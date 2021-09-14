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Toshiba XL-Flash флеш-память с низкими задержками и одноуровневой организацией хранения бита в ячейке

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6 1
22.01.2020 Разработана революционная память нового типа: быстрая и «вечная» 3
07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища 8
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти 1

Публикаций - 5, упоминаний - 14

Toshiba XL-Flash и организации, системы, технологии, персоны:

Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 5
Toshiba Corporation 2980 3
Intel Corporation 12811 2
Samsung Electronics 11065 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Seagate Technology 766 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Kingston Technology 218 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 4
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 30 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 4
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 4
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 18 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 3
NAND 3D flash memory 96 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
NAND flash memory - флеш-память 684 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 74 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 1
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 52 1
NVDIMM - Энергонезависимые двухрядные модули памяти 4 1
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 17 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
UltraRAM 3 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 19 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 282 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 277 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 372 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 1
Toshiba TLC NAND 1 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Samsung Electronics - Z-NAND SSD 6 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 3 1
Япония 13807 2
Европа 24964 2
Индия - Bharat 5870 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Tom’s Hardware 600 1
IEEE Transactions on Electron Devices 2 1
TrendForce 187 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
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