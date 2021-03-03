Спецпроекты

Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews

ПО Безопасность Бизнес Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Банкинг сегодня

За последний год российские женщины взяли очередные высоты в сфере ИТ. Они распределяют радиочастоты, руководят федеральной программой развития искусственного интеллекта, внедряют мощнейшие ИТ-платформы, позволяющие бизнесу развиваться даже во время пандемии. 

Топ CNews-2021. От розничной торговли до управления развитием искусственного интеллекта

Представительницы прекрасного пола все чаще играют ведущие роли на российском рынке информационных технологий. Они руководят отечественными ИКТ-компаниями, российскими, а иногда и международными офисами ведущих иностранных фирм, влияют на развитие отечественного рынка инфокоммуникационных технологий, работая в структурах законодательной и исполнительной власти.

CNews составил топ-10 женщин, оказавшихся на первых ролях в крупных ИТ-организациях и проектах цифровизации за прошедший год. Список не является рейтингом, все его участницы расположены в алфавитном порядке. Предлагаем читателям после прочтения статьи проголосовать за ту из участниц, чьи достижения и влияние на развитие ИТ-рынка в 2021-м кажутся наиболее значимыми.

bakalchuk.jpeg

Татьяна Бакальчук, генеральный директор WildBerries

Формально Татьяна Бакальчук не принадлежит к «миру ИТ», однако именно ее интернет-магазин wildberries.ru — один из крупнейших в России. А этого невозможно было бы достичь без создания мощной ИТ-платформы, которая должна быть способной не только поддерживать бизнес, но и обеспечить его стремительное масштабирование — в 2020 г. количество продавцов, работающих через Wildberries, увеличилось с 19 до 91 тыс., на февраль 2021 г. их число достигло 110 тыс. А покупательская аудитория выросла с 19 млн до 40 млн.

bocharnikova_2021.jpg

Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ

Под руководством Татьяны Бочарниковой компания NetApp в России завершила непростой пандемийный год с впечатляющими результатами. Несмотря на слабую динамику локального ИТ-рынка, продажи компании в России по сравнению с 2019 годом выросли более чем на 20%, и 2020 год стал уже пятым годом непрерывного роста бизнеса. Российская команда NetApp за год приобрела новых заказчиков и укрепила свои позиции у существующих. Эти успехи способствовали росту инвестиций NetApp в российский бизнес компании. Так, несмотря на все проблемы мировой экономики, связанные с пандемией, в 2020 г. численность состава российского офиса увеличилась на 25%.

golodets.jpeg

Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка

За год, что Ольга Голодец проработала в Сбербанке заместителем председателя правления, сфокусировавшись «на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране», банк стал заметным игроком в сфере цифровизации. ИТ-инициативы банка касались самых разных сфер, от сельского хозяйства до умных розеток. Наибольшее количество анонсов в 2020 г. связано с медицинской тематикой, что и понятно — год прошел под знаком пандемии.

kurovskaya2021.jpg

Людмила Куровская, временно исполняющая обязанности генерального директора ГРЧЦ

Людмила Куровская пришла в сферу ИТ из Генеральной прокураторы России, где занимала должность главы управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью. Можно предположить, что назначение на должность руководителя «Главного радиочастотного центра» человека в ранге государственного советника юстиции 3 класса (ранг генерал-майора) связано с тем, что вопрос с частотами сейчас очень «горячий» и от позиции руководителя организации, отвечающей за их распределение, напрямую зависит ход цифровой трансформации страны.

matveeva.jpeg

Татьяна Матвеева, руководитель управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента

В ходе прошлогодних перестановок «в верхах» глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин стал «первым премьером от ИТ», а глава ИТ-департамента ФНС Татьяна Матвеева перешла в Администрацию Президента на должность руководителя управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи АП. Успехи налоговиков по части создания ИТ-сервисов для граждан и юридических лиц неоспоримы, поэтому карьерный рост Татьяны Матвеевой не удивляет. Надо отметить, что карьерные траектории Михаила Мишустина и Татьяны Матвеевой пересекались 5 раз: 2 раза в ФНС, а также во время работы премьера главой Роснедвижимости, Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами и UFG Capital Partners. Остается гадать, где и когда это произойдет в очередной раз.

skorobogatova.jpeg

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации

В сфере ответственности Ольги Скоробогатовой на посту первого зампреда ЦБ РФ — ИКТ-система самого банка, а также вопросы информатизации финансового рынка России в целом. Эти вопросы становятся все важнее, особенно с учетом того, что в стране в обозримом будущем появятся, в той или иной форме, «цифровые деньги» как в виде «цифровых финансовых активов», сиречь криптовалюты, так и в виде «цифрового рубля». Последняя ИТ-инициатива ЦБ — создание системы выплаты зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей, которая упростит получение зарплаты на карту в любом банке.

smirnova.jpg

Юлия Смирнова, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга

В начале марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил председателем комитета по информатизации и связи государственной гражданской службы города Юлию Смирнову. Два последних года она работала в администрации Санкт-Петербурга над созданием цифровой модели города. В новой должности она займется вопросами цифровой трансформации Северной столицы, администрация которой планирует развивать проекты цифровизации городских служб.

sorokina.jpeg

Татьяна Сорокина, глава офиса IBM в России и странах СНГ

В начале года стало известно, что российский офис IBM возглавит Татьяна Сорокина (официального анонса о назначении от IBM пока не поступало), которая работает в IBM с 1995 года, и занимала руководящие должности на уровне России, стран СНГ, стран Центральной и Восточной Европы, а также в подразделениях европейской штаб-квартиры корпорации. С января 2017 г. по декабрь 2020 г. была директором департамента по развитию бизнеса IBM в России. Ее предшественница на этом посту, Ирис Джеба, руководившая российским офисом IBM с 2018 г., уходит на повышение, она займет пост технологического лидера корпорации в странах Центральной и Восточной Европы.

tarasenkocnewsarticlepic.jpg

Оксана Тарасенко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

В Минэкономразвития приоритетным направлением деятельности Оксаны Тарасенко является «Технологическое развитие», она курирует департамент стратегического развития и инноваций. В частности, Оксана Тарасенко руководит федеральным проектом «Искусственный интеллект», входящего в национальную программу «Цифровая экономика». Этот проект разработан как основной инструмент реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Если все пойдет по плану, то в 2030-м технологии ИИ будут использоваться при решении любых задач, как в государственном сегменте, так и в бизнесе. Кроме того, Оксана Тарасенко ответственный секретарь подкомиссии по искусственному интеллекту, входящей в состав Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

hasyanova.jpeg

Гульнара Хасьянова, генеральный директор группы компаний «Микрон»

В 2019 г. группа компаний «Микрон», которой руководит Гульнара Хасьянова, увеличила выручку на 18%. Итоги 2020 г. еще не подведены, однако можно предположить, что они также будут положительными в силу тенденции к импортозамещению, чипы «Микрона» применяются и для создания отечественного ИКТ-оборудования, и для умных счетчиков, и для карт платежной системы «Мир». Не случайно главой консорциума «Телекоммуникационные технологии», созданного «Ростехом», «Ростелекомом» и «Элементом» была выбрана именно Гульнара Хасьянова.

Женщины в ИТ-компаниях России: невероятные факты

Как освободить 2,5 часа в день для каждого сотрудника
Бизнес

Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО

Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО

Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование

Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews


Другие материалы рубрики

Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews

Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем ноутбуках. Цена, видео

Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть

Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео

Россияне изобрели чудо-прибор для защиты от 5G и продают его дороже iPhone

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Техноблог

HDR10 и HDR10+ — в чём разница и как её разглядеть?

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения