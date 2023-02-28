Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITPS Information Technology Professional Solutions Парма-Телеком
ITPS (Information Technology Professional Solutions) – один из комплексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий на базе
технологий IIoT, Big Data/Smart Data, Predictive Analysis&Optimization, собственных ИТ-решений и платформы цифрового производства AVIST.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 32 дела, на cумму 63 163 434 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ITPS и организации, системы, технологии, персоны:
|Тихомиров Леонид 12 11
|Семенова Ирина 43 4
|Колонский Евгений 4 4
|Суханов Сергей 5 3
|Путин Владимир 3454 3
|Таран Сергей 43 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Марушкевич Андрей 8 2
|Федорочев Дмитрий 2 2
|Нанеишвили Георгий 4 2
|Заединов Руслан 47 2
|Рубанов Александр 17 2
|Альперович Михаил 15 2
|Камалов Рустам 2 2
|Орлик Сергей 83 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Бобровников Борис 104 2
|Соколов Артем 56 2
|Будин Алексей 22 1
|Селютин Александр 60 1
|Ефимов Петр 39 1
|Добкин Аркадий 82 1
|Волков Владимир 69 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Комов Владимир 21 1
|Грибов Владимир 31 1
|Кравченко Константин 101 1
|Василенко Александр 99 1
|Антонов Александр 77 1
|Санин Александр 54 1
|Витоженц Александр 7 1
|Семериков Андрей 37 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Прозоров Андрей 17 1
|Щукин Владимир 8 1
|Варивода Владимир 14 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Ивицкий Дмитрий 21 1
|Клебанов Дмитрий 5 1
|Бызов Дмитрий 38 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Госрасходы - портал 70 1
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|Ведомости 1466 1
|Wired - Издание 276 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.