Липов Андрей

Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях» Право на забвение, версия 2.0 Глава Роскомнадзора Андрей Липов планирует расширить полномочия ведомства и ввести в России механизм удаления из Сети персональных данных россиян через суд. Об этом он сообщил 10 августа 2020 г. на встрече с Прези

Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля за подписью Мишустина опубликовано на официальном сайте Правительства России. До недавнего времени Андрей Липов возглавляя Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и ин

Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина ертый раз. В 2010 г. Мишустин возглавил ФНС. Тогда же в ведомство вернулась и Матвеева. Куда пойдет Андрей Липов Что касается прежнего главы Управления по развития информационно-коммуникационны

Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов Указ Президента России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи возглавил Андрей Липов. Указ размещен на портале kremlin.ru. Напомним, это Управление было недавно создано также указом Президента России, в результате реорганизации ранее существовавшего Управления През

Андрей Липов возглавил управление президента по применению ИТ и развитию электронной демократии ом управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Андрей Липов родился 23 ноября 1969 г. в Москве. В 1992 г. окончил с отличием Московский инст