Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис

Юникон Бизнес Солюшнс входит в российскую аудиторско-консалтинговую группу Юникон и оказывает услуги комплексной трансформации бизнеса, бизнес- и ИТ-консультирования, системной интеграции, инновационных разработок. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.01.2025 «Юникон Бизнес Солюшнс» и Armus Pro заключили соглашение о партнерстве

«Юникон Бизнес Солюшнс», участник российского рынка ИТ-консалтинга, объявил о партнерстве с ко
27.02.2024 «Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»

«Юникон Бизнес Солюшнс» представил решение для автоматизации процессов проверки контрагентов U
13.09.2023 Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»

Проектная команда, состоящая из специалистов ИТ-компании Lad и «Юникон бизнес солюшнс», перевела кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников группы «
02.03.2023 Компания Unicon Outsourcing выступит на конференции CNews «Цифровизация HR»

стов отрасли: личном кабинете с КЭДО, HR-ботах, роботах для автоматизации кадровых процессов. О цифровых продуктах расскажет Зульфия Юпашевская, заместитель директора департамента по кадровым услугам Unicon Outsourcing. HR-бот — инструмент, позволяющий сотрудникам оперативно получать необходимую информацию об оставшихся днях отпуска, рассчитывать сумму отпускных, а также согласовывать и под
13.12.2022 «Юникон бизнес солюшнс» усиливает портфель решений по управлению ЭДО

В декабре 2022 г. «Юникон бизнес солюшнс» объявила о партнерстве с компанией Directum – разработчиком интеллекту
16.03.2022 «Форсайт» и «Юникон бизнес солюшнс» будут вместе развивать проекты в области цифровизации российской экономики

«Форсайт», российский разработчик платформенных решений для аналитики данных, и «Юникон бизнес солюшнс» подписали партнерское соглашение, основная цель которого – развитие кр
07.09.2018 «БДО юникон бизнес солюшнс» расширяет направление по работе с данными

«БДО юникон бизнес солюшнс» заключила партнерское соглашение с DIS Group, мастер-дистрибьюторо
27.06.2014 BDO Unicon Outsourcing стала аккредитованным провайдером «Сколково»

Компания BDO Unicon Outsourcing получила официальную аккредитацию от «Технопарка Сколково» в качестве

23.03.2007 «БДО Юникон Консалтинг» открыл филиал в Петербурге

ООО «БДО Юникон Консалтинг» создало в Санкт-Петербурге дочернее предприятие — ООО «БДО Юникон Консалтинг СПб». Компания оказывает услуги в области управленческого консалтинга и информаци
10.08.2005 "Юникон Консалтинг" автоматизировал систему бухучета в "Комплексных энергетических системах"
03.08.2005 "Юникон" будет использовать ПО "Инэк"

Группа «Инэк» и компания БДО «Юникон» заключили контракт, согласно которому портфель «Юникон» пополнят два решения «Ин
22.04.2005 В "БДО Юникон" новые кадровые назначения

Российская аудиторская компания «БДО Юникон» объявляет о новых кадровых назначениях. На должность директора по маркетингу назначена Ирина Мороз. Она займется разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, продвижением на р
05.04.2005 В "БДО Юникон" новые назначения

Российская консультационная компания «БДО Юникон Консалтинг» объявляет о новых кадровых назначениях. Андрей Кондратьев назначен на должность директора по работе с предприятиями нефтегазового сектора. В «БДО Юникон Консалтинг
13.01.2005 В "БДО Юникон" назначен директор по операционному управлению
11.01.2005 Российское отделение Festo внедрит ИСУ mySAP

Специалисты компании «БДО Юникон Консалтинг» реализуют проект внедрения финансовых приложений системы mySAP в росси
20.12.2004 "Таркетт" внедрит ИСУ на базе mySAP BS

Консалтинговая компания «БДО Юникон Консалтинг» объявляет о начале внедрения интегрированной системы управления (ИСУ)

01.04.2002 "Юникон" разработает отчетность для ООО "ТрансМарк"

ЗАО "Юникон /МС Консультационная Группа" и ООО "ТрансМарк", владелец пивного бренда "Золотая бочка
22.11.2001 "Юникон" и "Парус" заключили соглашение о сотрудничестве

Две российские компании, работающие на рынке информационных технологий, - "Юникон/МС Консультационная Группа" и корпорация "ПАРУС" - объединили свои силы для работы в области автоматизации управления предприятием. Компании заключили двусторонний договор, согласно кото
07.08.2001 "Юникон" внедряет ERP-систему "АКСАПТА" в Новгородской области

ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Новгородская обл.) и ЗАО "Юникон/МС Консультационная Группа" подписали контракт на создание полнофункциональной интегри
28.11.2000 "Юникон/МС" назначена генеральным консультантом ОАО "Ростелеком"

Компания "Юникон/МС" Консультационная группа" заключила соглашение с ОАО "Ростелеком" о предоставлении консультационных услуг в рамках проекта по созданию интегрированной корпоративной информационной сис
21.11.2000 "Юникон" завершила внедрение интегрированной системы управления на ОАО "Владимирский химический завод"

Компания "Юникон/МС Консультационная Группа" полностью завершила проект по разработке и внедрению интегрированной системы управления (ИСУ) на ОАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ). Интегрированная си

Публикаций - 65, упоминаний - 101

