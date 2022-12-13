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Импортонезависимость
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«Юникон бизнес солюшнс» усиливает портфель решений по управлению ЭДО

В декабре 2022 г. «Юникон бизнес солюшнс» объявила о партнерстве с компанией Directum – разработчиком интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами. Компании договорились совместно продвигать и внедрять российские решения для автоматизации ключевых бизнес-процессов, прежде всего, управления документооборотом. Об этом CNews сообщили представители «Юникон бизнес солюшнс».

Сотрудничество с Directum является развитием курса компании на мультивендорность и расширение продуктовой линейки за счет российских решений. В условиях, когда заказчики ищут замену зарубежным системам, такое партнерство позволит оперативно предлагать полностью российские инструменты для управления корпоративным контентом в сочетании с отраслевой и проектной экспертизой команды «Юникон бизнес солюшнс».

«Для наших заказчиков характерна высокая зрелость внутренних бизнес-процессов и не менее высокие требования к инструментам для их автоматизации. Поэтому при выборе компании Directum в качестве партнера мы опирались на опыт реальных внедрений, функциональность решений и готовность предлагать качественный сервис на проектах внедрения различного масштаба», – отметил заместитель генерального директора «Юникон бизнес солюшнс» Андрей Якименко.

«Расширение партнерской сети Directum – это показатель доверия к нашим программным продуктам и принципам взаимодействия с коллегами. Мы высоко ценим это доверие. Уверен, что результатом сотрудничества с «Юникон бизнес солюшнс» станут интересные проекты внедрения, нацеленные на оптимизацию бизнес-процессов заказчиков», – сказал руководитель отдела развития партнерской сети Directum Илья Красавин.

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АО «Юникон бизнес солюшнс» – участник отрасли управленческого и ИТ-консалтинга, работает на российском рынке более 30 лет и оказывает услуги комплексной трансформации бизнеса, бизнес-консультирования, системной интеграции, инновационных разработок. На счету компании более 2500 проектов, реализованных для российских компаний.

Directum – российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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