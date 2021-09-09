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Липов Андрей


09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
27.08.2021 Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 2
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель 2
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
11.08.2020 Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях» 9
27.07.2020 Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 2
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 3
10.04.2020 Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь 3
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 5
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 5
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 2
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
15.04.2019 Министр связи Носков заработал за год в 5 раз больше своего предшественника 1
22.06.2018 Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов 2
14.06.2018 Путин создал управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры 1
16.04.2018 Пока Николай Никифоров руководит Минкомсвязи, доход его супруги вырос в 53 раза 2
17.04.2017 У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray 1
18.04.2016 Кризиса нет: Доход жены министра связи увеличился в 4 раза 2
15.04.2015 Доходы главы Минкомсвязи Никифорова в 2014 г. выросли на 40% 1
14.04.2014 Доходы Щеголева заметно выросли, Никифорова – упали 2
27.03.2014 Администрация президента: Электронные дневники и журналы нарушают закон 3
16.12.2013 На «Инфофоруме-2014» обсудят актуальные вопросы обеспечения ИБ в различных сферах 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
22.04.2013 У главы ДИТ Москвы появилась заместительница 1
15.04.2013 Сколько зарабатывают Николай Никифоров, Игорь Щеголев и их жены 1
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
07.11.2012 В Минкомсвязи назначен директор департамента электронного правительства 1
18.09.2012 Большая игра: ИТ-вертикаль российской власти раздвоилась. КАРТА 1
23.08.2012 Событие лета: Путин утвердил функции ИТ-управления Кремля 1
08.08.2012 Чиновники ИТ-департаментов Минсвязи переходят в администрацию Путина 1
12.07.2012 Назначен ИТ-директор Кремля 3

Публикаций - 50, упоминаний - 87

Липов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 12
Facebook 3767 2
Telegram Group 702 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Twitter 2204 2
Армада 277 2
НТВ-Плюс 174 1
Google LLC 7168 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Microsoft Corporation 11143 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
3770 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Почта России ПАО 1577 3
LinkedIn 521 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Флибуста 27 2
Jaguar Land Rover 63 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Северсталь ПАО 204 1
Газпром нефть 382 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
UFG Capital Partners 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 15
Администрация Президента РФ 269 13
Правительство РФ 2207 11
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 7
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 7
Президент Российской Федерации 1442 7
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Счётная палата РФ 461 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 5 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 2 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 1 1
Минцифры РФ - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 1 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Diameter 12 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
Chrysler Dodge Caravan 6 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 5 1
Volkswagen Touareg 5 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Nissan Murano 6 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 374 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
WhatsApp Messenger 654 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Жаров Александр 165 13
Мишустин Михаил 302 13
Щеголев Игорь 676 10
Путин Владимир 1828 8
Никифоров Николай 1126 7
Логунов Владимир 10 6
Панков Александр 61 5
Терляков Олег 6 5
Носков Константин 201 5
Вагнер Милош 5 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Шадаев Максут 384 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Приезжева Антонина 18 4
Субботин Вадим 11 3
Мурашко Михаил 6 3
Бойко Елена 151 3
Скворцова Вероника 51 3
Матвеева Татьяна 83 3
Кисляков Евгений 83 3
Пугачев Павел 29 3
Чечин Александр 6 3
Громов Алексей 5 3
Иванов Олег 124 3
Массух Илья 192 2
Бадалов Андрей 23 2
Духовницкий Олег 91 2
Кириенко Сергей 26 2
Федулов Владислав 58 2
Комар Евгений 20 2
Тебеньков Яков 10 2
Волин Алексей 113 2
Акимов Максим 167 2
Соколов Алексей 121 2
Белоусов Андрей 53 2
Качанов Олег 58 2
Милашевский Игорь 16 2
Клишас Андрей 44 1
Осеевский Михаил 221 1
Ивакин Роман 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
Восточная Европа 1688 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Франция - Страсбург 9 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Челябинск 775 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - Республика Коми 418 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Россия - Тульская область 754 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Бережливая поликлиника 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
Медуза - Meduza 18 2
Wikipedia - Википедия 278 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Детское радио 6 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Авторадио 10 1
CNews Analytics 1991 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
Военная академия Ракетных Войск Стратегического Назначения им. Петра Великого - Серпуховский военный институт ракетных войск 1 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767789, в очереди разбора - 671474.
Создано именных указателей - 46354.
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