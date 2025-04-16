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Человечков Святослав



16.04.2025 Подтверждена совместимость «Ред Виртуализации» с платформой для управления виртуальной облачной инфраструктурой Cloudlink 1
24.03.2025 «Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 прошли тестирование на совместимость 1
04.02.2025 Подтверждена совместимость «Ред Виртуализация» и Dinero 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Человечков Святослав и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 778 3
Orion soft - Орион софт - 135 1
Код Безопасности 644 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4334 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67480 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6270 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30383 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 310 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 298 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 523 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 558 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 317 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 553 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 799 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6430 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2751 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 440 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7625 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5266 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2838 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4052 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 62 3
Dinord - Dinero 2 1
Код Безопасности - vGate 78 1
Huawei Cloud 61 1
Тишин Дмитрий 4 1
Тарелкин Евгений 9 1
Гоголев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148005 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8962 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48971 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357159, в очереди разбора - 758481.
Создано именных указателей - 173903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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