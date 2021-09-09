Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Липов Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 87
Липов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
|Жаров Александр 165 13
|Мишустин Михаил 302 13
|Щеголев Игорь 676 10
|Путин Владимир 1828 8
|Никифоров Николай 1126 7
|Логунов Владимир 10 6
|Панков Александр 61 5
|Терляков Олег 6 5
|Носков Константин 201 5
|Вагнер Милош 5 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Шадаев Максут 384 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Приезжева Антонина 18 4
|Субботин Вадим 11 3
|Мурашко Михаил 6 3
|Бойко Елена 151 3
|Скворцова Вероника 51 3
|Матвеева Татьяна 83 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Пугачев Павел 29 3
|Чечин Александр 6 3
|Громов Алексей 5 3
|Иванов Олег 124 3
|Массух Илья 192 2
|Бадалов Андрей 23 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Кириенко Сергей 26 2
|Федулов Владислав 58 2
|Комар Евгений 20 2
|Тебеньков Яков 10 2
|Волин Алексей 113 2
|Акимов Максим 167 2
|Соколов Алексей 121 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Качанов Олег 58 2
|Милашевский Игорь 16 2
|Клишас Андрей 44 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Ивакин Роман 49 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767789, в очереди разбора - 671474.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767789, в очереди разбора - 671474.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru