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IBS и Directum заключили партнерское соглашение

Российские ИТ-компании IBS и Directum запустят совместные проекты по цифровизации бизнес-процессов и документооборота.

Тандем двух организаций, специализирующихся на разработке и внедрении программных решений, сделает современное корпоративное ПО более доступным. Речь идет о цифровых решениях для бухгалтерии, отдела кадров, сервисах по управлению проектами и командами.

«Интеллектуальная система Directum RX — это максимально востребованная отечественная платформа, — сказал Алексей Коноплев, руководитель направления электронного документооборота в компании IBS. — Входящие в нее решения не только автоматизируют множество бизнес-процессов, но и служат органичной надстройкой над учетной системой — консолидируют и эффективно управляют содержимым документа на протяжении всего жизненного цикла. Мы планируем активно работать с продуктами Directum».

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«Наше партнерство нацелено на поддержку бизнеса при создании корпоративного IT-ландшафта. Вместе с IBS мы предложим российским компаниям комплексные решения на базе импортонезависимой системы Directum RX и поможем решить самые сложные задачи цифровой трансформации», — отметил Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.

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