Тривиум Trivium

Тривиум - Trivium

АО «Тривиум» — разработчик российской Платформы ТриВи (3V) для цифровизации процессов по сбору, анализу и обработке данных. Платформа позволяет создавать приложения корпоративного уровня без разработчиков. Входит в Единый реестр российского программного обеспечения. Компания осуществляет техническую и консультационную поддержку клиентов, обучение и сертификацию специалистов, заказную разработку.

УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Подтверждена совместимость платформы «ТриВи» с российской СУБД Postgres Pro 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 1
05.10.2020 «Сибур» оптимизирует систему объемно-календарного планирования 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 3
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
24.05.2019 Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» вложил $1 млн в компанию выходцев из «Прогноза» 6

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Тривиум и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 555 3
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 24 3
Ростелеком 10120 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1677 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 183 2
Корус Консалтинг ГК 1289 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 154 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 108 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3042 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5151 1
МегаФон 9617 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 1
Microsoft Corporation 25055 1
Huawei 4116 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 1
Veeam Software 322 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1185 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2277 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9059 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
TrueConf - ТруКонф 417 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 950 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Nginx - Энджайникс 182 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 686 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
F5 Networks 64 1
Abbyy - TimelinePI 8 1
iDA Mobile 8 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
Vocord - Вокорд 183 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7910 2
Лента - Сеть розничной торговли 2221 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2942 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 839 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1309 1
Альфа-Банк 1832 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 360 1
Альфа-Групп 723 1
СДМ-Банк 65 1
Транснефть 316 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
Lynwood Investments 8 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Nouse Limited 2 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 484 1
Кредит Европа банк 66 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1303 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 925 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
Русагро Группа Компаний 324 1
Верный - торговая сеть 305 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Татнефть 235 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12551 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5112 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1256 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 346 1
Федеральное казначейство России 1844 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4680 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5102 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7964 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33066 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5817 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12078 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12719 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16717 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11691 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2985 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 151 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 601 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 316 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8662 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1462 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7838 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2367 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9145 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6038 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7659 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4262 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 416 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9900 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7354 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 647 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28628 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2427 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11944 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4351 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5630 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2125 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 810 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 147 2
Форсайт Prognoz Platform 95 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 597 1
Новые облачные технологии - МойОфис 849 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 1
БАРС.Alpha BI 45 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3401 1
FanRuan - FineBI 26 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1295 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 47 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
Cloudera Enterprise 12 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2387 1
Ахмеров Тимур 87 3
Милюков Денис 12 2
Мурашов Алексей 4 2
Гольдберг Юлий 25 2
Сысоев Игорь 38 1
Енгибарян Ваге 12 1
Фридман Михаил 140 1
Туровецкий Владимир 7 1
Овчаров Евгений 13 1
Лаут Артур 2 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Барахоева Льяна 1 1
Грызунов Сергей 1 1
Селянин Андрей 6 1
Байбутов Андрей 12 1
Спивак Александр 5 1
Власова Юлия 7 1
Рожков Михаил 9 1
Вронская Светлана 21 1
Балагаев Антон 4 1
Балаш Максим 8 1
Зеленько Игорь 11 1
Гуркина Ангелина 4 1
Данилов Александр 20 1
Варивода Владимир 14 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Николаева Мария 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1610 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17831 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 599 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2878 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1564 1
Америка - Американский регион 2181 1
Канада 4953 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4843 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2217 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6535 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 261 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7717 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4236 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5242 1
Импортозамещение - параллельный импорт 546 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5380 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1807 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2036 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4588 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7226 1
Кибернетика - Cybernetics 247 1
Энергетика - Energy - Energetically 5397 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1791 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3554 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1242 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
НМГ - Медиалогия 31 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 155 1
