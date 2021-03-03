Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews

За последний год российские женщины взяли очередные высоты в сфере ИТ. Они распределяют радиочастоты, руководят федеральной программой развития искусственного интеллекта, внедряют мощнейшие ИТ-платформы, позволяющие бизнесу развиваться даже во время пандемии.

Топ CNews-2021. От розничной торговли до управления развитием искусственного интеллекта

Представительницы прекрасного пола все чаще играют ведущие роли на российском рынке информационных технологий. Они руководят отечественными ИКТ-компаниями, российскими, а иногда и международными офисами ведущих иностранных фирм, влияют на развитие отечественного рынка инфокоммуникационных технологий, работая в структурах законодательной и исполнительной власти.

CNews составил топ-10 женщин, оказавшихся на первых ролях в крупных ИТ-организациях и проектах цифровизации за прошедший год. Список не является рейтингом, все его участницы расположены в алфавитном порядке. Предлагаем читателям после прочтения статьи проголосовать за ту из участниц, чьи достижения и влияние на развитие ИТ-рынка в 2021-м кажутся наиболее значимыми.

Татьяна Бакальчук, генеральный директор WildBerries

Формально Татьяна Бакальчук не принадлежит к «миру ИТ», однако именно ее интернет-магазин wildberries.ru — один из крупнейших в России. А этого невозможно было бы достичь без создания мощной ИТ-платформы, которая должна быть способной не только поддерживать бизнес, но и обеспечить его стремительное масштабирование — в 2020 г. количество продавцов, работающих через Wildberries, увеличилось с 19 до 91 тыс., на февраль 2021 г. их число достигло 110 тыс. А покупательская аудитория выросла с 19 млн до 40 млн.

Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ

Под руководством Татьяны Бочарниковой компания NetApp в России завершила непростой пандемийный год с впечатляющими результатами. Несмотря на слабую динамику локального ИТ-рынка, продажи компании в России по сравнению с 2019 годом выросли более чем на 20%, и 2020 год стал уже пятым годом непрерывного роста бизнеса. Российская команда NetApp за год приобрела новых заказчиков и укрепила свои позиции у существующих. Эти успехи способствовали росту инвестиций NetApp в российский бизнес компании. Так, несмотря на все проблемы мировой экономики, связанные с пандемией, в 2020 г. численность состава российского офиса увеличилась на 25%.

Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка

За год, что Ольга Голодец проработала в Сбербанке заместителем председателя правления, сфокусировавшись «на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране», банк стал заметным игроком в сфере цифровизации. ИТ-инициативы банка касались самых разных сфер, от сельского хозяйства до умных розеток. Наибольшее количество анонсов в 2020 г. связано с медицинской тематикой, что и понятно — год прошел под знаком пандемии.

Людмила Куровская, временно исполняющая обязанности генерального директора ГРЧЦ

Людмила Куровская пришла в сферу ИТ из Генеральной прокураторы России, где занимала должность главы управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью. Можно предположить, что назначение на должность руководителя «Главного радиочастотного центра» человека в ранге государственного советника юстиции 3 класса (ранг генерал-майора) связано с тем, что вопрос с частотами сейчас очень «горячий» и от позиции руководителя организации, отвечающей за их распределение, напрямую зависит ход цифровой трансформации страны.

Татьяна Матвеева, руководитель управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента

В ходе прошлогодних перестановок «в верхах» глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин стал «первым премьером от ИТ», а глава ИТ-департамента ФНС Татьяна Матвеева перешла в Администрацию Президента на должность руководителя управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи АП. Успехи налоговиков по части создания ИТ-сервисов для граждан и юридических лиц неоспоримы, поэтому карьерный рост Татьяны Матвеевой не удивляет. Надо отметить, что карьерные траектории Михаила Мишустина и Татьяны Матвеевой пересекались 5 раз: 2 раза в ФНС, а также во время работы премьера главой Роснедвижимости, Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами и UFG Capital Partners. Остается гадать, где и когда это произойдет в очередной раз.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации

В сфере ответственности Ольги Скоробогатовой на посту первого зампреда ЦБ РФ — ИКТ-система самого банка, а также вопросы информатизации финансового рынка России в целом. Эти вопросы становятся все важнее, особенно с учетом того, что в стране в обозримом будущем появятся, в той или иной форме, «цифровые деньги» как в виде «цифровых финансовых активов», сиречь криптовалюты, так и в виде «цифрового рубля». Последняя ИТ-инициатива ЦБ — создание системы выплаты зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей, которая упростит получение зарплаты на карту в любом банке.

Юлия Смирнова, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга

В начале марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил председателем комитета по информатизации и связи государственной гражданской службы города Юлию Смирнову. Два последних года она работала в администрации Санкт-Петербурга над созданием цифровой модели города. В новой должности она займется вопросами цифровой трансформации Северной столицы, администрация которой планирует развивать проекты цифровизации городских служб.

Татьяна Сорокина, глава офиса IBM в России и странах СНГ

В начале года стало известно, что российский офис IBM возглавит Татьяна Сорокина (официального анонса о назначении от IBM пока не поступало), которая работает в IBM с 1995 года, и занимала руководящие должности на уровне России, стран СНГ, стран Центральной и Восточной Европы, а также в подразделениях европейской штаб-квартиры корпорации. С января 2017 г. по декабрь 2020 г. была директором департамента по развитию бизнеса IBM в России. Ее предшественница на этом посту, Ирис Джеба, руководившая российским офисом IBM с 2018 г., уходит на повышение, она займет пост технологического лидера корпорации в странах Центральной и Восточной Европы.

Оксана Тарасенко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

В Минэкономразвития приоритетным направлением деятельности Оксаны Тарасенко является «Технологическое развитие», она курирует департамент стратегического развития и инноваций. В частности, Оксана Тарасенко руководит федеральным проектом «Искусственный интеллект», входящего в национальную программу «Цифровая экономика». Этот проект разработан как основной инструмент реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Если все пойдет по плану, то в 2030-м технологии ИИ будут использоваться при решении любых задач, как в государственном сегменте, так и в бизнесе. Кроме того, Оксана Тарасенко — ответственный секретарь подкомиссии по искусственному интеллекту, входящей в состав Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Гульнара Хасьянова, генеральный директор группы компаний «Микрон»

В 2019 г. группа компаний «Микрон», которой руководит Гульнара Хасьянова, увеличила выручку на 18%. Итоги 2020 г. еще не подведены, однако можно предположить, что они также будут положительными в силу тенденции к импортозамещению, чипы «Микрона» применяются и для создания отечественного ИКТ-оборудования, и для умных счетчиков, и для карт платежной системы «Мир». Не случайно главой консорциума «Телекоммуникационные технологии», созданного «Ростехом», «Ростелекомом» и «Элементом» была выбрана именно Гульнара Хасьянова.

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