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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Матвеева Татьяна
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 83, упоминаний - 110
Матвеева Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 47
|Калина Роман 60 20
|Козырев Алексей 270 18
|Приданкин Андрей 30 17
|Акимов Максим 167 17
|Соколов Алексей 121 17
|Скляр Алексей 49 16
|Чамара Денис 57 15
|Новиков Павел 67 15
|Иванов Алексей 76 14
|Бутенко Юрий 64 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Елистратов Николай 90 14
|Селиванов Дмитрий 48 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Раков Ярослав 48 14
|Абызов Михаил 64 14
|Чернякова Елена 26 13
|Евстигнеев Сергей 21 13
|Цариковский Федор 31 13
|Албычев Александр 74 13
|Носков Константин 201 13
|Герасимюк Максим 20 13
|Комар Евгений 20 12
|Бойко Елена 151 12
|Песчанских Георгий 37 12
|Опенышева Светлана 54 11
|Крюков Сергей 26 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Салбиев Алан 30 11
|Козлов Александр 54 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Шадаев Максут 384 11
|Палюх Юрий 15 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Звягина Наталья 64 11
|Рудзевич Мария 34 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763764, в очереди разбора - 667451.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763764, в очереди разбора - 667451.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru