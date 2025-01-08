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Индексная книга (каталог) CNews*
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Андрианов Дмитрий



08.01.2025 С наследника знаменитого российского разработчика ПО взыскали почти миллиард секретного долга 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
01.02.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе» 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
10.04.2017 «Прогноз» стал «недобросовестным поставщиком» 1
28.03.2016 ITG и «Прогноз» договорились о стратегическом сотрудничестве 1
24.02.2016 «Прогноз» попал в «Магический квадрант платформ продвинутой аналитики» Gartner 1
21.07.2015 «Прогноз» и Министерство экономического развития Пермского края подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 2
25.11.2014 «Прогноз» представил новую версию своей аналитической платформы 1
30.09.2014 «Прогноз» разработает портал статистических данных для «Исламского банка развития» 1
23.09.2014 «Прогноз» создаст единое информационное пространство для арабских государств Персидского залива 1
18.06.2014 ООН использует решение российской ИТ-компании для предоставления доступа к данным по Африке 1
19.02.2014 «Прогноз» предложил систему стресс-тестирования банковского сектора для предотвращения финансовых кризисов 1
09.12.2013 «Прогноз» объединил страны Африки в единое информационное пространство: проект «Информационная магистраль» для АфБР 1
05.11.2013 «Прогноз» разработал аналитические решения для Королевства Бахрейн 1
04.10.2013 «Сантэнс сервис» автоматизирует складские комплексы на базе Manhattan Scale 2013 1
10.09.2012 «Прогноз» стал резидентом «Сколково» 1
01.08.2011 Российский вуз закупил ИТ-систему для борьбы с британскими учеными 1
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Андрианов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Прогноз 1650 16
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 3
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 3
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 2
Ростелеком 9700 1
Softline - Софтлайн 2810 1
HP Inc. 5685 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Информзащита 756 1
БАРС Груп 545 1
Merlion - Мерлион 793 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Manhattan Associates 59 1
Рамэк-ВС 92 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
Тривиум - Trivium 6 1
Орбита 292 1
Сервис Плюс 183 1
Leta IT-company 133 1
Актион МЦФЭР 56 1
Utilex - Утилекс 46 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
АйТи 1365 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
Телеком Сервис 4 1
8213 1
Telegram Group 1983 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
African Development Bank - Африканский банк развития 10 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ПАО 1342 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Транснефть 299 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Islamic Development Bank - Исламский банк развития 4 1
Сантэнс Сервис 4 1
Совкомбанк ПАО 256 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 17 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 1
Форсайт Prognoz Platform 83 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Office 3734 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 52 1
Корус Консалтинг - Корус Five Документооборот - Korus Five - конструктор информационного пространства 14 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Red Lab - Timetta 10 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
i-Free Just AI - Jay CoPilot 3 1
Варивода Владимир 14 3
Овчаров Евгений 13 3
Балаш Максим 8 3
Селянин Андрей 6 2
Ахмеров Тимур 87 1
Ефимов Петр 39 1
Туровецкий Владимир 7 1
Алексеев Игорь 3 1
Пискунович Елена 10 1
Милюков Денис 12 1
Тихомиров Леонид 11 1
Волков Леонид 14 1
Богданов Максим 33 1
Мурашов Алексей 4 1
Лаут Артур 2 1
Поляков Александр 53 1
Белевицкий Сергей 8 1
Разуваев Владимир 18 1
Васильев Михаил 15 1
Джаарбеков Станислав 3 1
Бродский Леонид 2 1
Свиридов Игорь 5 1
Максимов Владимир 5 1
Решетников Александр 1 1
Морозов Леонид 1 1
Жигалин Александр 1 1
Тикунов Владимир 3 1
Гутара Константин 3 1
Алмазов Андрей 2 1
Пильцов Сергей 6 1
Нитенко Владимир 1 1
Панина Анна 1 1
Григорян Александр 12 1
Имаметдинова Надия 2 1
Ремизов Руслан 1 1
Тарасова Анна 1 1
Спиридонов Александр 43 1
Валиулова Екатерина 1 1
Пульников Сергей 1 1
Кондратьева Елена 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Африка - Африканский регион 3478 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Ближний Восток 2943 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Бахрейн - Королевство 122 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Казахстан - Республика 5525 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Бельгия - Королевство 1040 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Украина 7608 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
США - Калифорния 4625 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Катар 162 1
Индийский океан - Персидский залив 204 1
Оман Султанат 113 1
Кувейт 164 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Замбия - Республика 40 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 3
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Кибернетика - Cybernetics 243 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 48 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Английский язык 6634 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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