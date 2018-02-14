НСК - Наша Сервисная Компания

Представитель медиарекламного рынка выбрал Solar Dozor Solar Security сообщила о завершении проекта по защите информационных активов компании НСК . Партнером по проекту выступило НИП «Информзащита».Компания НСК разрабатывает и внедряет технологии и продукты для медиарекламного рынка и является крупнейшим игроком в данном сегмен

НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания икам рынка начать легальное вещание прямого эфира телеканалов на своих платформах в интернете с учетом правовых и коммерческих интересов телеканалов.В настоящий момент по данным Аналитического центра НСК только эксклюзивная интернет-аудитория, которая заинтересована в телесмотрении составляет 7,4 миллионов человек. Одновременно с этим увеличивается количество аудитории, которая предпочитает