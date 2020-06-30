НСК - Наша Сервисная Компания

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НСК
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30.06.2020 GPMD начал продавать in-image рекламу платформы Cats 1
27.05.2020 К интерактивному флешмобу GPMD присоединились 10 крупных брендов 1
02.04.2020 GPMD предложил брендам присоединиться к флешмобу #оставайсядома 1
25.02.2020 GPMD использует данные «Эвотора» в видеорекламе 1
18.02.2020 GPMD начинает размещение рекламы в Instagram 1
13.02.2020 GPMD покажет рекламу в мобильных приложениях сети Hyper 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
11.12.2019 GPMD подписался на данные покупателей «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» 1
15.10.2019 GPMD завершила интеграцию в киберспортивные онлайн-турниры OK Challenge 1
05.09.2019 GPMD, Brainrus и Soija Media создали бюро интерактивного видеоконтента 1
19.04.2019 «Билайн» потратил 350 миллионов, чтобы купить платежную систему у своего акционера и его друга 7
16.04.2019 GPMD: в 2018 году мобильная видеореклама вышла в лидеры 4
07.03.2019 «Билайн» купил мобильную платежную систему у друга Фридмана 4
14.02.2019 GPMD и PepsiCo провели интерактивную рекламную кампанию нового формата 1
30.08.2018 Gazprom-Media Digital замерил видимость видеорекламы 1
25.06.2018 GPMD предложит рекламодателям таргетинги от «Билайн» 1
19.03.2018 Gazprom-Media Digital о рынке видеорекламы: итоги 2017 и прогноз на год 1
14.02.2018 Solar Security завершила проект по защите информационных активов НСК 1
30.01.2018 НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания 3
19.07.2017 LanCloud перенесла облачную инфраструктуру в крупнейший в Восточной Европе ЦОД 1
15.06.2017 Gazprom-Media Digital запустила новую модель продаж видеорекламы vCPM 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 1
27.01.2016 Власти разрешили «Триколор ТВ» показывать бесплатные каналы за деньги 1
04.12.2014 «Триколор ТВ» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург 7
28.11.2014 «Триколор-ТВ» 9 месяцев искал себе гендиректора 2
23.10.2014 В России появился первый телеканал Ultra HD 2
29.01.2014 Власти не решились делить емкость зарубежного спутника 2
09.04.2013 «ВТБ Капитал» приобретает долю в «Триколор ТВ» 2
20.08.2012 «Триколор ТВ» разозлил конкурентов низкими ценами 12
14.08.2012 «Триколор-ТВ» остался без президента 13
14.12.2011 «Мегафон» выпускает Visa 2
23.06.2011 “Альфа-банк” забрал мобильную коммерцию “Билайна” 3
01.03.2011 «Нижегородская сбытовая компания» арендует ПО Microsoft для 250 компьютеров 1
01.02.2010 «Триколор ТВ» сделал интернет бесплатным 1
27.01.2010 Samsung будет производить ТВ-приставки в России 2
16.09.2009 «Газпром» объединяет «НТВ-Плюс» с «Триколор-ТВ» 2
08.07.2009 Российский оператор спутникового ТВ растет быстрее всех в мире 8
07.11.2008 «1С:Предприятие» помогает сервисным центрам «Эльдорадо» планировать бюджет 5
07.02.2007 «Триколор ТВ» смотрят полмиллиона российских семей 2

Публикаций - 39, упоминаний - 104

НСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 3
Microsoft Corporation 11226 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
ZED+ Group 9 2
Акадо Телеком - Комкор 614 2
Weborama - Веборама 14 2
A1 Systems - А1 Системс 2 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 2
Huawei 2736 2
IntegrIT 4 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
F5 Networks 81 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
TimelinePI 4 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
iDA Mobile 8 1
Netcraft 22 1
Vocord - Вокорд 99 1
PUBG Corporation 23 1
Funbox - ФБ Групп 7 1
Segmento 9 1
ZED+ Temafon - Темафон 14 1
SPB TV 43 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Прогноз 197 1
Netris - Нетрис 46 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
Синтерра - Synterra 573 1
Тривиум - Trivium 4 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Информзащита 425 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Twitter 2204 1
Veeam Software 250 1
Abbyy 800 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 14
Газпром ПАО 525 9
Альфа-Банк 1128 4
Brainrus - агентство интерактивных решений для брендов 6 3
Альфа-Групп 330 3
Loyality Partners 3 2
Rumi 2 2
M.I.P.R. 6 2
Huggies - Хаггис 5 2
Nouse Limited 2 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 2
PepsiCo - Пепсико 96 2
X5 Group 601 2
X5 Group - Перекресток 205 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
PepsiCo - Frito-Lay - Lay's 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Банк Интеза 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
OMD OM Group 14 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Локо-Банк 31 1
Lynwood Investments 6 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
СКБ-банк 86 1
СДМ-Банк 51 1
S7 Airlines 80 1
Яндекс.Такси 271 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Volvo Cars 155 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 2
Frame-roll 2 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 3 1
in-image - встраиваемые рекламные баннеры поверх изображения в контенте портала 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
Безопасный город 348 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Google Android 10752 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Maelico Hyper Audience 1 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
MNFST - Манифест - приложение на базе Android и IOS для монетизации аккаунта в соцсетях 1 1
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 1
Prognoz Platform 74 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
МТС ТВ 37 1
Microsoft Exchange 685 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Azure 1171 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple Mac 1466 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Apple iOS 5742 1
Apache HTTP Server 223 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Коренков Сергей 10 7
Енгибарян Ваге 9 3
Фридман Михаил 54 3
Матвеева Татьяна 83 2
Дмитриева Наталья 5 2
Дружков Антон 2 2
Туровецкий Владимир 6 2
Баев Владимир 2 2
Королев Игорь 41 1
Ерин Сергей 14 1
Синицкий Артем 1 1
Лукиных Василий 9 1
Маркова Мария 1 1
Арканникова Мария 1 1
Холодов Алексей 11 1
Колокольцев Александр 3 1
Оганесян Игорь 8 1
Кузьменко Валерия 58 1
Прусов Дмитрий 7 1
Ловков Владимир 1 1
Володина Екатерина 1 1
Цуприков Михаил 1 1
Марченко Андрей 1 1
Лопатик Алексей 2 1
Михайлов Сергей 37 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Сысоев Игорь 31 1
Ахмеров Тимур 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Испания - Королевство 1262 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Восточная Европа 1698 2
Европа 3798 1
Польша - Республика 834 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 5
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 4
Медиалогия 37 1
comScore 228 1
OK Challenge 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
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