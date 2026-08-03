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iDA Mobile

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.08.2026 Вадим Нисанов перешел на позицию коммерческого директора GreenData 1
07.04.2020 Георгий Кравченко, BSS: Контакт-центры банков занимаются вопросами, которые может решать ДБО 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
31.07.2019 BSS купила разработчика мобильных решений iDA Mobile 1
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 1
22.03.2013 Мобильный банк Instabank выходит на российский рынок 1
14.01.2013 5 февраля в Москве начнет работу форум iFin-2013 «Электронные финансовые услуги и технологии» 1
10.12.2012 В Москве состоится Международный форум iFin-2013 1
24.01.2012 «Банк Хоум Кредит» выпустил мобильное приложение для iPhone 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

iDA Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 3
БИС - Банковские информационные системы 104 3
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
Бифит - Bifit 91 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 3
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 3
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 3
SFOUR 13 3
ЮниСАБ 8 3
Diasoft - Диасофт 1142 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
InfoWatch - HandySolutions - ХэндиСолюшенс 11 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 2
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Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 1
Аурига - Auriga 77 1
Vocord - Вокорд 185 1
TrueConf - IntegrIT - Интегрит Технологии 5 1
Devino Telecom - Девино Телеком 17 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
Google LLC 12679 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
Тривиум - Trivium 7 1
Netcraft 61 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
Instabank - Инстабанк 24 1
СМС Трафик - SMS Traffic 15 1
ПрограмБанк 98 1
Fraudex - Фродекс 18 1
Квадриум - Quadrium 18 1
Интегрум 12 1
Qulix Systems - Q1X - Кьюликс системс - Кьюликс Программные Решения 1 1
Ростелеком 10938 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3338 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1517 3
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 2
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 2
Кредит Европа банк 67 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3143 2
СДМ-Банк 74 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
Lynwood Investments 9 1
Nouse Limited 2 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Альфа-Банк 1976 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2420 1
Альфа-Групп 745 1
Ак Барс Банк 283 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4595 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12925 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6226 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4630 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11787 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1591 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3577 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6278 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29673 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13285 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22448 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6474 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2879 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12880 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3324 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5500 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6557 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1585 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10179 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 667 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9246 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
BSC GEMINI 13 2
BSC Msc 4 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 1
BSS Digital2Go - BSS Digital2Business Mobile 3 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
BSS Digital2Go - BSS Digital2SME 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7617 1
Новые облачные технологии - МойОфис 956 1
Apple - App Store 3106 1
BSS Digital2Go 25 1
Кравченко Георгий 14 2
Ахмеров Тимур 91 1
Сысоев Игорь 41 1
Енгибарян Ваге 12 1
Фридман Михаил 146 1
Дороничев Андрей 2 1
Феофанов Дмитрий 1 1
Нисанов Вадим 2 1
Потёмкин Роман 21 1
Шулак Петер 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13813 1
Беларусь - Белоруссия 6283 1
Америка - Американский регион 2205 1
Канада 5081 1
Германия - Федеративная Республика 13216 1
Россия - СФО - Новосибирск 4870 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 8
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Экономический эффект 1341 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6572 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57614 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8245 1
Ergonomics - Эргономика 1752 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8826 1
Энергетика - Energy - Energetically 5845 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4510 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11669 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6746 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12298 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5758 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3979 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 849 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 41 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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