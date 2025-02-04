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Тишин Дмитрий



04.02.2025 Подтверждена совместимость «Ред Виртуализация» и Dinero 1
05.10.2013 Дмитрий Тишин -

Об особенностях применения решений виртуализации в государственном секторе РФ

 1
11.10.2012 «Ракета» представила DaaS-сервис на базе ПО Citrix 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тишин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2412 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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