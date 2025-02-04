Тишин Дмитрий
|04.02.2025
|Подтверждена совместимость «Ред Виртуализация» и Dinero 1
|05.10.2013
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Дмитрий Тишин -
Об особенностях применения решений виртуализации в государственном секторе РФ1
|11.10.2012
|«Ракета» представила DaaS-сервис на базе ПО Citrix 1
Тишин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2826 2
|Технологии Будущего 149 1
|Veeam Software 318 1
|Citrix Systems 813 1
|Broadcom - VMware 2365 1
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