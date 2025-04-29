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Индексная книга (каталог) CNews*
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NVRAM Non-Volatile Random-Access Memory nvSRAM Энергонезависимая оперативная память



29.04.2025 Бессмертный смартфон: ученые МФТИ разработали модель для расчета срока службы микросхем памяти 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
12.11.2024 ITPOD выпустил новую линейку систем хранения данных 1
08.11.2024 ITPOD выпустил новую линейку систем хранения данных 1
11.06.2024 Российский завод выходит на производство 1 млн чипов в месяц за счет авиации и «умных» электросчетчиков 1
10.06.2024 Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware 1
22.08.2023 Создана замена флеш-памяти. В серию вот-вот пойдут поразительно живучие чипы, работающие быстрее оперативки 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
29.11.2022 В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны 1
23.11.2022 Intel разрешит программно разгонять свои процессоры за отдельную плату 1
22.04.2022 Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM 1
07.12.2021 Лучшие хлебопечки: хиты продаж 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 2
22.12.2020 DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке 1
24.09.2020 SSD-накопители – какие они бывают? 1
01.09.2020 Технологии хранения данных: что дальше? 4
12.08.2020 В России начали производить энергонезависимую память нового поколения 1
16.06.2020 HPE добавила автономность и новые типы накопителей к интеллектуальной платформе для данных 1
16.06.2020 В 2024 г. дисковые накопители по-прежнему будут хранить более половины мировых данных 1
17.12.2019 4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 1
10.06.2019 Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий 2
19.04.2019 Fujitsu представила обновленное поколение серверов Primergy и Primequest на базе архитектуры x86 1
03.04.2019 Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86 2
30.03.2017 BioLink Solutions представила новый биометрический терминал учета рабочего времени и контроля доступа 1
14.06.2016 Intel выпускает память в 1000 раз быстрее и долговечнее флэш 1
27.04.2016 Intel переписала свою стратегию: ПК теперь не главное 1
01.09.2015 Выбор ZOOM: хлебопечки. Принцип работы и хит-парад лучших моделей 2
10.07.2015 Toshiba создала два новых технологических процесса для производства микроконтроллеров и ИС беспроводной связи 1
05.07.2011 Абоненты МТС смогут устраивать слежку через GPS 1
24.01.2011 Гибридная компьютерная память заменит оперативную 1
21.12.2010 Lenel выпустила однодверный контроллер доступа LNL-2210 1
22.11.2010 Etolon предлагает новые свободно программируемые LON-контроллеры 1
18.06.2010 iPhone 4 имеет 512 МБ оперативной памяти – вдвое больше, чем iPad 1
25.01.2010 11 млн твердотельных накопителей было продано в 2009 г. 1
05.02.2008 Разработана фазоинверсная память удвоенного объема 1
10.10.2007 Lenel выпустил интеллектуальную систему контроля доступа 1
24.09.2007 Intel: новое поколение плат Executive уже в России 1

