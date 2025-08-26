Разделы

26.08.2025 SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству 1
22.08.2023 Создана замена флеш-памяти. В серию вот-вот пойдут поразительно живучие чипы, работающие быстрее оперативки 2
22.01.2020 Разработана революционная память нового типа: быстрая и «вечная» 2

SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 443 1
Intel Corporation 12408 1
Seagate Technology 747 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 59 1
Toshiba Corporation 2940 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 903 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3882 2
NAND flash memory - флеш-память 630 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31183 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3175 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3381 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4341 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 58 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11635 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21448 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14231 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2714 1
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 1
NAND 3D flash memory 87 1
Toshiba XL-Flash - флеш-память с низкими задержками и одноуровневой организацией хранения бита в ячейке 4 1
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 28 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 576 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12619 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25082 1
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 66 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1288 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4728 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14762 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 1
NVision Барьер 696 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Индия - Bharat 5599 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13468 2
Южная Корея - Республика 6781 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30920 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5342 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4839 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 568 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3239 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5171 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9326 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4229 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
IEEE Transactions on Electron Devices 2 2
Tom’s Hardware 476 2
Liliputing 69 1
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379938, в очереди разбора - 738212.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

