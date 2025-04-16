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Подтверждена совместимость «Ред Виртуализации» с платформой для управления виртуальной облачной инфраструктурой Cloudlink

Компании «Ред Софт» и Orion soft объявили о совместимости «Ред Виртуализации» с платформой для управления виртуальной облачной инфраструктурой Cloudlink. Интеграция открывает новые возможности для пользователей отечественной платформы виртуализации, предоставляя доступ к расширенным инструментам управления и мониторинга облачной инфраструктуры.

«Ред Виртуализация» помогает осуществлять управление виртуализацией серверов и рабочих станций из единой консоли. Пользовательский портал позволяет работать с виртуальными машинами в рамках полномочий пользователя, а портал администрирования — управлять гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, сетью и всеми остальными компонентами системы. Система управления располагается на отдельной отказоустойчивой, способной мигрировать виртуальной машине, что обеспечивает высокую доступность инфраструктуры.

Cloudlink дополняет функциональность «Ред Виртуализации», предоставляя пользователям: централизованное управление виртуальными машинами – удобная консоль для мониторинга, развертывания и администрирования ВМ; автоматизацию процессов – возможность настройки действий по расписанию (автоматическое горизонтальное и вертикальное масштабирование, обновление сертификатов, старт/стоп ВМ); гибкую систему доступа и безопасности – ролевое управление пользователями, аудит действий и интеграция с LDAP/AD, доступ к ВМ через VNC; расширенные аналитические инструменты – сбор метрик, графики загрузки ресурсов; API для интеграции – простая и удобная интеграция с внешними системами.

Святослав Человечков, менеджер продукта «Ред Виртуализация», сказал: «Интеграция «Ред Виртуализации» с Cloudlink – это еще один шаг к обеспечению полной совместимости отечественного программного обеспечения в облачной среде. Теперь пользователи нашей платформы могут интегрировать дополнительную функциональность Cloudlink для более удобного управления виртуальной инфраструктурой».

Дмитрий Гоголев, менеджер по развитию продукта Cloudlink в Orion soft, сказал: «Компании, которые используют «Ред Виртуализацию», могут подключать этот ресурсный пул в Cloudlink. Поддержка «Ред Виртуализация» позволяет нам предложить отечественным компаниям больше возможностей для эффективного управления облачными ресурсами в рамках российского ПО».

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