Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг

Великобритания ввела новые санкции против России, запретив оказывать российским лицам услуги в области ИТ-консалтинга. В Великобритании зарегистрировано три из четырех крупнейших в мире аудиторских фирм, однако все они и так ушли из России.

Новые санкции Великобритании против России

Великобритания ввела новые санкции против России. Они стали ответом на продолжающуюся специальную военную операцию (СВО) на территории России и включение в состав России четырех украинских регионов.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Соединенного Королевства, вводится запрет на предоставление российским лицам услуг в области ИТ-консалтинга, архитектурных, рекламных и инженерных сервисов, а также услуг в области аудита и юридических консультаций. Как утверждают в Великобритании, Россия получает 67% от указанных услуг от стран, которые ввели против нее санкции.

Российский рынок ИТ-консалтинга

Экспертное агентство «Раэкс-Аналитика» оценивала российский рынок консалтинговых услуг в 2020 г. в 102,5 млрд руб. Из этой суммы на ИТ-консалтинг пришлось 40,6 млрд руб. В том числе 29,8 млрд руб. составили доходы от консалтинговых проектов в рамках разработки и системной интеграции.

Великобритания запретила оказывать российским лицам услуги в области ИТ-консалтинга

В сфере ИТ-консалтинга первое место в рейтинге занял «Ланит», второе «Крок», третье «БДО Юникон», на четвертом месте ITPS, на пятом «Группа Борлас». Из этого числа только «БДО Юником» имела зарубежная корни: компания образовалась в 2003 г. путем интеграции российской аудиторской компании «Юником» с международной сетью BDO (зарегистрирована в Бельгии). Однако в 2021 г «Юником» отделилась от BDO и вновь стала работать под своим прежним брендом.

Уход из России крупнейших аудиторских компаний

В то же время в Великобритании зарегистрировано три из четырех крупнейших в мире аудиторских компаний: Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers и Deloitte. Четвертая крупная аудиторская компания KPMG зарегистрирована в Нидерландах.

С началом СВО все упомянутые аудиторские компании и так ушли из России, отдав свои российские офисы под управление местному менеджменту. Так, российский офис Ernst&Young стал называться «Б1», PricewaterhouseCoopers – «Технология доверия», Deloitte – «Деловые решения и технологии», KPMG – Kept.

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Ушла из России и международная консалтинговая компания Accenture (ее штаб-квартира зарегистрирована в Ирландии). Ее российский офис также был передан локальному менеджменту и был переименован в «Акстим».

Как Великобритания воюет с российской ИТ-отраслью

Великобритания не первый раз вводит санкции против России, касающиеся ИТ-сферы. Так, в июне санкции были введены против компании «Новые возможности», в которую были переданы «цифровые» активы Сбербанка – онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный сервис «Звук», разработчик решения для автоматизации торговли «Эвотор», «разработчик решений для автоматизации торговли Центр речевых технологий» и провайдер облачных услуг SberCloud.

Кроме того, под санкциями оказался системный интегратор R-Style Softlab, который участвует в разработке российского аналога международной системы денежных переводов SWIFT – «Системы передачи финансовых сообщений». Ранее в Великобритании также вводили санкции против «Российской венчурной компании».