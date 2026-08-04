Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коноплев Алексей
СОБЫТИЯ
|04.08.2026
|SolidSoft и TrafficSoft подтвердили совместимость решений: защита веб-приложений без потери производительности 1
|04.10.2024
|LDM и IBS объявили о стратегическом партнерстве 1
|03.04.2023
|IBS и Directum заключили партнерское соглашение 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Коноплев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1760 2
|SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 1
|TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 38 1
|Directum - Директум 1267 1
|Сухинин Сергей 8 1
|Иващенко Павел 5 1
|Красавин Илья 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.