«ЭР-Телеком Холдинг» завершил внедрение Deckhouse Kubernetes Platform

«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания, завершила первый этап внедрения платформы контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform для централизованного управления микросервисами и перевел решение в промышленную эксплуатацию. Проект охватит всю ИТ-инфраструктуру компании. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

К настоящему моменту мигрированы корпоративные сервисы, включая систему управления бизнес-процессами BPMS, архитектурную инвентаризацию и часть B2B-продуктов.

«Реализованный проект подтверждает курс компании на импортозамещение – внедрена отечественная сертифицированная платформа для централизованного управления контейнеризированными приложениями. Deckhouse Kubernetes Platform позволяет нам, в условиях роста числа микросервисов,стандартизировать подходы и повысить эффективность работы ИТ-специалистов компании», — сказал Леонид Тихомиров, вице-президент по информационным технологиям АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Компания планирует поэтапную миграцию на новую платформу порядка двух тыс. сервисов в течение восьми лет. Первый этап охватывает внутренние корпоративные системы, включая порталы, CRM-системы и инструменты управления. Второй этап предусматривает перевод клиентских сервисов — личных кабинетов, мобильных приложений и продуктов для B2B- и B2C-сегментов.

Выбор Deckhouse Kubernetes Platform обусловлен несколькими факторами: зрелостью решения с наибольшим количеством внедрений среди российских аналогов, наличием сертифицированных интеграторов и активного сообщества пользователей. Важную роль сыграла возможность получения поддержки как напрямую от разработчиков Deckhouse, так и через партнеров-интеграторов.

«Deckhouse Kubernetes Platform уже доказала свою эффективность в десятках промышленных внедрений — от автономного edge-оборудования до крупных финансовых и телекоммуникационных систем. В случае с ЭР-Телеком Холдинг, платформа выступает как единый стандартизированный «операционный слой» для всего микросервисного ландшафта, обеспечивая стабильность, безопасность и масштабируемость на годы вперёд», — сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

По расчетам «ЭР-Телеком Холдинг», полное масштабирование платформы позволит получить значительный экономический эффект, который будет достигнут за счет оптимизации процессов сопровождения, унификации подходов к обеспечению информационной безопасности и сокращения затрат на управление ИТ-инфраструктурой.