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«Айтеко» и Directum заключили соглашение о партнерстве

«Айтеко» и разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами Directum анонсировали старт сотрудничества. Компании планируют поддерживать российские предприятия при переходе на отечественное ПО.

Партнеры обладают опытом развития информационных технологий, разработки и внедрения решений, бизнес-консультирования и аналитики. Специалистами «Айтеко» накоплена проектная экспертиза по внедрению импортонезависимых решений, которая позволит им проводить комплекс работ по настройке и техническому сопровождению продуктов Directum в организациях из всех отраслей экономики.

Партнерство компаний «Айтеко» и Directum дает возможность предлагать клиентам цифровые продукты и качественный сервис на проектах внедрения различного масштаба.

«Мы видим потребность рынка в российских разработках, которые уже доказали на практике свою эффективность. Сотрудничество с Directum расширяет наш портфель импортонезависимых продуктов и позволяет внедрять в компаниях заказчиков удобные цифровые решения для управления бизнес-процессами и документами», — сказала Евгения Чепкова, заместитель директора департамента системных программных решений «Айтеко».

Программные продукты Directum разработаны на ECM/BPM-платформе и включают возможности для оптимизации бизнес-процессов и документооборота с полной поддержкой юридической значимости, а также low-code/no-code-инструменты для гибкой адаптации.

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Флагманский продукт Directum — интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами Directum RX — предлагает пул готовых решений и широкие интеграционные возможности, являясь основой для создания единого информационного поля с другими производственными системами компаний.

«Айтеко» обладает профильной экспертизой в реализации проектов по импортозамещению. Вместе мы сможем предложить клиентам эффективный отечественный продукт и качественный сервис по его внедрению. Уверен, что наше сотрудничество принесет хорошие результаты», — отметил Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.

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