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Матвеева Татьяна


16.06.2021 GPMD переходит на платформу «Яндекса» 1
19.04.2021 Вожди российской цифровизации в разы потеряли в доходах 2
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 4
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 2
30.06.2020 GPMD начал продавать in-image рекламу платформы Cats 1
16.04.2020 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 4
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 1
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 5
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 2
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 2
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
15.10.2019 GPMD завершила интеграцию в киберспортивные онлайн-турниры OK Challenge 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 2
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.12.2018 В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1

Публикаций - 83, упоминаний - 110

Матвеева Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Бинго-Софт - Акцент 10 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
Microsoft Corporation 11110 8
Микрон - Micron 365 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
АйТи 752 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Diasoft - Диасофт 354 3
SAP SE 3216 2
Schneider Electric 408 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
NetApp 485 2
Базальт СПО 206 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
IBM 3546 2
РТЛабс 145 2
НСК - Наша Сервисная Компания 39 2
ALP Group 37 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Ланит Урал 18 2
Т8 НТЦ 58 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
PUBG Corporation 23 1
Huawei 2731 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Brocade Communications Systems 141 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
Вертолеты России 114 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
X5 Group 599 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
Агропромкомплектация ГК 6 4
РусГидро ПАО 129 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
Газпром ПАО 523 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сухой - Авиационный холдинг 64 2
МигКредит МФО 16 1
Jaguar Land Rover 63 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
UFG Capital Partners 2 1
Веста 15 1
Росводоканал 44 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Черкизово ГК 73 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
ВТБ24 583 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Альфа-Банк 1126 1
Уралсиб Банк 390 1
Открытие ФК 538 1
Аэрофлот 493 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
LinkedIn 520 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
DHL Express 82 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Почта Банк 289 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 38
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 27
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 27
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 25
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 20
Федеральное казначейство России 766 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 20
Правительство РФ 2206 20
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 14
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 13
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 12
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Москвы 653 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 9
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 7
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 19
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
in-image - встраиваемые рекламные баннеры поверх изображения в контенте портала 1 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
NAND flash memory - Флеш-память 203 1
Big Data - Большие данные 1136 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Хоулмонт - Тезис 76 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Росатом Единая цифровая стратегию 3.0 1 1
Nissan X-Trail 4 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Aerodisk vAIR 15 1
Aerodisk АИСТ 14 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 1
Apple macOS X 903 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Diasoft Legacy Renovation 4 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Microsoft Exchange 683 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4265 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Skype 1472 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Четвернин Алексей 651 47
Калина Роман 60 20
Козырев Алексей 270 18
Приданкин Андрей 30 17
Акимов Максим 167 17
Соколов Алексей 121 17
Скляр Алексей 49 16
Чамара Денис 57 15
Новиков Павел 67 15
Иванов Алексей 76 14
Бутенко Юрий 64 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Прокошев Андрей 30 14
Клементьев Андрей 18 14
Елистратов Николай 90 14
Селиванов Дмитрий 48 14
Холодняков Юрий 15 14
Раков Ярослав 48 14
Абызов Михаил 64 14
Чернякова Елена 26 13
Евстигнеев Сергей 21 13
Цариковский Федор 31 13
Албычев Александр 74 13
Носков Константин 201 13
Герасимюк Максим 20 13
Комар Евгений 20 12
Бойко Елена 151 12
Песчанских Георгий 37 12
Опенышева Светлана 54 11
Крюков Сергей 26 11
Ляшенко Сергей 29 11
Петрушин Андрей 64 11
Салбиев Алан 30 11
Козлов Александр 54 11
Ковнир Евгений 71 11
Шадаев Максут 384 11
Палюх Юрий 15 11
Стрельцов Андрей 53 11
Звягина Наталья 64 11
Рудзевич Мария 34 11
Россия - Российская федерация - РФ 57483 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 40
Россия - Ростовская область 863 25
Россия - Челябинская область 659 17
Россия - Тульская область 752 14
Россия - Республика Алтай 686 14
Россия - Республика Мордовия 388 13
Казахстан - Республика 2637 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 12
Россия - Сахалинская область 434 12
Россия - Ульяновская область 350 11
Россия - Калужская область 574 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Россия - Архангельская область 342 4
Европа Западная 615 3
Восточная Европа 1682 3
Арктика 141 2
Ближний Восток 1475 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Африка 1491 2
Австралия - Австралийский Союз 1127 2
Япония 2792 2
Россия - Калининградская область 539 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа 3766 1
Украина 3374 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Латинская Америка 725 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 23
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Доктрина информационной безопасности России 14 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 9
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 9
Gartner 2193 3
CNews Analytics 1991 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
МВОКУ - МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 1 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 6 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 26
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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