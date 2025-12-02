Разделы

Тихомиров Леонид


СОБЫТИЯ


02.12.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» завершил внедрение Deckhouse Kubernetes Platform 1
22.01.2018 Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего 1
25.04.2017 Леонид Тихомиров - Отечественные предприятия уже достигли необходимого уровня зрелости для индустрии 4.0 1
15.12.2015 Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится 1
22.07.2015 «Парма-Телеком» перешла на бренд ITPS 1
27.06.2014 Интернет и ТВ: как операторы взаимодействуют с пользователями 1
28.05.2014 Реструктуризация ИТ меняет отрасли 1
28.05.2014 В следующем году ИТ-рынок ожидает падение 1
26.05.2014 Информатизация государства: количество начинает переходить в качество 1
12.02.2014 Системные интеграторы увлеклись видеоаналитикой 1
07.06.2013 Российский рынок ИТ-сервисов поддержат мобильность и облака 1
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Тихомиров Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 11
Softline - Софтлайн 3251 4
Крок - Croc 1814 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 2
Softline - Develonica - Девелоника 152 2
АйТи 1436 2
МегаФон 9870 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Oracle Corporation 6862 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1700 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
РЖД Технологии - RZD Digital 33 1
Астерос Консалтинг 65 1
Сервис Плюс 185 1
Utilex - Утилекс 47 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 148 1
Siemens AG - Siemens Group 2627 1
Телеком Сервис 4 1
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 25 1
Samsung Electronics 10613 1
Ланит - Норбит - Norbit 406 1
Ланит Интеграция 213 1
Cisco Systems 5222 1
Microsoft Corporation 25228 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14170 1
Ростелеком 10295 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 903 1
Микротест 280 1
8963 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5265 1
Amazon Inc - Amazon.com 3129 1
HP - Hewlett-Packard 3643 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 98 1
InfoWatch - Инфовотч 1087 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 2
РЖД - Российские железные дороги 1998 2
Газпром ПАО 1414 2
Газпром нефть 669 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 33 1
РусГазИнжиниринг 3 1
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 648 1
Нефтиса НК 2 1
Eriell Group 4 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 13 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2989 1
Hyundai Motor Company 418 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 314 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Связной ГК 1384 1
Почта России ПАО 2240 1
НСПК - Национальная система платежных карт 897 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1463 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5769 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3354 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2076 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 751 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 748 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4781 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3108 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 335 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22981 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7391 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9357 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11953 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5662 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7082 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13317 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5244 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8153 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21958 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1339 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12242 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11425 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11297 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3536 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6670 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2458 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8760 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5643 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 329 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11533 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5998 2
Стандартизация - Standardization 2237 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14362 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1877 2
Управляемость - Manageability 1943 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3051 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 884 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3949 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8447 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1476 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 2
ITPS AVIST - Asset Visualization Smart Technology 6 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2347 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 77 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5814 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 489 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1478 1
Семенова Ирина 43 3
Рубанов Александр 17 2
Бобровников Борис 104 2
Путин Владимир 3342 2
Волков Леонид 14 1
Богданов Максим 37 1
Ткачук Лариса 53 1
Поляков Александр 53 1
Ласый Александр 8 1
Белевицкий Сергей 8 1
Разуваев Владимир 18 1
Павловский Андрей 2 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Васильев Михаил 15 1
Свирщевский Андрей 7 1
Киселева Анастасия 6 1
Дородных Дмитрий 5 1
Ефремов Олег 6 1
Бедрань Андрей 3 1
Алмазов Андрей 2 1
Пильцов Сергей 6 1
Гутара Константин 3 1
Ходимчук Марина 2 1
Решетников Александр 1 1
Джаарбеков Станислав 3 1
Бродский Леонид 3 1
Виноградов Юрий 3 1
Свиридов Игорь 5 1
Городецкая Анна 3 1
Сарокваша Федор 3 1
Тикунов Владимир 4 1
Жигалин Александр 1 1
Нитенко Владимир 1 1
Стрижко Ольга 4 1
Поставнин Вячеслав 1 1
Оболенская Марианна 1 1
Меньшов Кирилл 129 1
Яппаров Тагир 105 1
Гимранов Ринат 125 1
Холин Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14477 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 304 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18525 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - СФО - Новосибирск 4639 1
Украина 7788 1
Европа Центральная 276 1
Ближний Восток 3029 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1685 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1301 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 936 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Ирак - Республика 700 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8095 1
Европа 24621 1
Азия - Азиатский регион 5741 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5846 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3371 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17381 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8231 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6228 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2583 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3690 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11737 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7337 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10516 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 993 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6085 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5942 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3763 2
Экономический эффект 1213 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25915 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6306 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20337 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9642 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2252 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 764 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2790 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11422 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7259 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 412 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8352 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5310 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8101 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6347 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6386 1
Госрасходы - портал 70 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11403 1
Wired - Издание 269 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2146 1
Ведомости 1225 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8367 5
IDC - International Data Corporation 4942 4
Gartner - Гартнер 3604 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3743 3
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 980 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1257 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
