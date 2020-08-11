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Липов Андрей
СОБЫТИЯ
|11.08.2020
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Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях»
Право на забвение, версия 2.0 Глава Роскомнадзора Андрей Липов планирует расширить полномочия ведомства и ввести в России механизм удаления из Сети персональных данных россиян через суд. Об этом он сообщил 10 августа 2020 г. на встрече с Прези
|30.03.2020
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Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля
за подписью Мишустина опубликовано на официальном сайте Правительства России. До недавнего времени Андрей Липов возглавляя Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и ин
|29.03.2020
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Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина
ертый раз. В 2010 г. Мишустин возглавил ФНС. Тогда же в ведомство вернулась и Матвеева. Куда пойдет Андрей Липов Что касается прежнего главы Управления по развития информационно-коммуникационны
|22.06.2018
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Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов
Указ Президента России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи возглавил Андрей Липов. Указ размещен на портале kremlin.ru. Напомним, это Управление было недавно создано также указом Президента России, в результате реорганизации ранее существовавшего Управления През
|12.07.2012
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Андрей Липов возглавил управление президента по применению ИТ и развитию электронной демократии
ом управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Андрей Липов родился 23 ноября 1969 г. в Москве. В 1992 г. окончил с отличием Московский инст
|31.08.2010
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Андрей Липов назначен директором Департамента госполитики в области информатизации и ИТ Минкомсвязи
В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25 августа 2010 г. №206-к Андрей Липов назначен директором Департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий. Об этом сообщается на официальном сайте Минкомсвязи России. Как отме
Липов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 699 25
|Путин Владимир 3454 20
|Мишустин Михаил 787 15
|Жаров Александр 183 14
|Никифоров Николай 1138 14
|Шадаев Максут 1210 12
|Логунов Владимир 15 11
|Терляков Олег 13 9
|Вагнер Милош 14 8
|Федулов Владислав 86 7
|Массух Илья 239 7
|Никифорова Светлана 34 6
|Щеголева Римма 11 6
|Чернышенко Дмитрий 580 5
|Панков Александр 82 5
|Приезжева Антонина 20 5
|Субботин Вадим 17 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Носков Константин 241 5
|Пак Олег 112 5
|Иванов Олег 152 4
|Черненко Андрей 75 4
|Пугачев Павел 63 4
|Качанов Олег 121 4
|Кисляков Евгений 93 3
|Матвеева Татьяна 110 3
|Бойко Елена 152 3
|Волин Алексей 122 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Иванов Сергей 405 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Хинштейн Александр 148 3
|Солдатов Алексей 104 3
|Чечин Александр 7 3
|Громов Алексей 13 3
|Кузьмин Алексей 38 3
|Мурашко Михаил 17 3
|Ларина Екатерина 13 3
|Огуряев Дмитрий 85 3
|Черкесова Бэлла 21 3
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