Dinord Динорд
Dinord — ИТ-компания, которая предлагает бизнес-решения для целостной трансформации и оптимизации ИТ-архитектуры, бизнес-процессов и инфраструктуры.
|25.02.2025
|Dinord представило решение Dinero для оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру 1
|05.12.2024
|ИТ-компания Dinord перешла на цифровую систему Directum RX 1
|01.03.2024
|Dinord — новый партнер компании Directum 1
Dinord и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1102 2
|Шестаков Глеб 1 1
|Красавин Илья 11 1
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