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Липов Андрей

СОБЫТИЯ


11.08.2020 Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях»

Право на забвение, версия 2.0 Глава Роскомнадзора Андрей Липов планирует расширить полномочия ведомства и ввести в России механизм удаления из Сети персональных данных россиян через суд. Об этом он сообщил 10 августа 2020 г. на встрече с Прези
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля

за подписью Мишустина опубликовано на официальном сайте Правительства России. До недавнего времени Андрей Липов возглавляя Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и ин
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина

ертый раз. В 2010 г. Мишустин возглавил ФНС. Тогда же в ведомство вернулась и Матвеева. Куда пойдет Андрей Липов Что касается прежнего главы Управления по развития информационно-коммуникационны
22.06.2018 Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов

Указ Президента России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи возглавил Андрей Липов. Указ размещен на портале kremlin.ru. Напомним, это Управление было недавно создано также указом Президента России, в результате реорганизации ранее существовавшего Управления През
12.07.2012 Андрей Липов возглавил управление президента по применению ИТ и развитию электронной демократии

ом управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Андрей Липов родился 23 ноября 1969 г. в Москве. В 1992 г. окончил с отличием Московский инст
31.08.2010 Андрей Липов назначен директором Департамента госполитики в области информатизации и ИТ Минкомсвязи

В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25 августа 2010 г. №206-к Андрей Липов назначен директором Департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий. Об этом сообщается на официальном сайте Минкомсвязи России. Как отме

Публикаций - 68, упоминаний - 84

Липов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Startobaza - Стартобаза 38 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
МегаФон 10742 5
X Corp - Twitter 2938 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Telegram Group 2940 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Google LLC 12688 3
Reliable Communications 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
9594 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
РТИ 155 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Volvo Cars 262 5
Почта России ПАО 2370 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 3
Флибуста 34 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Газпром нефть 725 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
IKEA - ИКЕА 171 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
UFG Private Equity 39 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
iHerb - маркетплейс 17 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
UFG Capital Partners 5 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
101Hotels.com 456 1
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 13 1
Harley-Davidson 30 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 7 1
Стратим КБ 2 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 56
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 14
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 13
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 8 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 3
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 3
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 2
Электронный документ - Electronic document 1579 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 18 6
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 5
Subaru Outback 10 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 3
Nissan Murano 7 3
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Здравоохранение электронное - программа 36 2
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 2
Tesla Model S 79 2
Toyota Land Cruiser 28 2
BMW Z Series 10 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Rakuten Viber 665 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Google - Gmail 1021 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
VK - Яндекс.Дзен 258 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Щеголев Игорь 699 25
Путин Владимир 3454 20
Мишустин Михаил 787 15
Жаров Александр 183 14
Никифоров Николай 1138 14
Шадаев Максут 1210 12
Логунов Владимир 15 11
Терляков Олег 13 9
Вагнер Милош 14 8
Федулов Владислав 86 7
Массух Илья 239 7
Никифорова Светлана 34 6
Щеголева Римма 11 6
Чернышенко Дмитрий 580 5
Панков Александр 82 5
Приезжева Антонина 20 5
Субботин Вадим 17 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Носков Константин 241 5
Пак Олег 112 5
Иванов Олег 152 4
Черненко Андрей 75 4
Пугачев Павел 63 4
Качанов Олег 121 4
Кисляков Евгений 93 3
Матвеева Татьяна 110 3
Бойко Елена 152 3
Волин Алексей 122 3
Нащекин Алексей 118 3
Иванов Сергей 405 3
Скворцова Вероника 69 3
Хинштейн Александр 148 3
Солдатов Алексей 104 3
Чечин Александр 7 3
Громов Алексей 13 3
Кузьмин Алексей 38 3
Мурашко Михаил 17 3
Ларина Екатерина 13 3
Огуряев Дмитрий 85 3
Черкесова Бэлла 21 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Украина 7928 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Канада 5081 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 1
Россия - СФО - Омская область 789 1
Нидерланды 3745 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
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