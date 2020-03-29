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Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Куратором ИТ в Администрации Президента стала экс-глава ИТ-департамента ФНС Татьяна Матвеева. Карьерный путь Матвеевой долгое время пересекался с путем премьер-министра Михаила Мишустина. Прежний глава ИТ-управления Администрации Президента Андрей Липов может возглавить Роскомнадзор.

Новый глава ИТ-управления Администрации Президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Управления по развития информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента (АП) Андрея Липова.

Согласно информации с сайта Кремля, новым главой управления назначена Татьяна Матвеева, которая до недавнего времени руководила Управлением информационных технологий Федеральной налоговой службы (ФНС).

Матвеева пришла в Министерство по налогам и сборам (МНС, предшественник ФНС) в 2000 г. Сначала она курировала связи с общественностью в столичном управлении МНС, затем стала заместителем руководителя Управления по работе с налогоплательщиками и средствами массовой информации федерального МНС.

Как Татьяна Матвеева работала в подведомственных Михаилу Мишустину организациях

В период с 2005 по 2009 гг. Матвеева курировала и связи с общественностью, и интернет-технологии в госпредприятии «Федеральный кадастровый центр «Земля» (ФКЦ «Земля»), созданной государством компании «Особые экономические зоны» (ОАО ОЭЗ) и представительстве инвестиционного фонда UFG Capital Partners.

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Татьяна Матвеева возглавила Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента

В 2010 г. Матвеева вернулась в ФНС. В 2011 г. она возглавила Управление по работе с налогоплательщиками, а в 2013 г. стала начальником Управления информационных технологий ФНС.

Отметим, что карьерный путь Татьяны Матвеевой сильно похож на карьерный путь Михаила Мишустина, который в начале 2020 г. возглавил Правительство России. Мишустин пришел в налоговые органы в 1998 г., затем стал замминистра МНС. В 2004 г. Мишустин возглавил Федеральной агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), в ведении которого находилось вышеупомянутое ФКЦ «Земля».

Затем Мишустин возглавил Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), в ведении которого находилось вышеупомянутое ОАО ОЭЗ. В 2008 г. он стал президентом UFG Capital Partners – здесь его карьерные пути с Татьяной Матвеевой пересеклись уже в четвертый раз. В 2010 г. Мишустин возглавил ФНС. Тогда же в ведомство вернулась и Матвеева.

Куда пойдет Андрей Липов

Что касается прежнего главы Управления по развития информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи АП Андрей Липова, то он пришел в органы власти в 2008 г. Липов стал работать под началом министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева, в том числе возглавляя Департамент государственной политики в области информатизации и информационных технологий.

В 2012 г. Игорь Щеголев стал помощником Президента России. После этого в АП появилось Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которое и возглавил Андрей Липов.

В 2018 г. Щеголев покинул АП. Управление, которое возглавлял Липов, было преобразовано в Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. При этом Липов продолжил им руководить.

Ожидается, что теперь Андрей Липов возглавит Роскомнадзор. В понедельник 23 марта 2020 г. его глава Александр Жаров покинул пост главы этого ведомства. Вскоре Жаров стал главой холдинга «Газпром – Медиа».

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