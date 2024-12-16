Тарелкин Евгений
Тарелкин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Код Безопасности 616 5
|Microsoft Corporation 24625 3
|Fujitsu 2041 3
|Broadcom - VMware 2359 2
|SAP SE 5279 2
|Intel Corporation 12197 2
|Red Hat 1305 1
|Microsoft Technology Center 6 1
|Orion soft - Орион софт - 104 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|Эшелон НПО 129 1
|МСК Групп - Даком М 61 1
|Фридлянд Виталий 27 1
|Карачаров Олег 7 1
|Коростелев Павел 30 1
|Neumeier Uwe - Ноймейер Уве 8 1
|Гавриленко Александр 16 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Мензовитый Алексей 15 1
|Дбар Федор 35 1
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