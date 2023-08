Создана замена флеш-памяти. В серию вот-вот пойдут поразительно живучие чипы, работающие быстрее оперативки

Сверхбыстрая память UltraRAM, созданная на замену флеш-накопителям, в очень скором будущем поступит в массовое производство. Переговоры с вендорами уже ведутся. UltraRAM может применяться в компьютерах, смартфонах, планшетах и прочей потребительской электронике, а также в дата-центрах – она надежнее, быстрее и энергоэффективнее, чем SSD и тем более жесткие диски.

Достойная замена SSD

В ближайшем будущем может начаться производство новейшего стандарта памяти UltraRAM, опережающего привычную всем флеш-память как по надежности и долговечности, так и по скорости работы. Портал Liliputing пишет, что ее создатели основали отдельный стартап Quinas Technology и в настоящее время ведут переговоры с производителями микросхем, а это означает, кто коммерциализация данной технологии не за горами.

UltraRAM – это разработка инженеров из Ланкастерского Университета (Великобритания). Это энергонезависимая память, как и флеш, и она способна хранить в себе информацию до 1000 лет, уверяют ее создатели. При этом UltraRAM еще и быстрее среднестатистического SSD-накопителя, а их скорости даже в бюджетных моделях в последнее время все чаще переваливают за 1 ГБ/с. Изобретатели UltraRAM уверяют, что она способна развивать скорость работы на уровне памяти динамической памяти с произвольным доступом (Dynamic Random Access Memory, DRAM) и даже выше, потребляя при этом меньше энергии.

Премьера UltraRAM состоялась в начале 2020 г. Приблизительно за три с половиной года с того момента разработчики вплотную приблизились к важной вехе – к коммерциализации своего изобретения. Не исключено, что приблизить дату появления накопителей на данном типе памяти сможет событие, произошедшее UltraRAM в августе 2023 г.

Фото: Seagate У SSD, которым сейчас нет равных по надежности, совсем скоро появится достойный соперник

UltraRAM привлекла к себе пристальное внимание мировой общественности после завершения мероприятия Flash Memory Summit. На нем она была удостоена престижной в этой отрасли награды Best in Show в номинации «Самый инновационный стартап, посвященный флеш-памяти» (Most Innovative Flash Memory Startup).

Награда Flash Memory Summit присуждается за «инновации, которые изменят способ работы флэш-памяти и всех других форм высокопроизводительной памяти, а также то, как она используется в продуктах». Лауреаты этой премии получают еще и значительное отличие своей интеллектуальной собственности и патентов от альтернативных конкурентных технологий в индустрии памяти», пишет портал EeNews Europe.

Как развивалась UltraRAM

UltraRAM – это, как и NAND (флеш-память), новый вид полупроводниковой памяти. Для сохранения внутри себя информации она эксплуатирует так называемый «квантовомеханический эффект резонансного туннелирования». За счет него смена состояния ячеек памяти путем пропуска электрона через барьер осуществляется очень быстро и с очень малыми затратами энергии. В качестве полупроводниковых материалов в этой памяти используется арсенид индия и антимонид алюминия – они дают возможность создавать мощный энергетический барьер (около 2,1 эВ), препятствующий потере электронов ячейками памяти. Это и обеспечивает UltraRAM энергонезависимость.

Мировой дебют UltraRAM прошел в последних числах января 2020 г. Разработчики опубликовали посвященную ей статью в научном журнале IEEE Transactions on Electron Devices, раскрыв лишь некоторые подробности о ней. Например, в этой статье упоминалось, что UltraRAM потребляет в 100 раз меньше энергии в сравнении с классической DRAM.

На тот момент о производстве UltraRAM не могло быть и речи – сама технология не была готова, к тому же себестоимость таких модулей на начальном этапе, по мнению экспертов портала Tom’s Hardware. была бы слишком высокой.

Спустя два года, в январе 2022 г., на руках у разработчиков появилось несколько работоспособных экземпляров памяти UltraRAM, что уже говорит о потенциальной перспективности этой технологии. После этого UltraRAM и ее разработчики пропали с радаров более чем на год, но в первых числах марта 2023 г. они вернулись со своим новым стартапом Quinas Technology. Компания создавалась исключительно с целью развития и продвижения UltraRAM на мировом рынке. Цель Quinas – превратить новую технологию памяти в продукт, который сможет превзойти DRAM, оперативную память в цифровой электронике и вычислительной технике, с существенным дополнительным преимуществом в виде энергонезависимости и более низкого энергопотребления.

Безграничная сфера применения

Как много времени потребуется Quinas Technology для подготовки к выпуску первой партии чипов UltraRAM, предсказать невозможно. Но в то же время известно, в каких именно устройствах она будет использоваться – как пишет Liliputing, в технологическом плане она вполне пригодна к применению в смартфонах, ноутбуках, персональных компьютерах и бесчисленном множестве других потребительских устройств.

Но, вероятнее всего, отъем доли рынка у SSD-накопителей и вытеснение с него жестких дисков UltraRAM начнет не с потребительского его сегмента, а с коммерческого. Ожидается что первые устройства на базе это памяти станут частью не домашнего ПК или мобильного устройства, а серверов и систем хранения данных в дата-центрах. Они в большей степени выигрывают от использования более быстрой памяти, так как она позволяет предоставлять доступ к хранящейся в ней информации с большей скоростью. А если память еще и более энергоэффективна, это положительно сказывается на сокращении расходов ЦОД-ов на электричество. Энергонезависимость UltraRAM тоже играет на руку дата-центрам – такая память не утратит накопленные в ней данные в случае внезапного отключения электричества.

Щепотка скепсиса

Попытки заменить чем-либо более быстрым ставшую сверхпопулярной флеш-память предпринимались и ранее, но по-настоящему успешными назвать их пока нельзя. В этом направлении работают не только небольшие стартапы, пусть и имеющие на руках потенциально перспективные наработки, но и крупные корпорации с мировым именем и штатом из сотен тысяч сотрудников.

Одна из таких компаний – Intel, более известная как производитель процессоров. В недавнем прошлом она живо интересовалась рынком памяти и даже выпускала SSD-накопители под своим брендом, но в конце 2020 г. продала большую часть этого направления своего бизнеса корейской SK Hynix.

Также Intel стоит за разработкой памяти Optane – сверхбыстрой и призванной, в случае с домашними ПК, заменить системные жесткие диски и SSD. Эта память успешно добралась до конвейера, но популярности не снискала, и в начале 2021 г. Intel приняла решение свернуть ее производство. Впрочем, это не помешало ей выпустить несколько накопителей на ее основе в конце 2022 г.