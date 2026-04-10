Индексная книга (каталог) CNews*
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Матвеева Татьяна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 110, упоминаний - 118
Матвеева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 50
|Петрушин Андрей 110 43
|Лысенко Эдуард 317 35
|Власов Сергей 101 33
|Ермолаев Артем 379 32
|Стрельцов Андрей 62 32
|Звягина Наталья 64 32
|Фомичев Олег 139 29
|Лопаткин Герман 104 29
|Бойко Елена 152 27
|Калина Роман 62 25
|Козырев Алексей 328 25
|Громов Иван 102 24
|Евраев Михаил 266 23
|Дюбанов Анатолий 95 23
|Селиванов Дмитрий 52 23
|Гуральников Сергей 164 23
|Абызов Михаил 69 21
|Елистратов Николай 90 21
|Ципорин Павел 103 20
|Бутенко Юрий 65 20
|Опенышева Светлана 64 20
|Авербах Владимир 127 20
|Разумовский Дмитрий 125 20
|Херсонцев Алексей 93 20
|Солодовников Денис 108 19
|Прокошев Андрей 32 19
|Нестеренко Татьяна 42 18
|Казарин Станислав 175 18
|Терещенко Денис 95 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Акимов Максим 192 17
|Соколов Алексей 137 17
|Скляр Алексей 54 16
|Раков Ярослав 51 16
|Федулов Владислав 86 16
|Никуличев Андрей 43 16
|Шпак Василий 279 16
|Чамара Денис 59 15
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.