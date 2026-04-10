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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
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Матвеева Татьяна

СОБЫТИЯ


10.04.2026 Аналитика «МТС AdTech»: 82% директоров считают коллаборации с конкурентами трендом будущего 1
06.03.2026 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование 1
29.10.2025 Россия готовится к кибератакам на города. Создан цифровой двойник города для отработки методов защиты 1
10.10.2025 Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13% 1
18.08.2025 CNews — 25 лет лидерства 2
07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
09.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
11.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 2
25.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 1
20.10.2022 21 октября в Московской области стартует I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 1
18.04.2022 «Цифровой» вице-премьер за год втрое потерял в доходах 2
16.06.2021 GPMD переходит на платформу «Яндекса» 1
19.04.2021 Вожди российской цифровизации в разы потеряли в доходах 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 2
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
30.06.2020 GPMD начал продавать in-image рекламу платформы Cats 1
16.04.2020 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 1
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 1
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 3
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
15.10.2019 GPMD завершила интеграцию в киберспортивные онлайн-турниры OK Challenge 1

Публикаций - 110, упоминаний - 118

Матвеева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 18
Росимущество - Управления информационных технологий 19 12
Бинго-Софт - Акцент 11 9
Ростелеком 10948 9
Microsoft Corporation 25775 9
Oracle Corporation 7074 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Diasoft - Диасофт 1144 8
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 7
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 6
АйТи 1519 5
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
InMedia - Инмедиа 14 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
ОТР ГК - ОТР 2000 227 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 5
Promt - Промт 323 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
Т8 НТЦ 120 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Кеды профессора 8 3
АйТи - Ринтех 14 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
SAP SE 5601 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 7
Ростех - Вертолеты России 180 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 6
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
OR Group - Обувь России 29 2
Казахмыс - Kazakhmys 52 2
Rendez-Vous - Рандеву 25 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 2
UFG Capital Partners 5 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 94
Федеральное казначейство России 1949 68
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 47
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 42
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 41
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 37
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 36
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 36
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 34
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 32
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 32
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 29
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 26
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 25
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 24
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 22
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 21
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 20
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 18
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 16
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 16
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 15
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 15
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 15
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ЛДПР 116 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 95
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 71
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 58
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 23
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 15
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 9
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 7
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 15
Microsoft Windows 2000 8678 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Nissan X-Trail 10 3
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
FreePik 1841 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Apple iPhone 5 783 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 4 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Diasoft Database Adapter 13 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 1
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Шадаев Максут 1210 50
Петрушин Андрей 110 43
Лысенко Эдуард 317 35
Власов Сергей 101 33
Ермолаев Артем 379 32
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Фомичев Олег 139 29
Лопаткин Герман 104 29
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Козырев Алексей 328 25
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Казарин Станислав 175 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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