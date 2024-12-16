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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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Тарелкин Евгений



16.12.2024 «Код Безопасности»: 73% компаний РФ защищают среды виртуализации с помощью наложенных СЗИ 2
10.12.2024 vGateR2 и комплекс средств виртуализации «Брест» прошли тест на совместимость 1
24.10.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и vGate R2 4.95 1
02.09.2024 Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки 1
28.06.2024 «Код Безопасности» приглашает на вебинар о рынке виртуализации и vGate 1
13.01.2022 Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft 1
10.06.2019 Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий 1
24.11.2014 Интервью с Уве Ноймейером 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Тарелкин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 616 5
Microsoft Corporation 24625 3
Fujitsu 2041 3
Broadcom - VMware 2359 2
SAP SE 5279 2
Intel Corporation 12197 2
Red Hat 1305 1
Microsoft Technology Center 6 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Эшелон НПО 129 1
МСК Групп - Даком М 61 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 57 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 3
Код Безопасности - vGate 73 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Fujitsu Primequest - Серверы 10 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
Broadcom - VMware VMmark Benchmark 6 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 1
Fujitsu ServerView Suite - Fujitsu ServerView Resource Orchestrator 11 1
Fujitsu FlexFrame 21 1
Intel Evo 103 1
Fujitsu Integrated System Appliance 3 1
Broadcom - VMware EVO 7 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 36 1
Microsoft Azure Stack HCI 13 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Intel UPI - Intel UltraPath Interconnect 4 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Linux OS 9937 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 1
Фридлянд Виталий 27 1
Карачаров Олег 7 1
Коростелев Павел 30 1
Neumeier Uwe - Ноймейер Уве 8 1
Гавриленко Александр 16 1
Синьков Кирилл 40 1
Мензовитый Алексей 15 1
Дбар Федор 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Broadcom - VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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