационных сервисов, совершенствование системы предоставления социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Среди докладчиков на данный момент:

Сергей Кирюшин, независимый эксперт, модератор;

Александр Хинштейн, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Антон Немкин, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы;

Елена Звонарева, советник министра строительства и ЖКХ РФ;

Алексей Драгунов, директор Регионального центра информационных технологий Псковской области;

Евгений Гладышев, заместитель руководителя Аналитического центра.

Приглашаются для выступления с докладом:

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России;

Татьяна Матвеева, начальник Управления ИКТ, Администрация Президента России;

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;

Александр, Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;

Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий Москвы;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Сергей Чирков, председатель Социального фонда Российской Федерации;

Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства;

Андрей Артемов, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области;

Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт.

Основные темы конференции

Отечественные решения для госсектора

Практический опыт

Цифровизация федерального уровня.

Цифровые решение на региональном уровне.

Цифровые муниципалитеты.

Цифровые проекты в компаниях с госучастием.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.