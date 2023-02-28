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Индексная книга (каталог) CNews*
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ITPS Information Technology Professional Solutions Парма-Телеком

ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком

ITPS (Information Technology Professional Solutions) – один из комплексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий на базе
технологий IIoT, Big Data/Smart Data, Predictive Analysis&Optimization, собственных ИТ-решений и платформы цифрового производства AVIST.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 32 дела, на cумму 63 163 434 ₽*

Судебные дела (32) на сумму 63 163 434 ₽*
в качестве истца (20) на сумму 34 352 429 ₽*
в качестве ответчика (12) на сумму 28 811 005 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.02.2023 «Лукойл-технологии» и ITPS модернизировали корпоративный отраслевой портал ИСУ СПИК 1
04.10.2022 ITPS создали новый модуль для программного комплекса «Синапс» 1
04.10.2022 Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг 1
13.12.2021 ITPS выпустила новую версию AVIST Oil&Gas 1
14.07.2020 ITPS построит комплексные системы на базе SAP в Узбекистане 2
15.10.2019 ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть» 2
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
19.12.2018 В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA 1
03.12.2018 ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле» 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
22.01.2018 Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего 1
14.09.2017 ИТ-специалисты Прикамья представили Президенту РФ решения в области IIoT 1
25.04.2017 Леонид Тихомиров - Отечественные предприятия уже достигли необходимого уровня зрелости для индустрии 4.0 1
13.05.2016 Softline модернизировала систему объединенных коммуникаций в ITPS 2
15.12.2015 Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится 1
17.09.2015 Назван топ-20 поставщиков ИТ-услуг в России. В 2015 г. этот рынок упадет на 25 млрд рублей 1
22.07.2015 «Парма-Телеком» перешла на бренд ITPS 5
09.02.2015 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке 2
24.12.2014 Составлен ранкинг поставщиков услуг поддержки решений SAP 1
30.07.2014 Большие данные в российской интерпретации 3
27.06.2014 Интернет и ТВ: как операторы взаимодействуют с пользователями 1
28.05.2014 Реструктуризация ИТ меняет отрасли 2
28.05.2014 В следующем году ИТ-рынок ожидает падение 1
26.05.2014 Информатизация государства: количество начинает переходить в качество 1
23.05.2014 Рейтинг CNews100 2013: стагнация с плохим прогнозом 1
24.04.2014 CIO необходима стратегия мобилизации 1
22.04.2014 Проблема выбора: функциональность приложения против легкости портала 1
22.04.2014 Россия мобилизируется с помощью бесконтрольного BYOD 1
19.02.2014 Инженерные знания без практики 2
12.02.2014 Системные интеграторы увлеклись видеоаналитикой 3
07.11.2013 Российские СЭД стали самыми популярными 2
21.06.2013 Виртуальные системы: иллюзия безопасности или беспричинный страх? 1
21.06.2013 Бизнес эволюционирует от частных к гибридным облакам 1
07.06.2013 Российский рынок ИТ-сервисов поддержат мобильность и облака 1
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 1
25.09.2012 «Парма-Телеком» перешла на Microsoft Lync 2
23.04.2012 «ЭР-Телеком» подал заявку в Минэкономразвития на создание телеком и ИТ-кластера 1

Публикаций - 44, упоминаний - 61

ITPS и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 12
Крок - Croc 1964 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
SAP SE 5601 8
АйТи 1519 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
9594 6
Ростелеком 10948 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 4
Галактика - Корпорация 1545 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Микротест 284 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 3
Broadcom - VMware 2610 3
МегаФон 10742 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Oracle Corporation 7074 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
iCore - Ай Ко ЗАО 58 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
InterTrust - ИнтерТраст 336 2
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Автелком - Avtelcom 8 2
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 2
Samsung Electronics 11065 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 3
Газпром ПАО 1493 3
Газпром нефть 725 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Enka - Энка - Рамэнка 10 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
Hyundai Motor Company 436 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Деловые Линии ГК 93 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 13 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Лукойл Западная Сибирь - КогалымнефтегазТПП 5 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
РусГазИнжиниринг 3 1
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Нефтиса НК 3 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 4
ITPS AVIST - Asset Visualization Smart Technology 6 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
OSIsoft PI System 16 1
1С - Мегаплан CRM 11 1
OpenText Transmittal Management 3 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
1С:ITIL 21 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
Тихомиров Леонид 12 11
Семенова Ирина 43 4
Колонский Евгений 4 4
Суханов Сергей 5 3
Путин Владимир 3454 3
Таран Сергей 43 2
Карпинский Алексей 42 2
Марушкевич Андрей 8 2
Федорочев Дмитрий 2 2
Нанеишвили Георгий 4 2
Заединов Руслан 47 2
Рубанов Александр 17 2
Альперович Михаил 15 2
Камалов Рустам 2 2
Орлик Сергей 83 2
Тикуркин Максим 38 2
Бобровников Борис 104 2
Соколов Артем 56 2
Будин Алексей 22 1
Селютин Александр 60 1
Ефимов Петр 39 1
Добкин Аркадий 82 1
Волков Владимир 69 1
Игнатова Людмила 40 1
Комов Владимир 21 1
Грибов Владимир 31 1
Кравченко Константин 101 1
Василенко Александр 99 1
Антонов Александр 77 1
Санин Александр 54 1
Витоженц Александр 7 1
Семериков Андрей 37 1
Фомичев Андрей 74 1
Прозоров Андрей 17 1
Щукин Владимир 8 1
Варивода Владимир 14 1
Сушкевич Антон 67 1
Ивицкий Дмитрий 21 1
Клебанов Дмитрий 5 1
Бызов Дмитрий 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 4
Ирак - Республика 709 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Европа Центральная 278 2
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5870 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
Украина 7928 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Камбоджа - Королевство 157 1
Африка Северная 262 1
ЮАР - Кейптаун 46 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Узбекистан - Кандым - газоконденсатное месторождение 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Америка - Американский регион 2206 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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