Получите все материалы CNews по ключевому слову
Клаудком
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|20.01.2026
|Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» 1
|27.07.2020
|Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
Клаудком и организации, системы, технологии, персоны:
|Мурашов Алексей 4 1
|Милюков Денис 12 1
|Овчаров Евгений 13 1
|Туровецкий Владимир 7 1
|Варивода Владимир 14 1
|Ахмеров Тимур 89 1
|Селянин Андрей 6 1
|Балаш Максим 8 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Лаут Артур 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.