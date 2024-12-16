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Бродский Леонид



16.12.2024 Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России 1
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бродский Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 636 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Merlion - Мерлион 793 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Информзащита 756 1
АйТи 1365 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
Рамэк-ВС 92 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
Актион МЦФЭР 56 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Образование в России 2191 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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