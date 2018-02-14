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НСК Наша Сервисная Компания

НСК - Наша Сервисная Компания

СОБЫТИЯ

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14.02.2018 Solar Security завершила проект по защите информационных активов НСК

Представитель медиарекламного рынка выбрал Solar Dozor Solar Security сообщила о завершении проекта по защите информационных активов компании НСК. Партнером по проекту выступило НИП «Информзащита».Компания НСК разрабатывает и внедряет технологии и продукты для медиарекламного рынка и является крупнейшим игроком в данном сегмен
30.01.2018 НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания

икам рынка начать легальное вещание прямого эфира телеканалов на своих платформах в интернете с учетом правовых и коммерческих интересов телеканалов.В настоящий момент по данным Аналитического центра НСК только эксклюзивная интернет-аудитория, которая заинтересована в телесмотрении составляет 7,4 миллионов человек. Одновременно с этим увеличивается количество аудитории, которая предпочитает
18.12.2015 В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц

В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц. Теперь жители и гости Новосибирска смогут узнать еще больше о питомцах Новосибирского зоопарка. Компания «Дата Ист» совместно с сотрудниками зоопарка д
16.07.2015 «Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком обновил мобильное приложение «Зоопарк Нск»

Компания «Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком обновила мобильное приложение «Зоопарк Нск» и его англоязычную версию «Nsk Zoo» для устройств на платформах Android и Apple iOS. Гости зоопарка без труда смогут найти своих любимцев, поучаствовать в фотоконкурсе, узнать о ближайших

10.03.2015 «Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком выпустила обновленное приложение «Зоопарк Нск» для Android

Компания «Дата Ист» совместно с Новосибирским зоопарком выпустила обновление для мобильного приложения «Зоопарк Нск» и его англоязычной версии «Nsk Zoo» для устройств Android. В приложении появился новый календарь мероприятий на 2015 г., обновлена информация о режиме работы павильонов в весеннее время, а
04.12.2014 «Триколор ТВ» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров «Национальной спутниковой компании» (НСК, бренд «Триколор ТВ») Андрей Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с этим документом, НСК перерегистрирует свою штаб-квартиру из Москвы в Санкт-Петербург и в
20.08.2012 «Триколор ТВ» разозлил конкурентов низкими ценами

«Национальная спутниковая компания» (НСК, торговая марка «Триколор ТВ») обратилась с открытым письмом к участникам рынка платного телевидения. Письмо стало ответом на обращения ряда ТВ-операторов, в частности, «Орион-Экспресс», в

14.08.2012 «Триколор-ТВ» остался без президента

«Национальная спутниковая компания» (НСК, торговая марка «Триколор ТВ») объявила об уходе президента Вячеслав Мордачева. Сам Мордачев заявил, что уходит по собственному желанию, и сейчас рассматривает несколько предложений о будущ
01.02.2010 «Триколор ТВ» сделал интернет бесплатным

Как сообщили в «Национальной спутниковой компании» (НСК, торговая марка «Триколор ТВ»), с 1 февраля 2010 г. ее абоненты могут подключаться к одностороннему спутниковому доступу в интернет. Для этого клиент должен быть подписан на платный пакет «
08.07.2009 Российский оператор спутникового ТВ растет быстрее всех в мире

«Национальная спутниковая компания» (НСК), оказывающая услуги спутникового телевидения под торговой маркой «Триколор ТВ», сообщила о подключении 5-миллионного абонента – это 80% от всего числа российских абонентов цифрового телеви
10.08.2007 LogistiX автоматизирует складской комплекс НСК ЭФСИ

Компания LogistiX приступила ко второму этапу реализации проекта автоматизации складского комплекса национальной спортивной компании ЭФСИ (НСК ЭФСИ), основной сферой деятельности которой является производство и продажа товаров для спорта и отдыха. Данный этап проекта включает проведение комплекса работ по адаптации и настройке сис
01.02.2007 Microsoft Dynamics CRM внедрили в «Интех-НСК»

Компания Softline Solutions завершила проект внедрения Microsoft Dynamics CRM в «Интех-НСК», занимающейся системами и средствами связи в г. Новосибирске. Длительность проекта составила более полугода. Внедрение Microsoft Dynamics CRM проходило одновременно с внедрением «1С Предпр

Публикаций - 56, упоминаний - 66

НСК и организации, системы, технологии, персоны:

Триколор - Национальная спутниковая компания 389 17
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 6
Data East - Дата Ист 28 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Microsoft Corporation 25775 5
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 4
Ростелеком 10948 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
ZED+ Group 20 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
ZED+ Temafon - Темафон 15 3
Интех-НСК 3 3
МегаФон 10742 3
Softline - Софтлайн 3743 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Weborama - Веборама 31 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
Ambite - A1 Systems - А1 Системс 6 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
9594 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
ИКС - Форпост 78 1
Код Безопасности 812 1
АйТи 1519 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 1
F5 Networks 77 1
Abbyy - TimelinePI 8 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
iDA Mobile 9 1
Vocord - Вокорд 185 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 6
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило - Зоопарк Нск - Zoo Nsk 7 6
Альфа-Банк 1979 6
Альфа-Групп 745 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
Газпром ПАО 1493 4
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
M.I.P.R. 7 3
Brainrus - агентство интерактивных решений для брендов 6 3
Loyality Partners 3 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 2
Nouse Limited 2 2
Huggies - Хаггис 8 2
Rumi 2 2
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 2
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
СДМ-Банк 75 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
PepsiCo - Frito-Lay - Фрито Лей Мануфактуринг - Lay's 4 1
Lynwood Investments 9 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 16
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 13
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 11
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
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Frame-roll 4 2
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