Публикаций - 58, упоминаний - 65

NVRAM и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12284 15
Microsoft Corporation 24801 5
Fujitsu 2046 4
Broadcom - VMware 2402 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 3
Apple Inc 12237 3
SAP SE 5323 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 3
Midea 36 3
ITG - ITPOD - ИТПОД 27 3
Philips 2063 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 2
Dell Technologies - Dell Computer 2140 2
IBM - International Business Machines Corp 9466 2
Lenovo Group 2305 2
HP Inc. 5713 2
8421 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 2
Seiko Epson Corporation 898 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 339 2
Google LLC 11919 2
Siemens AG - Siemens Group 2602 2
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 2
Kitfort 61 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3236 2
Telegram Group 2157 2
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 19 1
Spiceworks Community 11 1
Samsung Electronics 10352 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 1
Red Hat 1324 1
Dell EMC 5047 1
ESET - ESET Software 1137 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2571 1
NetApp - Network Appliance 640 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 1
ANSYS 77 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 372 1
UPS 207 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1061 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 56 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Альфа-Банк 1790 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 474 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 77 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 118 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
Кофемания 58 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 757 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 493 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 487 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 20
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21100 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9503 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14573 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8030 11
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2702 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3301 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21683 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11294 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 10
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 593 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13986 9
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6085 6
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2748 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13630 5
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16316 5
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12365 5
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 899 4
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 380 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16072 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4347 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7403 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6477 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 8
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 270 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1360 5
Linux OS 10179 5
Microsoft Windows 15852 4
Intel x86 - архитектура процессора 1893 3
Oracle Java - язык программирования 3126 3
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 3
Fujitsu Primequest - Серверы 10 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5016 3
Panasonic SD - хлебопечка 7 3
ITG - ITPOD Storage 16 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 2
Broadcom - VMware VMmark Benchmark 6 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 2
Microsoft Windows 7 1984 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 361 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 2
Intel Sandy Bridge 144 2
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 2
Intel SDSi - Intel Software Defined Silicon 4 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 119 2
Microsoft Security Essentials - MSE 140 2
Google Android 14204 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 2
HPE GreenLake 53 2
HPE 3PAR 102 2
Nvidia RAPIDS 17 2
AMD Sapphire 74 2
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 2
Microsoft Windows Mobile 2003 156 2
Redmond RBM - хлебопечка 2 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 206 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4644 2
JVC Kenwood BM - хлебопечка 3 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1714 2
NEXTGenIO 1 1
Intel VROC - Intel Virtual RAID on CPU 5 1
Борняков Илья 19 3
Moore Gordon - Мур Гордон 65 2
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 1
Тарелкин Евгений 9 1
Платонов Сергей 13 1
Шумилин Александр 8 1
Сорокин Константин 15 1
Юдин Сергей 3 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Upton Eben - Аптон Эбен 10 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Хвальковский Алексей 2 1
Кузьменко Валерия 62 1
Лахова Олеся 35 1
Константинов Константин 31 1
Варников Роман 8 1
Варламов Николай 5 1
Капустян Антон 1 1
Литвинов Егор 7 1
Новоселов Алексей 4 1
Зайцев Михаил 280 1
Суровец Дмитрий 79 1
Кибалко Кирилл 41 1
Глазков Александр 141 1
Шадаев Максут 1038 1
Нестеров Алексей 145 1
Панченко Иван 149 1
Ермаков Валерий 128 1
Мельникова Алиса 95 1
Галкин Николай 111 1
Козырев Алексей 324 1
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Кирьянова Александра 140 1
Клявин Владимир 49 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 6
Китай - Тайвань 4032 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 5
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Индия - Bharat 5523 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13391 3
Франция - Французская Республика 7890 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 2
Сатурн - Титан (спутник) 479 2
Германия - Федеративная Республика 12768 2
Южная Корея - Республика 6713 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Ирландия - Республика 1018 1
Европа 21891 1
Исландия 242 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Сингапур - Республика 1867 1
Италия - Итальянская Республика 4374 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Украина 7658 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
США - Колумбия - Вашингтон 1399 1
Китай - Шанхай 789 1
США - Техас 993 1
Великобритания - Ливерпуль 21 1
США - Техас - Остин 173 1
США - Северная Каролина 318 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 26 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 367 1
США - Вашингтон штат 125 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 859 1
Таиланд - Королевство 832 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13986 4
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Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
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Tom’s Hardware 430 4
Phoronix 45 2
FT - Financial Times 1233 1
Nature 814 1
AppleInsider 397 1
CNX Software 17 1
MIT Technology Review 65 1
Phys.org 972 1
Liliputing 67 1
IEEE Transactions on Electron Devices 2 1
IDC - International Data Corporation 4915 6
Gartner - Гартнер 3568 2
Grand View Research 19 1
Reports and Data 4 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
IDC Research 12 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8191 1
TrendForce 114 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 980 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 461 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
Harvard University - Harvard John A. Paulson SEAS - Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences - Гарвардская школа инженерных и прикладных наук 6 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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