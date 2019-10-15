GPMD завершила интеграцию в киберспортивные онлайн-турниры OK Challenge

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) провела интеграцию в первую в России серию любительских киберспортивных онлайн-турниров OK Challenge социальной сети «Одноклассники». В этом году серия турниров, спонсором которых выступила компания PepsiCo с брендом «Хрусteam MIX», собрала впечатляющую аудиторию – более 5 млн зрителей трансляций. В дальнейшем GPMD планирует проводить интеграции и в следующие турниры серии OK Challenge.

«Одноклассники» и GPMD договорились о том, что селлер получит возможность реализовывать спонсорские проекты в рамках киберспортивных турниров социальной сети.

Серия из четырех любительских киберспортивных турниров прошла в «Одноклассниках» в январе-марте. Принять участие в соревнованиях мог любой человек или команда, которые зарегистрировались на турнир с помощью этого приложения. Основной площадкой для трансляции соревнований стала группа «Киберспорт» в «Одноклассниках» https://ok.ru/esports, также трансляции были доступны во «Вконтакте», в YouTube и на площадке Twitch.

Соревнования проводились в четырех самых популярных киберспортивных дисциплинах – PUBG, Counter Strike: GO, Dota 2 и Hearthstone. Призовой фонд каждого из четырех турниров составлял 100 тысяч рублей: 50 тысяч получал победитель, обладатели второго и третьего мест – по 30 и 20 тысяч соответственно. Соревнования сопровождали профессиональные комментаторы, графика трансляций была брендирована спонсором турнира – компанией PepsiCo, выступившей с новым продуктом, сухариками Хрусteam MIX.

Серии турниров удалось собрать значительную аудиторию в «Одноклассниках», анонсы соревнований демонстрировались широкой мужской аудитории. Общий охват на всех площадках, где проводилась трансляция и были доступны записи соревнований, составил более 5 млн человек. Самой популярной трансляцией стал эфир турнира по PUBG. Каждая трансляция начиналась с рекламного пре-ролла Хрусteam MIX, которые по итогам всех турниров собрали 4 млн показов.

«Реализованный нами и `»Одноклассниками»`спецпроект продемонстрировал, что наряду с поклонниками киберспорта в Рунете существует значительная любительская аудитория, которой интересны трансляции киберспортивных соревнований самого различного уровня, – отметил медиадиректор GPMD Татьяна Матвеева. – При этом на рынке по данному направлению пока мало доступных рекламных продуктов, хотя спрос на них существует, и брендам они интересны. Предложенное `»Одноклассниками»`решение позволило бренду Хрусteam MIX донести информацию о турнире не только до киберспортсменов и поклонников киберспорта, но и до максимально широкой геймерской аудитории. Став издателем востребованного контента и точкой входа, покрывшей различные интересы аудитории, социальная сеть предоставила бренду Хрусteam MIX доступ к максимально широкой аудитории».

«Своевременно отслеживать новые тенденции, возникающие среди интернет-пользователей, крайне важно для современного бренда, – сказала маркетинг-менеджер «Хрустим» Екатерина Володина. – Одна из последних тенденций в интернет-видео – рост числа пользователей, которые перестают просматривать массу коротких роликов и все чаще переключаются на многочасовые live-трансляции по интересующей их теме. Популярность игровых трансляций растет, переключение внимания аудитории с суперкороткого на супердлинный видеоконтент стало одним из трендов в среде поклонников киберспорта. В этой ситуации задача бренда – вовремя адаптироваться к меняющейся модели потребления видео и быть готовым оперативно скорректировать свои рекламные форматы».