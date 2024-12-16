Бродский Леонид
|16.12.2024
|Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России 1
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|Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1
Бродский Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Белевицкий Сергей 8 1
|Поляков Александр 53 1
|Джаарбеков Станислав 3 1
|Богданов Максим 33 1
|Волков Леонид 14 1
|Тихомиров Леонид 11 1
|Ефимов Петр 39 1
|Варивода Владимир 14 1
|Алексеев Игорь 3 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Васильев Михаил 15 1
|Алмазов Андрей 2 1
|Пильцов Сергей 6 1
|Гутара Константин 3 1
|Решетников Александр 1 1
|Свиридов Игорь 5 1
|Жигалин Александр 1 1
|Тикунов Владимир 3 1
|Нитенко Владимир 1 1
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