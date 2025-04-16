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Красавин Илья
|16.04.2025
|Directum и «Плаут Консалтинг» стали партнерами в сфере цифровизации бизнеса 1
|12.09.2024
|Directum и IBS объявили о партнерстве 1
|01.03.2024
|Dinord — новый партнер компании Directum 1
|12.02.2024
|Kept стал авторизованным партнером Directum 1
|20.11.2023
|Directum и ITFB Group стали партнерами 1
|25.09.2023
|Directum и «Инфосистемы джет» объявили о партнерстве 1
|15.06.2023
|AUXO и Directum заключили соглашение о партнерстве 1
|17.05.2023
|«Витте консалтинг» и Directum заключили соглашение о партнерстве 1
|03.04.2023
|IBS и Directum заключили партнерское соглашение 1
|06.02.2023
|Группа Т1 и Directum стали партнерами 1
|13.12.2022
|«Юникон бизнес солюшнс» усиливает портфель решений по управлению ЭДО 1
|12.12.2022
|«Айтеко» и Directum заключили соглашение о партнерстве 1
Красавин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 120 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Щербаков Никита 3 1
|Шестаков Глеб 1 1
|Акопов Артем 3 1
|Кухарева Татьяна 1 1
|Максимова Дарья 2 1
|Саутин Василий 8 1
|Якименко Андрей 4 1
|Чепкова Евгения 5 1
|Коноплев Алексей 2 1
|Макаров Дмитрий 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 11
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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