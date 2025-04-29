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NVRAM Non-Volatile Random-Access Memory nvSRAM Энергонезависимая оперативная память
NVRAM и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 430 4
|Phoronix 45 2
|FT - Financial Times 1233 1
|Nature 814 1
|AppleInsider 397 1
|CNX Software 17 1
|MIT Technology Review 65 1
|Phys.org 972 1
|Liliputing 67 1
|IEEE Transactions on Electron Devices 2 1
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