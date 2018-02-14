Получите все материалы CNews по ключевому слову
НСК Наша Сервисная Компания
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.02.2018
|
Solar Security завершила проект по защите информационных активов НСК
Представитель медиарекламного рынка выбрал Solar Dozor Solar Security сообщила о завершении проекта по защите информационных активов компании НСК. Партнером по проекту выступило НИП «Информзащита».Компания НСК разрабатывает и внедряет технологии и продукты для медиарекламного рынка и является крупнейшим игроком в данном сегмен
|30.01.2018
|
НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания
икам рынка начать легальное вещание прямого эфира телеканалов на своих платформах в интернете с учетом правовых и коммерческих интересов телеканалов.В настоящий момент по данным Аналитического центра НСК только эксклюзивная интернет-аудитория, которая заинтересована в телесмотрении составляет 7,4 миллионов человек. Одновременно с этим увеличивается количество аудитории, которая предпочитает
|18.12.2015
|
В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц
В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц. Теперь жители и гости Новосибирска смогут узнать еще больше о питомцах Новосибирского зоопарка. Компания «Дата Ист» совместно с сотрудниками зоопарка д
|16.07.2015
|
«Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком обновил мобильное приложение «Зоопарк Нск»
Компания «Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком обновила мобильное приложение «Зоопарк Нск» и его англоязычную версию «Nsk Zoo» для устройств на платформах Android и Apple iOS. Гости зоопарка без труда смогут найти своих любимцев, поучаствовать в фотоконкурсе, узнать о ближайших
|10.03.2015
|
«Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком выпустила обновленное приложение «Зоопарк Нск» для Android
Компания «Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком выпустила обновление для мобильного приложения «Зоопарк Нск» и его англоязычной версии «Nsk Zoo» для устройств Android. В приложении появился новый календарь мероприятий на 2015 г., обновлена информация о режиме работы павильонов в весеннее время, а
|04.12.2014
|
«Триколор ТВ» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров «Национальной спутниковой компании» (НСК, бренд «Триколор ТВ») Андрей Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с этим документом, НСК перерегистрирует свою штаб-квартиру из Москвы в Санкт-Петербург и в
|20.08.2012
|
«Триколор ТВ» разозлил конкурентов низкими ценами
«Национальная спутниковая компания» (НСК, торговая марка «Триколор ТВ») обратилась с открытым письмом к участникам рынка платного телевидения. Письмо стало ответом на обращения ряда ТВ-операторов, в частности, «Орион-Экспресс», в
|14.08.2012
|
«Триколор-ТВ» остался без президента
«Национальная спутниковая компания» (НСК, торговая марка «Триколор ТВ») объявила об уходе президента Вячеслав Мордачева. Сам Мордачев заявил, что уходит по собственному желанию, и сейчас рассматривает несколько предложений о будущ
|01.02.2010
|
«Триколор ТВ» сделал интернет бесплатным
Как сообщили в «Национальной спутниковой компании» (НСК, торговая марка «Триколор ТВ»), с 1 февраля 2010 г. ее абоненты могут подключаться к одностороннему спутниковому доступу в интернет. Для этого клиент должен быть подписан на платный пакет «
|08.07.2009
|
Российский оператор спутникового ТВ растет быстрее всех в мире
«Национальная спутниковая компания» (НСК), оказывающая услуги спутникового телевидения под торговой маркой «Триколор ТВ», сообщила о подключении 5-миллионного абонента – это 80% от всего числа российских абонентов цифрового телеви
|10.08.2007
|
LogistiX автоматизирует складской комплекс НСК ЭФСИ
Компания LogistiX приступила ко второму этапу реализации проекта автоматизации складского комплекса национальной спортивной компании ЭФСИ (НСК ЭФСИ), основной сферой деятельности которой является производство и продажа товаров для спорта и отдыха. Данный этап проекта включает проведение комплекса работ по адаптации и настройке сис
|01.02.2007
|
Microsoft Dynamics CRM внедрили в «Интех-НСК»
Компания Softline Solutions завершила проект внедрения Microsoft Dynamics CRM в «Интех-НСК», занимающейся системами и средствами связи в г. Новосибирске. Длительность проекта составила более полугода. Внедрение Microsoft Dynamics CRM проходило одновременно с внедрением «1С Предпр
НСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Коренков Сергей 12 8
|Ткаченко Андрей 25 7
|Енгибарян Ваге 12 4
|Фридман Михаил 146 4
|Макаров Александр 47 4
|Мордачев Вячеслав 14 4
|Туровецкий Владимир 7 3
|Ким Борис 75 2
|Пехтерев Сергей 56 2
|Баев Владимир 2 2
|Дружков Антон 2 2
|Дмитриева Наталья 6 2
|Холодов Алексей 12 2
|Шило Ростислав 2 2
|Матвеева Татьяна 110 2
|Ахмеров Тимур 91 1
|Сысоев Игорь 41 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Романенко Андрей 94 1
|Михайлов Сергей 58 1
|Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Полтавченко Георгий 23 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Кузнецов Владимир 47 1
|Малинин Александр 40 1
|Овчинников Александр 6 1
|Лопатик Алексей 2 1
|Марченко Андрей 4 1
|Силин Михаил 27 1
|Цуприков Михаил 2 1
|Володина Екатерина 1 1
|Ловков Владимир 1 1
|Прусов Дмитрий 10 1
|Ковальчук Юрий 36 1
|Оганесян Игорь 8 1
|Арканникова Мария 1 1
|Лукиных Василий 9 1
|Синицкий Артем 1 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
|Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
|Ведомости 1466 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
|ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
|NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|РИА Новости 1033 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.