Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тихомиров Леонид
СОБЫТИЯ
Тихомиров Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
|Семенова Ирина 43 3
|Рубанов Александр 17 2
|Бобровников Борис 104 2
|Путин Владимир 3342 2
|Волков Леонид 14 1
|Богданов Максим 37 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Поляков Александр 53 1
|Ласый Александр 8 1
|Белевицкий Сергей 8 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Павловский Андрей 2 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Васильев Михаил 15 1
|Свирщевский Андрей 7 1
|Киселева Анастасия 6 1
|Дородных Дмитрий 5 1
|Ефремов Олег 6 1
|Бедрань Андрей 3 1
|Алмазов Андрей 2 1
|Пильцов Сергей 6 1
|Гутара Константин 3 1
|Ходимчук Марина 2 1
|Решетников Александр 1 1
|Джаарбеков Станислав 3 1
|Бродский Леонид 3 1
|Виноградов Юрий 3 1
|Свиридов Игорь 5 1
|Городецкая Анна 3 1
|Сарокваша Федор 3 1
|Тикунов Владимир 4 1
|Жигалин Александр 1 1
|Нитенко Владимир 1 1
|Стрижко Ольга 4 1
|Поставнин Вячеслав 1 1
|Оболенская Марианна 1 1
|Меньшов Кирилл 129 1
|Яппаров Тагир 105 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Холин Игорь 1 1
|Госрасходы - портал 70 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11403 1
|Wired - Издание 269 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2146 1
|Ведомости 1225 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404155, в очереди разбора - 733419.
Создано именных указателей - 186368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.