Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НСК
Наша Сервисная Компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 104
НСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коренков Сергей 10 7
|Енгибарян Ваге 9 3
|Фридман Михаил 54 3
|Матвеева Татьяна 83 2
|Дмитриева Наталья 5 2
|Дружков Антон 2 2
|Туровецкий Владимир 6 2
|Баев Владимир 2 2
|Королев Игорь 41 1
|Ерин Сергей 14 1
|Синицкий Артем 1 1
|Лукиных Василий 9 1
|Маркова Мария 1 1
|Арканникова Мария 1 1
|Холодов Алексей 11 1
|Колокольцев Александр 3 1
|Оганесян Игорь 8 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Прусов Дмитрий 7 1
|Ловков Владимир 1 1
|Володина Екатерина 1 1
|Цуприков Михаил 1 1
|Марченко Андрей 1 1
|Лопатик Алексей 2 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|Пятый канал - Телеканал 38 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 4
|Медиалогия 37 1
|comScore 228 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru