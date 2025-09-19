Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тривиум Trivium
АО «Тривиум» — разработчик российской Платформы ТриВи (3V) для цифровизации процессов по сбору, анализу и обработке данных. Платформа позволяет создавать приложения корпоративного уровня без разработчиков. Входит в Единый реестр российского программного обеспечения. Компания осуществляет техническую и консультационную поддержку клиентов, обучение и сертификацию специалистов, заказную разработку.
УПОМИНАНИЯ
Тривиум и организации, системы, технологии, персоны:
|Ахмеров Тимур 87 3
|Милюков Денис 12 2
|Мурашов Алексей 4 2
|Гольдберг Юлий 25 2
|Сысоев Игорь 38 1
|Енгибарян Ваге 12 1
|Фридман Михаил 140 1
|Туровецкий Владимир 7 1
|Овчаров Евгений 13 1
|Лаут Артур 2 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Барахоева Льяна 1 1
|Грызунов Сергей 1 1
|Селянин Андрей 6 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Спивак Александр 5 1
|Власова Юлия 7 1
|Рожков Михаил 9 1
|Вронская Светлана 21 1
|Балагаев Антон 4 1
|Балаш Максим 8 1
|Зеленько Игорь 11 1
|Гуркина Ангелина 4 1
|Данилов Александр 20 1
|Варивода Владимир 14 1
|Поликовский Дмитрий 6 1
|Николаева Мария 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.