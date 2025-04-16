Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173095
ИКТ 13463
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25385
Персоны 74288
География 2801
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Красавин Илья



16.04.2025 Directum и «Плаут Консалтинг» стали партнерами в сфере цифровизации бизнеса 1
12.09.2024 Directum и IBS объявили о партнерстве 1
01.03.2024 Dinord — новый партнер компании Directum 1
12.02.2024 Kept стал авторизованным партнером Directum 1
20.11.2023 Directum и ITFB Group стали партнерами 1
25.09.2023 Directum и «Инфосистемы джет» объявили о партнерстве 1
15.06.2023 AUXO и Directum заключили соглашение о партнерстве 1
17.05.2023 «Витте консалтинг» и Directum заключили соглашение о партнерстве 1
03.04.2023 IBS и Directum заключили партнерское соглашение 1
06.02.2023 Группа Т1 и Directum стали партнерами 1
13.12.2022 «Юникон бизнес солюшнс» усиливает портфель решений по управлению ЭДО 1
12.12.2022 «Айтеко» и Directum заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Красавин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1110 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 48 1
msg Plaut - Plaut Consulting - Плаут Консалтинг 7 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт Цифровые продукты 1 1
Dinord - Динорд 4 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 291 1
SAP SE 5317 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Айтеко - Витте Консалтинг 27 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 120 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8773 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4089 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1267 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 815 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6396 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1086 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10304 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3138 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 950 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6786 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2964 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 868 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1951 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 212 8
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 48 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Щербаков Никита 3 1
Шестаков Глеб 1 1
Акопов Артем 3 1
Кухарева Татьяна 1 1
Максимова Дарья 2 1
Саутин Василий 8 1
Якименко Андрей 4 1
Чепкова Евгения 5 1
Коноплев Алексей 2 1
Макаров Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7949 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7849 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5539 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6059 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2913 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153