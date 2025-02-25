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Dinord представило решение Dinero для оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру

Компания Dinord разработала собственное программное решение — Dinero, которое позволяет вести учет загруженности ИТ-инфраструктуры и прогнозировать ее использование в будущем. Dinero внесен в реестр Минцифры России под номером 16949. Об этом CNews сообщили представители Dinord.

Основная задача Dinero — повысить эффективность использования ресурсов и снизить затраты бизнеса на услуги различных поставщиков в области виртуализации. Будучи отечественным продуктом, Dinero гарантирует безопасность и надежность для пользователей.

Продукт поддерживает множество иностранных и российских систем виртуализации, а также возможность установки On-Premise, что упрощает соответствие требованиям служб ИБ.

Ключевые возможности Dinero

Гибкая система каталогов и группировки. Возможность группировки объектов инфраструктуры по наборам правил и каталогам.

Уведомления и отчеты. Оповещения пользователей при достижении пороговых значений ресурсов в будущем, а также возможность рассылки отчетов на электронную почту по запросу или расписанию.

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Цифровизация

Удобство использования. Технология единого входа (Single Sign-On) для авторизации и выдачи прав, интеграция с Microsoft Active Directory.

Поддержка VMware vSphere, oVIRT, ZABBIX, Yandex Cloud, Openstack и «Ред Виртуализация» для организации сбора объектов и метрик.

Дмитрий Тишин, директор по инфраструктурным сервисам: «Раньше многие организации тратили часы на контроль качества использования ресурсов, прогнозирование будущих затрат и бюджетирование. С Dinero эти процессы автоматизируются, снижая нагрузку на ИТ и финансы. Это не просто удобство – это стратегическое преимущество».

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