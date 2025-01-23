Получите все материалы CNews по ключевому слову
Unicon Юникон БС ЮБС Юникон Бизнес Солюшнс Unicon Outsourcing Юникон Бизнес Сервис
Юникон Бизнес Солюшнс входит в российскую аудиторско-консалтинговую группу Юникон и оказывает услуги комплексной трансформации бизнеса, бизнес- и ИТ-консультирования, системной интеграции, инновационных разработок.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 38 228 643 ₽*
СОБЫТИЯ
|23.01.2025
|
«Юникон Бизнес Солюшнс» и Armus Pro заключили соглашение о партнерстве
«Юникон Бизнес Солюшнс», участник российского рынка ИТ-консалтинга, объявил о партнерстве с ко
|27.02.2024
|
«Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»
«Юникон Бизнес Солюшнс» представил решение для автоматизации процессов проверки контрагентов U
|13.09.2023
|
Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»
Проектная команда, состоящая из специалистов ИТ-компании Lad и «Юникон бизнес солюшнс», перевела кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников группы «
|02.03.2023
|
Компания Unicon Outsourcing выступит на конференции CNews «Цифровизация HR»
стов отрасли: личном кабинете с КЭДО, HR-ботах, роботах для автоматизации кадровых процессов. О цифровых продуктах расскажет Зульфия Юпашевская, заместитель директора департамента по кадровым услугам Unicon Outsourcing. HR-бот — инструмент, позволяющий сотрудникам оперативно получать необходимую информацию об оставшихся днях отпуска, рассчитывать сумму отпускных, а также согласовывать и под
|13.12.2022
|
«Юникон бизнес солюшнс» усиливает портфель решений по управлению ЭДО
В декабре 2022 г. «Юникон бизнес солюшнс» объявила о партнерстве с компанией Directum – разработчиком интеллекту
|16.03.2022
|
«Форсайт» и «Юникон бизнес солюшнс» будут вместе развивать проекты в области цифровизации российской экономики
«Форсайт», российский разработчик платформенных решений для аналитики данных, и «Юникон бизнес солюшнс» подписали партнерское соглашение, основная цель которого – развитие кр
|07.09.2018
|
«БДО юникон бизнес солюшнс» расширяет направление по работе с данными
«БДО юникон бизнес солюшнс» заключила партнерское соглашение с DIS Group, мастер-дистрибьюторо
|27.06.2014
|
BDO Unicon Outsourcing стала аккредитованным провайдером «Сколково»
Компания BDO Unicon Outsourcing получила официальную аккредитацию от «Технопарка Сколково» в качестве
|23.03.2007
|
«БДО Юникон Консалтинг» открыл филиал в Петербурге
ООО «БДО Юникон Консалтинг» создало в Санкт-Петербурге дочернее предприятие — ООО «БДО Юникон Консалтинг СПб». Компания оказывает услуги в области управленческого консалтинга и информаци
|10.08.2005
|"Юникон Консалтинг" автоматизировал систему бухучета в "Комплексных энергетических системах"
|03.08.2005
|
"Юникон" будет использовать ПО "Инэк"
Группа «Инэк» и компания БДО «Юникон» заключили контракт, согласно которому портфель «Юникон» пополнят два решения «Ин
|22.04.2005
|
В "БДО Юникон" новые кадровые назначения
Российская аудиторская компания «БДО Юникон» объявляет о новых кадровых назначениях. На должность директора по маркетингу назначена Ирина Мороз. Она займется разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, продвижением на р
|05.04.2005
|
В "БДО Юникон" новые назначения
Российская консультационная компания «БДО Юникон Консалтинг» объявляет о новых кадровых назначениях. Андрей Кондратьев назначен на должность директора по работе с предприятиями нефтегазового сектора. В «БДО Юникон Консалтинг
|13.01.2005
|В "БДО Юникон" назначен директор по операционному управлению
|11.01.2005
|
Российское отделение Festo внедрит ИСУ mySAP
Специалисты компании «БДО Юникон Консалтинг» реализуют проект внедрения финансовых приложений системы mySAP в росси
|20.12.2004
|
"Таркетт" внедрит ИСУ на базе mySAP BS
Консалтинговая компания «БДО Юникон Консалтинг» объявляет о начале внедрения интегрированной системы управления (ИСУ)
|01.04.2002
|
"Юникон" разработает отчетность для ООО "ТрансМарк"
ЗАО "Юникон /МС Консультационная Группа" и ООО "ТрансМарк", владелец пивного бренда "Золотая бочка
|22.11.2001
|
"Юникон" и "Парус" заключили соглашение о сотрудничестве
Две российские компании, работающие на рынке информационных технологий, - "Юникон/МС Консультационная Группа" и корпорация "ПАРУС" - объединили свои силы для работы в области автоматизации управления предприятием. Компании заключили двусторонний договор, согласно кото
|07.08.2001
|
"Юникон" внедряет ERP-систему "АКСАПТА" в Новгородской области
ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Новгородская обл.) и ЗАО "Юникон/МС Консультационная Группа" подписали контракт на создание полнофункциональной интегри
|28.11.2000
|
"Юникон/МС" назначена генеральным консультантом ОАО "Ростелеком"
Компания "Юникон/МС" Консультационная группа" заключила соглашение с ОАО "Ростелеком" о предоставлении консультационных услуг в рамках проекта по созданию интегрированной корпоративной информационной сис
|21.11.2000
|
"Юникон" завершила внедрение интегрированной системы управления на ОАО "Владимирский химический завод"
Компания "Юникон/МС Консультационная Группа" полностью завершила проект по разработке и внедрению интегрированной системы управления (ИСУ) на ОАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ). Интегрированная си
